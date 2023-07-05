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13 переписок с людьми, чей талант вести переговоры вызывает жгучую зависть

Народное творчество
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Большая часть общения между людьми уже давно происходит в мессенджерах. Там мы признаемся в любви, ведем рабочие переговоры и отвечаем на вопросы потенциальных покупателей. И нередко такое взаимодействие оказывается даже более эмоциональным и откровенным, чем при личной встрече. Что в итоге выливается в появление огромного количества скриншотов с наиболее эпичными переписками.

1.

13 переписок с людьми, чей талант вести переговоры вызывает жгучую зависть

Для создания этого материала были использованы следующие источники: dyadka1337 / Pikabu

2.

13 переписок с людьми, чей талант вести переговоры вызывает жгучую зависть

Для создания этого материала были использованы следующие источники: dyadka1337 / Pikabu

3.

13 переписок с людьми, чей талант вести переговоры вызывает жгучую зависть

Для создания этого материала были использованы следующие источники: pikabusamka / Pikabu

4.

13 переписок с людьми, чей талант вести переговоры вызывает жгучую зависть

Для создания этого материала были использованы следующие источники: dyadka1337 / Pikabu

5.

13 переписок с людьми, чей талант вести переговоры вызывает жгучую зависть

Для создания этого материала были использованы следующие источники: razbudimenya / Pikabu

6.

13 переписок с людьми, чей талант вести переговоры вызывает жгучую зависть

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Andy.Wolf / Pikabu

7.

13 переписок с людьми, чей талант вести переговоры вызывает жгучую зависть

Для создания этого материала были использованы следующие источники: tpk89 / Pikabu

8.

13 переписок с людьми, чей талант вести переговоры вызывает жгучую зависть

Для создания этого материала были использованы следующие источники: date15052009 / Pikabu

9.

13 переписок с людьми, чей талант вести переговоры вызывает жгучую зависть

Для создания этого материала были использованы следующие источники: varantt / Pikabu

10.

13 переписок с людьми, чей талант вести переговоры вызывает жгучую зависть

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Deathman / Pikabu

11.

13 переписок с людьми, чей талант вести переговоры вызывает жгучую зависть

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Sderevni*** / Pikabu

12.

13 переписок с людьми, чей талант вести переговоры вызывает жгучую зависть

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Dream.Seller / Pikabu

13.

13 переписок с людьми, чей талант вести переговоры вызывает жгучую зависть

Для создания этого материала были использованы следующие источники: SurovyDen / Pikabu

Переписки — это просто кладезь неловких ситуаций, ведь без контекста высок риск неправильно понять собеседника. Да и ошибки здесь совершить проще, чем при личном общении. Вот и получается, что просьба подменить на работе воспринимается как предложение выйти замуж. Или простое признание маме в любви расценивается как попытка выпросить карманные деньги.

622-
AdMe/Народное творчество/13 переписок с людьми, чей талант вести переговоры вызывает жгучую зависть
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