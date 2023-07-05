13 переписок с людьми, чей талант вести переговоры вызывает жгучую зависть

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Большая часть общения между людьми уже давно происходит в мессенджерах. Там мы признаемся в любви, ведем рабочие переговоры и отвечаем на вопросы потенциальных покупателей. И нередко такое взаимодействие оказывается даже более эмоциональным и откровенным, чем при личной встрече. Что в итоге выливается в появление огромного количества скриншотов с наиболее эпичными переписками.

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