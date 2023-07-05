13 переписок с людьми, чей талант вести переговоры вызывает жгучую зависть
Большая часть общения между людьми уже давно происходит в мессенджерах. Там мы признаемся в любви, ведем рабочие переговоры и отвечаем на вопросы потенциальных покупателей. И нередко такое взаимодействие оказывается даже более эмоциональным и откровенным, чем при личной встрече. Что в итоге выливается в появление огромного количества скриншотов с наиболее эпичными переписками.
1.
2.
3.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: pikabusamka / Pikabu
4.
5.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: razbudimenya / Pikabu
6.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Andy.Wolf / Pikabu
7.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: tpk89 / Pikabu
8.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: date15052009 / Pikabu
9.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: varantt / Pikabu
10.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Deathman / Pikabu
11.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Sderevni*** / Pikabu
12.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Dream.Seller / Pikabu
13.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: SurovyDen / Pikabu
Переписки — это просто кладезь неловких ситуаций, ведь без контекста высок риск неправильно понять собеседника. Да и ошибки здесь совершить проще, чем при личном общении. Вот и получается, что просьба подменить на работе воспринимается как предложение выйти замуж. Или простое признание маме в любви расценивается как попытка выпросить карманные деньги.