14 человек, которые на своем опыте убедились, что закон бумеранга работает

Говорят, существует некий закон бумеранга: сделал добро — оно к тебе вернется, ну а злодеев рано или поздно постигнет наказание. Кто-то в это верит, кто-то нет, но герои этой подборки с Reddit на своем примере убедились, что карма как результат собственных поступков существует. Смотрите сами.