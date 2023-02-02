14 человек, которые на своем опыте убедились, что закон бумеранга работает
Говорят, существует некий закон бумеранга: сделал добро — оно к тебе вернется, ну а злодеев рано или поздно постигнет наказание. Кто-то в это верит, кто-то нет, но герои этой подборки с Reddit на своем примере убедились, что карма как результат собственных поступков существует. Смотрите сами.
- Ранее утро. Людей на улице почти нет. Около магазина я увидела бездомного, который просил мелочь. Купила ему еды. Дальше случилось странное. Еду в кофейню, открываю дверь машины, а прямо перед моим носом лежит $ 20. Приятно! Но самая безумная часть истории не в этом. Вернувшись из кофе, я увидела на том же месте еще $ 20! Проверила карманы — нет, это была другая купюра. Вот что это было? © mappberg / Reddit
- Обедали в кафе с женой и ее отцом. Дочкой он вечно недоволен. В конце обеда тесть говорит: «Я заплачу». Жена просит официанта упаковать несъеденную еду с собой. Тесть начинает ее шпынять: «Да она у вас дома все равно испортится». Я прошу оставить жену в покое. Он взбесился: «Не учи меня, как воспитывать мою дочь!» А я ему в ответ: «Тогда не говорите так с моей женой!» Тесть в бешенстве выбежал из-за стола: «Ну и платите сами!» Я заплатил. И выиграл от кафе поездку на четверых на море! Вот она, карма. © Unknown author / Reddit
- Женщине не хватило 70 центов на покупку, но я махнул рукой и продал товар. Позже, пересчитывая ее деньги, заметил серебряную монету 1960 года выпуска. © mkicon / Reddit
- Как-то раз мой сын не мог уснуть. Взял его в магазин, чтобы купить пару мелочей и чтобы он выпустил свою энергию. Выглядел я ужасно: невыспавшийся, сварливый и неряшливый. Как и любой молодой родитель. Вдруг женщина в очереди говорит: «Давайте оплачу ваши покупки. Я всегда хотела помочь вот так». С деньгами у меня был порядок, но покупки пустяковые — я согласился. Дома сын, к счастью, уснул, а я вышел воздухом подышать. Вижу, кто-то тщетно пытается завести машину. Да, это была та самая женщина из магазина. Я отличный механик, завел авто на раз-два. Чувствовал себя потрясающе. © ohfail / Reddit
- Увидел объявление о пропавшей собаке. Собаку я хорошо запомнил и поэтому, увидев ее на улице, взял и отнес хозяевам. Вся семья плакала и благодарила меня. Через неделю начался учебный год. Нашим новым учителем английского оказался отец семейства. Я почти ничего не делал на уроках, но получил твердую пятерку. © Unknown author / Reddit
- В старших классах я подрабатывал в магазине. В тот день на улице было очень ветрено и дождливо. И вот на стоянку подъезжает парень на крутой тачке, а я под дождем толкаю 10 тележек. Он стал кричать, чтобы я не поцарапал его машину, а то «головы полетят». Я, надо сказать, никоим образом не подвергал опасности его новую машину, но он продолжал орать. И вдруг на его машину упала вывеска из пиццерии по соседству. Это сделало мой день. © cluelesspuma / Reddit
- С братом решили пошутить над другом и запереть его в номере отеля. Мы заскочили в лифт, чтобы подняться наверх, и застряли в нем на 4 часа. Думаю, мы это заслужили. © Lemonface / Reddit
- Я нашла сумочку, оставленную в тележке возле магазина, где я работала. Открыла ее, а там документы. Связалась с хозяйкой сумки. Она прибежала ее забрать и в благодарность вручила мне $ 120 — ровно столько, сколько мне не хватало заплатить за аренду квартиры. © sekmaht / Reddit
- Вчера выезжал на трассу и меня подрезал водитель на ярко-зеленом Porsche. Ограничение скорости — 30 км/ч, а у него были все 150 км/ч. И что же? Минут через 30 вижу полицейские мигалки: кого-то остановили. Смотрю, стоит у обочины ярко-зеленый Porsche. © TryingToSucceed / Reddit
- Очередь в ресторане быстрого питания. Один мужчина где-то оставил свой кошелек. Он звонит жене, просит взять деньги и приехать сюда. Пока это происходило, я просто взял и оплатил его еду. Очевидно, у нас обоих был обеденный перерыв — не дело, если бы он остался голодным. Мужчина очень удивился и говорит: «Видишь ателье через дорогу? Зайди-ка в него после работы». Так вот в итоге я заплатил 8 баксов за чужой обед и получил в подарок индивидуально пошитый костюм за $ 800. © Unknown author / Reddit
- Припарковались на стоянке, чтобы забрать маленького котенка, которого мы заметили свернувшимся на земле. И тут понимаем — закончился бензин. Если бы мы не остановились там, то остались бы без топлива посреди трассы с интенсивным движением. Бонус: у нас появился котенок! © Unknown author / Reddit
- В 6 лет я был тем еще хулиганом. Как-то ехал со старшим братом в автобусе, заскучал и стал корчить прохожим рожи. И показывал неприличные знаки. Один здоровенный мужик это увидел, разозлился и побежал за автобусом. Он бежал целую остановку. Когда он вошел в автобус, я разрыдался от страха. Он подошел ко мне и сказал так больше не делать. И даже дал жвачку. © basketfullofkittens / Reddit
- У меня была зарплата $ 10 в час. Я нашел кошелек с $ 500 и сдал их администрации. Позже меня вызвали в офис, чтобы встретиться с владельцем кошелька. Тот дал мне $ 100 в качестве вознаграждения. © Unknown author / Reddit
- На свои карманные деньги сын решил купить игрушку, и мы пошли в магазин. Стоим на кассе. Женщине впереди отклонили покупку — карта не читалась. А она была с коляской и собиралась купить смесь младенцу. Мой сын подошел к ней и протянул свои деньги: «Вашему ребенку еда нужна больше, чем мне игрушка». Я была так растрогана! Конечно, игрушку я ему в итоге купила. Позже, на выходе из магазина, к нам внезапно подошла незнакомка и дала сыну конверт. Велела вскрыть дома. Внутри была записка: «У вас чудесный сын!» — и $ 100. © JeffreyGlen / Reddit
А с вами случалось что-то подобное? Какая история из подборки впечатлила вас больше всего?
AdMe/Народное творчество/14 человек, которые на своем опыте убедились, что закон бумеранга работает
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