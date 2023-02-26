14 человек, которые в совершенстве освоили искусство лени и, кажется, хакнули эту жизнь

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Всех иногда одолевает лень, но некоторые из нас освоили это искусство настолько, что были вынуждены придумывать креативные решения для надоедливых домашних дел или того, как украсить елку на Новый год. Ведь не просто так говорят, что необходимость — мать изобретений, но лень часто их отец. И мы не могли удержаться от смеха, пока просматривали фотографии от лентяев, которые, похоже, хакнули эту жизнь.

1. «Мой друг повесил столик над своей кроватью, чтобы ему больше никогда не нужно было вставать»

2. «Думал, что я самый ленивый в нашей семье»

3. «Мне было лень доставать елку и переносить барабаны в кладовку. Так тоже сойдет»

4. «Я приготовил луковые кольца, но мне не хотелось мыть тарелку, поэтому я нанизал их на палочку»

5. «Больше никогда не буду мыть голову»

«Сухой шампунь „Кокос и экзотические фрукты“. Несмываемый кондиционер для волос с маслом жожоба и морскими водорослями».

6. «Новогодняя елка моего папы»

7. «Когда неохота мыть посуду, ты делаешь вот так»

8. Уровень лени: студент университета

9. «Кровать мне больше не нужна»

10. «Мой бритвенный станок сломался 5 дней назад. И мне лень покупать новый»

11. «Мне лень печь много маленьких печений для себя одного»

12. «Моя дочь хотела форт. А мне было лень»

13. «Я делала мужу чуррос, а насадка кондитерского мешка сломалась. Я решила ее не чинить»