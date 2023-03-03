15+ человек, которые обожают похохотать над своими родственниками

Порой кажется, что семья дана нам для того, чтобы мы не забывали, как весело жить на свете. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, запечатлевших веселые проделки своих домочадцев, которые заставят улыбнуться даже угрюмого интроверта. А в бонусе расскажем о бате, научившемся притягивать пульт от телевизора, не вставая с дивана.

«Мой брат прислал фото племянника из детского сада»

«Очевидно, мне нужно объяснить родственникам, для чего нужно пакетированное молоко»

«Мы вместе уже 23 года, но она снова вот так загрузила посудомоечную машину»

«Забился унитаз, и моя теща выкопала этот вантуз из подвала»

«Никогда не догадаетесь, что папа подарил мне на Рождество»

«Я забыл наушники у родственников. Они: „Нет проблем, мы нашли их!“ И присылают это»

«Жена такая: „Не двигайся“, а затем сфотографировала меня»

«Моя жена спит вот так»

«Брат пишет из новой квартиры: „Мне нравится сидеть и смотреть в никуда“»

«Отец подарил мне машину на Рождество»

«У папы закончилась туалетная бумага, поэтому он прибегнул вот к этому»

«Моя жена усердно ведет дневники каждый день с 2000 года»

«Папа вроде собирался помочь, но я нашел вот это вместо него самого»

«Муж сломал ногу, когда ему было 4 года. Он сохранил гипс»

«Пошел навестить родителей на Новый год и узнал, что они сохранили мои простыни с покемонами из 90-х»

«Свет в доме моих родителей»

«Моя жена хотела комично большую разделочную доску»

«Каждый год я дарю своей жене календарь с красавчиками, где на всех парнях наклеено мое лицо»