15 человек поделились секретами своих профессий, которые не принято выбалтывать посторонним
Иногда ну очень интересно узнать какую-нибудь профессию, так скажем, изнутри, с позиции сотрудника. Но не будешь же устраиваться на должность из чистого любопытства! К счастью, работники разных сфер и сами рады поделиться всякого рода секретами, которые обычным людям, как правило, недоступны. Из таких откровений эта статья и состоит.
- Собираю мебель, устанавливаю кухни. Если вы слышите, как в соседней комнате сборщики затихли и начали шептаться, то почти наверняка они что-то запороли и думают, как это исправить. © Evgenym2 / Pikabu
- Работаю на мусоровозе. Магазины выбрасывают просто безобразное количество продуктов. Иногда за один день можно набрать продуктов на месяц. Из косметических магазинов набрал различных средств на год, из строительных — можно дома ремонт сделать. Часто выбрасывают очень приличные вещи: много одежды и обуви, посуды, очень много мебели и прочего. © ДжонДоу / ADME
- Из жизни работника пункта выдачи интернет-магазина. Если вам говорят о том, что ваш заказ задерживается, хотя должен был приехать в назначенный день, в 70 % случаев его кто-то разбил, помял, прижал, ударил и т. д. И только в 30 % случаев это действительно происходит из-за задержки на складе по вине поставщика либо из-за того, что товар не доложили. © MadEsence / Pikabu
- Воровство среди грузчиков — частое явление. Особенно на продуктовых складах и в магазинах. На том продуктовом складе, где я работал, воровство было 2 видов: вынос продуктов за пределы склада и употребление их на месте. Ни наличие охраны, ни проверка на выходе не помогали, так как существовало много хитрых способов выносить товар. Например, зимой один умелец выкидывал замороженные куриные тушки на улицу через вентиляционное окошко размером примерно 30×30 см, которое было расположено под самой крышей ангара на высоте нескольких метров, а после смены подбирал их с другой стороны. Как он умудрялся попадать в то окошко, до сих пор не понимаю. © Sakha14 / Pikabu
- Бывало у вас такое, что начали вы заполнять форму с личными данными на каком-нибудь сайте, а потом передумали и закрыли все, не нажимая кнопку «Отправить»? Если вы думаете, что так компания не получит вашу личную информацию, то ошибаетесь. Большинство компаний, стремящихся привлечь потенциальных клиентов, собирает ваши данные в режиме реального времени, пока вы вводите их в форму. Кнопка «Отправить» — просто формальность, это не ее нажатие отправляет ваши данные. © phpdevster / Reddit
- Я медсестра, и мне приходилось гуглить и смотреть обучающие видео о не очень популярных процедурах за 5 минут до того, как выполнить процедуру на пациенте. Врачи, к слову, тоже гуглят ваши симптомы, если они не уверены насчет лечения или постановки диагноза. © 100percent_thatwitch / Reddit
- Я графический дизайнер. Основная часть моей работы — поток. Визитки, баннеры, клише печатей для ИП и все в таком духе. В файлах, которые клиент забирает с собой (мало ли, потом будет печататься не у меня или продолжит работу с другим дизайнером) могу белым по белому внутри программы прописать краткую характеристику клиента для коллег. «Не любит платить», «Будет миллион правок», «Очень клевый человек» — клиент не увидит, а коллеге проще. © LiskaMelisska / Pikabu
- Работал в фастфуде. В числе прочего продавали салаты собственного производства, упакованные в контейнеры, на которых была наклеена этикетка с датой производства и подписью директора. Так вот, вечером мы сдирали эти этикетки с нераспроданных салатов и клеили новые, ставили печать с завтрашней датой и вторую печать-факсимиле с подписью директора. © Мишель Лежачебрюхая / ADME
- Я работала в розничной торговле и на складе. В общем, никогда не пейте прямо из банки или бутылки. По штабелям, в которые они уложены, лазают рабочие, бегают крысы на складе, а если где-то протечка случится, вся вода опять же попадает на них. © hazps / Reddit
- В студенческие годы кем только не подрабатывал, например на мясокомбинате разнорабочим. Запомнилась одна смена. Я работал с так называемыми «чебурашками» — 200-литровыми телегами с жидкой розовой смесью, которая после варки становится докторской колбасой. Ее надо закрепить на штуковине, которая ее поднимет и перевернет, вылив содержимое в упаковочный аппарат. Одну из «чебурашек» мы неудачно закрепили — при подъеме она опрокинулась, и все содержимое вылилось на пол. Начальник смены нас отругал, приказал взять лопаты и совки и собрать максимальное количество жижи обратно в «чебурашку». Я еще пару раз встречал подобные случаи, это не что-то из ряда вон выходящее. Но на самом деле опасности для потребителя никакой нет — потом это все проходит термическую обработку.
P.S. Колбасу есть не перестал. © sngisback / Pikabu
- За время работы помощником на кухне мне часто приходилось «освежать» кальмаров и мидии, а дело было в ресторане высокого класса. Это означало перебрать все залежавшиеся морепродукты, слегка очистить их в соленой воде и продолжать подавать на стол гостям. С тех пор не заказываю морепродукты в ресторанах. © Kiwi_Woz / Reddit
- Когда вы просите продавца посмотреть, не завалялась ли парочка нужных вам товаров на складе, мы уже знаем, что там их нет, но все равно идем «смотреть». На самом-то деле мы не проверяем наличие товара, а вместо этого, например, пару минут болтаем по телефону. А вернувшись, притворяемся, будто все проверили и убедились. © hindenbob / Reddit
- Я работаю в химчистке. Иногда лучший способ вывести пятно — плюнуть на него, особенно если пятнышко крохотное. Порой это гораздо быстрее, чем искать нужный химикат. Правда, после этого одежда все равно проходит полную обработку и никакой слюны там, само собой, не остается. © LiterallyADiva / Reddit
- Я сотрудник большого сетевого книжного магазина. Мы часто делаем возвраты — отправляем некоторые книги обратно издателям. Это делается, чтобы освободить место для новых позиций с более высоким спросом и все такое. Так вот, некоторые издатели — жадины и не хотят оплачивать доставку коробок с книгами, поэтому они просят нас сделать возврат «в разобранном виде». Это как? А вот так: мы срываем обложки с книг и отправляем издателю только их, а книги отдаем на переработку. Да, мы так поступаем только с самыми дешевыми книгами, но все равно грустно. © ColourfulFunctor / Reddit
- А я вот археолог. И мы иногда облизываем находки во время раскопок, чтобы быстро понять, что перед нами — кость там или глина. Еще иногда стучим найденным предметом по зубам, чтобы отличить глину от камня (глина зубам не вредит). © tor93 / Reddit
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