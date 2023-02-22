15 человек поделились секретами своих профессий, которые не принято выбалтывать посторонним

Иногда ну очень интересно узнать какую-нибудь профессию, так скажем, изнутри, с позиции сотрудника. Но не будешь же устраиваться на должность из чистого любопытства! К счастью, работники разных сфер и сами рады поделиться всякого рода секретами, которые обычным людям, как правило, недоступны. Из таких откровений эта статья и состоит.