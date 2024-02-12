15+ человек, которым судьба подарила таких соседей, что хоть с работы домой не возвращайся
Каждый человек после переезда в новое жилье надеется, что ему попадутся нормальные соседи, которые хотя бы не будут громко слушать музыку по ночам и горланить песни в 6 утра. Однако в реальной жизни все происходит не совсем так, как мы хотим, поэтому приходится сталкиваться с некоторыми сюрпризами от других жильцов.
- У нас в доме тонкие стены, слышно каждый шорох. Но с одними соседями повезло: это старенькая пара, они не шумят. Но как-то они уехали в санаторий и поселился их внук. Каждую ночь он устраивал вечеринку. Когда вернулись соседи, и мы все рассказали. А они выдали: «Это наш внук устроил? Молодец! Надо жить и наслаждаться каждой минутой драгоценной молодости!» © Палата № 6 / VK
- Моя соседка сказала, что я ее затопила. Оказалось, это для того, чтобы в квартиру ко мне попасть. Мол, просто посмотреть, как я устроилась. Но это цветочки. Как-то раз она подкараулила меня, подкралась со спины, когда я дверь ключом открывала, и как ломанулась в квартиру. Пришлось угрожать полицией. Подействовали только мои слова о том, что, если квартиру ограбят, я на нее заявлю как на наводчицу. © Мария Лукиных
- Сосед делал ремонт, переругался со всеми другими соседями. Мол, он никому ничего не должен, приучайте детей спать в грохоте, потом мне спасибо скажете! А потом он стал отцом, так теперь коршуном кидается вообще на любой звук. Лично на меня на днях наехал за кофемолку. Почему-то его гениальные идеи насчет приучения спать в шуме не работают. © Подслушано / Ideer
- Звонит домофон, я никого не жду, поэтому не открываю. Но звонят настойчиво! Из окна никого не вижу. Слышу, открывается дверь у соседей. Подсматриваю в глазок и вижу, что соседка забирает доставку еды. Выхожу и спрашиваю: «Вы вызвали курьера на мою квартиру?» А она мне спокойно: «Да, так ведь у меня домофон не работает. Я думала, что вы откроете». © AngelinaEddi / Pikabu
- Муж у меня рукастый. Недавно переехали, и зачастила к нам соседка: то кран течет, то лампочка искрит. Просит: «Пусть Дима посмотрит». А халатики все короче, а декольте все глубже. Я терпела сначала, потом сказала, чтобы мастера вызывала. А она и говорит: «Ты глупая, что ли? Твой Димочка мне бесплатно все сделает, а мастеру платить надо». Святая простота. Запретила я мужу творить добро, так соседка со мной больше не разговаривает.
- Во дворе был турник, детская горка, песочница. Дети гуляли, катались на горке. А мальчишки-подростки занимались на турнике. Так соседи все сломали и разрушили. На вопрос «Зачем?» ответили: «А нечего тут гулять и кричать, да еще и с других дворов дети на турник и горку к нам приходят. У нас дети уже выросли, нам тут турники и горки с песочницами больше не нужны!» © Olivkovaya.Nimfa / Pikabu
- Мне знакомая рассказывала, что ее друг-сосед с соседнего дома однажды позвонил ей вечером и сказал, что у нее на микроволновке время неверно выставлено. А узнал он это с помощью бинокля. © Анфея Федотова
- Мне однажды соседи пожаловались, что когда я мою посуду, им мешает звук напора воды. И не могла бы я воду из крана лить потише. © Aliona Politova
- Одна из соседок в нашем подъезде регулярно вызывала полицию. Повод — излучение от соседского компьютера портит ножки ее мебели и они гнутся. И бедная полиция приезжала... Маразм был полный! © Елена Журавлева
- Когда жили в съемной квартире, соседка под нами решила, что ей надоел цвет в подъезде. И перекрасила целый этаж в ярко-красный цвет. Чтобы жизнь стала веселее, наверное. © Мария Сухалет
- У соседей сверху, судя по звукам, находится мастерская, причем ночная. До часу ночи, до двух и даже до трех включают станки, стучат, перетаскивают что-то, роняют, волочат, рассыпают металлические предметы на полу. Стучались к ним раз 100 за эти 7 лет, не открывают... © Наталия Богданова
- А у меня сосед за стенкой живет. Сначала пытался подкатывать, а когда я его отшила, начал жалобы писать мне по СМС, что ему мешает то, что я моюсь утром. Я и правда рано встаю на работу, но душ не принимаю, только зубы чищу и лицо умываю. Заявил, что душ ему мешает и фен. Вежливо объяснила, что я утром не принимаю душ, так как понимаю, что еще рано и только чищу зубы. Позже периодически мне прилетали ни с того ни с сего поздно вечером гневные высказывания. Сосед не угомонился, пока однажды я не разозлилась и прямым текстом не послала, добавив, что еще раз напишет, то я специально буду утром душ принимать и фен включать. Все, уже год как тишина и только здоровается и мышкой исчезает из виду. © Света Черник
- Наши соседи по лестничной клетке (семейная пара и трое детей) никогда не заходят в свою квартиру, пока еще кто-то стоит рядом с ними. Например, если мы одновременно поднялись в лифте, то они стоят и ждут около лифта, пока мы зайдем, и только после этого открывают свою квартиру. Что у них там такое таинственное, что боятся показать? © Ирина Данильченко
- Соседка снизу вызывала не реже 2-х раз в месяц наряд полиции, чтоб остановить работающие у нас по ночам печатные станки, на которых мы печатаем фальшивые евро. Печатали специально, чтобы не давать ей спать. В первый же вызов наряд указал ей на причину шума — внешний блок кондиционера квартиры из соседнего подъезда, стоявший близко к окну ее спальни. Но она сказала, что мы с полицейскими заодно и регулярно вызывала других. За что однажды просто была увезена ими куда-то надолго... Вернулась она и стала намного тише, но мы уже переехали в другую квартиру, в соседний дом. © Геннадий Мазур
- Живу в частном доме, забора между участками практически нет, есть лишь резной в полметра. Соседи установили прямо напротив моего окна, метрах в трех, каркасный бассейн. А после того как я у себя дома несколько раз подошла к своему окну, они обвинили меня в том, что я за ними подсматриваю! Ответила, что если они думают, что там есть на что посмотреть, то сильно ошибаются. И в итоге именно я оказалась хамкой и грубиянкой. А у меня просто конфетки на подоконнике в коробке лежат, вот я и подхожу к окну. © Подслушано / Ideer
- Забилась канализация по соседскому стояку. Пришли слесари, устранили засор в виде огромной тряпки, которая когда-то была полотенцем. Естественно, все соседи заявляют, что это не их. Работники просят слить в унитаз для проверки устранения засора ведро воды соседа с верхнего этажа, а он ни в какую: «Не буду я ничего сливать, у меня водомер стоит. Я что тут крайний? Кому нужна эта проверка засора, тот пусть и несет это ведро воды, сливайте, проверяйте. Это ваши проблемы!» © Olivkovaya.Nimfa / Pikabu
- Сегодня соседи попросили сдать по 1 000 на ремонт дома. Я спросила почему? Ведь ремонт делает управляющая компания. Они ответили, что сделали его своими силами. Я попросила предоставить смету. Соседка начала хамить, что ничего никому не обязана предоставлять. Нахамила мне — получи хамство в ответ. А муж еще и отчитал меня, что я просто так ругаюсь с соседями. Почему я должна глотать хамство других людей? Имею я право знать, на что пошли наши деньги или нет? Обидно. © Подслушано / Ideer
- Моя соседка не стучалась, а заходила к нам как к себе домой! Однажды я была дома одна. И зашла, простите, в туалет. Дверь не закрыла. Села себе, сижу. И тут поднимаю глаза, а она стоит и смотрит на меня. Поздоровалась и прошла на кухню. И стала смотреть в окно. И так каждый день. Но мы, к счастью, съехали с этой квартиры. © Сара Мариамидзе
- Жила рядом на лестничной клетке соседка, которая открыто моей маме говорила: «Решила я сегодня борща наварить, пойду по соседям пройдусь». И вот так собирала по соседям все необходимые продукты: у кого свеклу, у кого морковь, капусту, картошку... Экономная, однако, дама была. © Ольга Сосна
- Соседка разбирает балкон, чтобы установить новый. Старые доски вышвыривает прямо с балкона на цветы, которые красиво цветут на клумбе возле подъезда. На вопрос: «Вы че творите?» ответила: «А нечего тут было цветы сажать!» © Olivkovaya.Nimfa / Pikabu
К сожалению, невозможно предугадать, какие соседи попадутся при смене жилья. Однако не стоит думать, что это будут обязательно какие-то невоспитанные личности. Ведь есть настолько крутые соседи, что хоть к ним в квартиру переезжай.
AdMe/Народное творчество/15+ человек, которым судьба подарила таких соседей, что хоть с работы домой не возвращайся
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