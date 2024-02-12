15+ человек, которым судьба подарила таких соседей, что хоть с работы домой не возвращайся

Каждый человек после переезда в новое жилье надеется, что ему попадутся нормальные соседи, которые хотя бы не будут громко слушать музыку по ночам и горланить песни в 6 утра. Однако в реальной жизни все происходит не совсем так, как мы хотим, поэтому приходится сталкиваться с некоторыми сюрпризами от других жильцов.