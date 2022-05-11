15+ доказательств того, что животные тоже могут трудиться не покладая лап

Многие думают, что у домашних животных легкая и беззаботная жизнь. И это зачастую правда. Но есть питомцы, которые не хотят прозябать в бездействии. Они обзаводятся работой и этим особенно умиляют и своих хозяев, и пользователей интернета.

Мы в AdMe.ru требуем для каждого пушистого приемлемых условий труда и премию в конце месяца. А пока только посмотрите, как мило они стараются.

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2 собаки, охраняющие скот, усердно трудятся

«Наш специалист не смог починить посудомоечную машину. Но это было мило»

«Моя служебная собака наблюдает за мной в спортзале. Помогает мне заботиться о своем теле всеми возможными способами»

Таких машинистов мы одобряем

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Охранник ночью, няня днем

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