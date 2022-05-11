15+ доказательств того, что животные тоже могут трудиться не покладая лап
Многие думают, что у домашних животных легкая и беззаботная жизнь. И это зачастую правда. Но есть питомцы, которые не хотят прозябать в бездействии. Они обзаводятся работой и этим особенно умиляют и своих хозяев, и пользователей интернета.
Мы в AdMe.ru требуем для каждого пушистого приемлемых условий труда и премию в конце месяца. А пока только посмотрите, как мило они стараются.
«Кот, который работает в магазине автозапчастей. Он помог мне найти то, что я искал. 10/10»
«Наша школьная собака-терапевт фотографируется для служебного удостоверения»
«Мой репетитор по математике кусает меня, когда я даю неправильный ответ»
«Моя служебная собака ходит со мной в спортзал»
«Наш местный флорист явно наслаждается своей работой»
«Это Броуди, собака-поводырь. Его фотографию в еще щенячьем возрасте прислал его заводчик. Сейчас собаке 7 лет»
2 собаки, охраняющие скот, усердно трудятся
«Наш специалист не смог починить посудомоечную машину. Но это было мило»
«Моя служебная собака наблюдает за мной в спортзале. Помогает мне заботиться о своем теле всеми возможными способами»
Таких машинистов мы одобряем
«Наш щенок к рабочему дню готов»
«Извините, уважаемый, библиотека открывается в 10 часов по субботам»
Охранник ночью, няня днем
Все должны увидеть этого самого милого шахматиста на планете
«Представляем вашему вниманию — пес-помощник Приму, готовый выйти на зимнюю инспекцию!»
А ваш сантехник носит смокинг?
«Мой пес каждый день приходит на работу. Официально его титул — „главный по моральному духу“. Но в основном он профессионально храпит в своей постели под столом»
Мастер по ремонту бытовой техники
Начальник охраны дома
А какие должности занимают ваши питомцы?
Фото на превью Rbeanz13 / Reddit
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