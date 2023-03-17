15 эпичных историй о клиентах, которые можно рассказывать коллегам вместо анекдотов

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Работать с людьми порой тяжелее, чем кирпичи таскать. Пользователи интернета поделились комичными историями о своем взаимодействии с клиентами в кафе, ресторанах, салонах красоты, супермаркетах и во многих других местах.

Работала менеджером в продуктовом магазине. Как-то пришла женщина и начала жаловаться, что пирог, который она купила, на самом деле недопечен. Я не успела даже попросить ее показать продукт, как она запустила в меня этим самым пирогом. Тогда я попросила кассира вызвать полицию, но дамочка, видимо, решила, что я шучу. Зато я до сих пор с огромным удовольствием вспоминаю выражение ее лица, когда она поняла, что за ней приехали полицейские. © justbecause999 / Reddit

Подключала заказчице бойлер к электросети. Через пару часов звонит и говорит, мол, он не греет. Пошла проверить. Оказалось, устанавливал бойлер ее бывший зять, который не поставил отсекающие краники, из-за чего горячая вода уходила к соседям. Интересно, он это нарочно сделал？© Оксана Гук

Друг рассказывал. Его сестра устроилась официанткой в курортное кафе. Пришел мужик, сделал средненький заказ. Попросил счет и калькулятор. Удивились, но принесли. Он весь счет на калькуляторе проверил. Сошлось. Он очень удивился и на чай оставил несколько тысяч. Тут уже персонал удивился. А мужик объяснил, что отдыхает уже почти 2 недели, один, и питается только в кафе и ресторанах. Говорит, ни разу счет не принесли честный, все время лишнего накидывали. © Kavkazets / Pikabu

«Вот какую баночку для чаевых поставили в местном магазине»

«Деньги — корень всех зол... Лучше оставь их здесь».

Работаю в ресторане мексиканской и американской кухни. Как-то к нам пришел мужчина и потребовал заказ, который он должен был забрать самовывозом. Я спросил имя, на которое он делал заказ, но в списках его не оказалось. Мужчина начал возмущаться, отпуская фразочки вроде: «У тебя что, такая тяжелая работа? Как ты вообще мог так облажаться?» Я попросил его перечислить, что было в заказе, чтобы быстро передать заказ работникам кухни. И когда он дошел до салата из тунца, я, стараясь не утратить серьезный вид, ответил, что заказ он сделал заказ не у нас, а в соседнем кафе. © Jormungand1342 / Reddit

Один тип приходил к нам в кафе с 2 невоспитанными псинами, которые прыгали на все подряд и лаяли на людей. Даже если была очередь, он просто поднимал руку и кричал: «Кофе!» — а потом просто расплачивался наличными и забирал свой напиток. Однажды, когда он обошел особенно длинную очередь, я отказался варить ему кофе. Вначале он разорался и пригрозил, что меня уволят, но потом смирился и встал в конец очереди. В тот день я чувствовал, что каждый человек в этой очереди в душе рукоплещет мне. © Pwncak3z / Reddit

Вначале он разорался и пригрозил, что меня уволят, но потом смирился и встал в конец очереди. В тот день я чувствовал, что каждый человек в этой очереди в душе рукоплещет мне. © Pwncak3z / Reddit Работала я в парикмахерской для мужчин. И вот под конец смены, 30 декабря, когда у меня и руки, и коленки дрожали от усталости, зашел парень постричься. Я объяснила, что жутко устала, попросила прийти завтра, но он упросил постричь хоть как-нибудь, мол, очень нужно. Ну и получилось действительно кое-как: я зацепила кусочек уха сверху, а он сидел и не проявлял никаких эмоций. Что со мной было, когда я увидела кровь!.. С мучениями наконец закончила стрижку. Я уже не хотела денег, только просила его поскорее уйти, а парень заплатил по двойному тарифу и пожелал мне много хорошего на Новый год. © Vera Koko

«Делала массаж клиентке и вдруг нащупала у нее родинку, которой раньше не было. Присмотрелась, а это морская ракушка. Оказалось, клиентка только вернулась из отпуска»

Помню, как одна женщина скандалила в салоне, что ей сделали неправильную форму бровей. На аргумент мастера, что ей показывали форму до начала татуажа, дамочка ответила, что ей не понравилось, но она согласилась. Такой концерт устроила, даже полицию вызывала! Я ждала своей очереди, никого не трогала, но даже меня рикошетом зацепило. © Maria Dauletova

Одна клиентка оставила худший отзыв о моей работе в магазине. Я вежливо отвечал ей на все вопросы о товарах, а она написала, что я был грубым и наглым, поскольку поднял 2 пальца вверх, когда говорил, что у нас есть 2 размера чашек. В довершение она добавила, что я грубил ей на протяжении целого месяца. Вот только она не знала, что работал я в том магазине только второй день. © bracake / Reddit

© bracake / Reddit Я работал в отделе обслуживания клиентов при супермаркете. Однажды к нам пришла женщина в ярости из-за того, что купленные ею креветки оказалась плохими. Она кричала, что ей испортили праздник и что даже ее собака не захотела есть эту гадость. Я вернул ей деньги и отправил в отдел морепродуктов, чтобы она лично передала жалобу на качество креветок. Через 5 минут она вернулась, явно смущенная. Оказалось, она думала, что креветки готовы, и прямо сырыми подала их к столу. © BlowhardFunke / Reddit

«Вот такую устрицу мне сегодня подали»

О, я был свидетелем забавного инцидента лет 15 тому назад. Некая дама пожаловалась нашему высшему руководству на то, что мой начальник ее оскорблял (тарифы ее не устраивали). Вызвали того начальника на ковер, а он и меня прихватил с собой в качестве свидетеля. Приехали в кабинет топ-менеджера. Дама, как увидела моего шефа, чуть не задохнулась от злости, орет: «Это он, он меня оскорблял!» Топ-менеджер спрашивает, как именно. А та отвечает: «В том-то и дело, я на него ругалась, а он в ответ просто молчал и улыбался». © Expert / ADME

Топ-менеджер спрашивает, как именно. А та отвечает: «В том-то и дело, я на него ругалась, а он в ответ просто молчал и улыбался». © Expert / ADME Случаются такие дурацкие ситуации, когда принтер на работе не реагирует на команды. Вызываем айтишника, а в результате это просто кабель отпал. Стыдоба... Но бывает еще интереснее! Слышу однажды разговор айтишника с кем-то по телефону: «Мышку влево. Мышку вправо. Работает? Отлично, хорошего дня!» Какая же была проблема? Звонила одна из продавщиц. Накануне им сказали не выключать компьютер на ночь. И вот она приходит, а тот «не светится». Звонила узнать, как же его включить... © Подслушано / Ideer

В парикмахерской мастер делала меня красивым и параллельно рассказывала свою историю другому мастеру: «Вот недавно пришел мужчина лет 60–65 с мальчиком лет 5 на стрижку. Я вежливо так спрашиваю, мол, дедушка, как внука будем стричь? А у него аж лицо пятнами пошло. Ответил, что это не внук его, а сын. И, взяв ребенка за руку, ушел. Знаешь, Вера, я теперь зарок себе дала, что никого не буду дедушкой называть». © PolAnd1234 / Pikabu

«Увидел вот это у парикмахера»

«Теперь хочу отправить это изображение своему психологу, чтобы она могла показывать его клиентам cо словами: „Укажите на картинку, которая наилучшим образом описывает ваше состояние“».