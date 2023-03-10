15+ мужчин побрились, и оказалось, что без бороды они весьма ничего
Побриться для заядлого бородача решение непростое. Смельчаков, отважившихся на этот шаг, ждет большой сюрприз, ведь многие из них уже позабыли, как выглядели без растительности на лице. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые решили отказаться от бороды и теперь смотрят на себя в зеркало во все глаза.
«Я отращивал ее 7 месяцев. А теперь сбрил одним махом. Хочу выглядеть молодым, пока могу»
«Как лучше: с бородой или без?»
- Чисто выбритый ты кинозвезда. © unknown author / Reddit
«Cбрил бороду впервые за много лет»
- Честно говоря, ты совсем не плохо выглядишь после бритья, помолодел на 10 лет. © andrewdoug98 / Reddit
«Время от времени я бреюсь начисто»
«Нет бритью»
- Вы и без бороды очень хорошо смотритесь. © forevermore91 / Reddit
- Ты один из тех счастливчиков, которые хорошо выглядят в любом случае. © romafa / Reddit
- В первом случае просто фото с бородой, но без нее ты выглядишь потрясающе. © NattyBat / Reddit
«Через 1,5 года отращивания бороды я решил ее сбрить. Мне был нужен перерыв»
- Ты отлично выглядишь на обоих фото. © LegendofEvans / Reddit
- Твои усы выглядят великолепно. © IstanbulSuat / Reddit
«Отращивал бороду более 2 лет, а недавно ее сбрил»
- Мне больше нравится № 2. Попробуйте образ с бородой и побрейтесь, если вам это не нравится. © arnold_weber / Reddit
- Мне нравится борода, но оба варианта выглядят хорошо. Поскольку вы уже это сделали, я бы сказал, что стоит попробовать что-то новое. © aguycalledkyle / Reddit
«Как лучше?»
- С бородой ты выглядишь намного старше. © Sad_Zucchini_4934 / Reddit
- Без бороды ты выглядишь моложе и лучше. © Cutty420 / Reddit
«Я сбрил бороду впервые за 10 лет»
- Тебе идет! © assumemygender101 / Reddit
«Сбрил бороду и очень рад узнать, что я не урод под ней»
- Очень красивый парень. © OldThickSeeder / Reddit
«Я пилот, сбрил бороду для собеседования, но сохранил усы авиатора»
«Решил попробовать что-то новенькое»
«Я сбрил бороду и немного сожалею об этом»
- На 2-м фото ты выглядишь так, будто кто-то украл твой рожок мороженого. © twoplustwoisfourty / Reddit
- Рад, что ты побрился. Тебе идет гораздо больше, чем твоя пятнистая борода. © SnooWords6085 / Reddit
«С бородой или без?»
- Без бороды. © B1g_Bad_Joe / Reddit
- Честно говоря, с бородой и длинными волосами ты выглядишь на 10–15 лет старше. Картинка справа намного лучше. © TeddyBadgr / Reddit
«После года отращивания бороды я решил сбрить ее до усов»
- Молодец. © johnnyawful / Reddit
«Решил побриться. Не уверен, что так лучше»
- Твои усы отлично смотрятся! А бороду всегда можно отрастить. © Stryx_Official / Reddit
«Я уже давно отращиваю бороду, решил побриться для интереса»
«Жалею о своем решении побриться»
- Без бороды выглядишь намного моложе. © LOOK_THIS_UP / Reddit
- Это два разных человека! © TheBeardedTinMan / Reddit
Фото на превью Vincent-the-great / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ мужчин побрились, и оказалось, что без бороды они весьма ничего
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