15+ мужчин побрились, и оказалось, что без бороды они весьма ничего

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Побриться для заядлого бородача решение непростое. Смельчаков, отважившихся на этот шаг, ждет большой сюрприз, ведь многие из них уже позабыли, как выглядели без растительности на лице. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые решили отказаться от бороды и теперь смотрят на себя в зеркало во все глаза.

«Я отращивал ее 7 месяцев. А теперь сбрил одним махом. Хочу выглядеть молодым, пока могу»

«Как лучше: с бородой или без?»

Чисто выбритый ты кинозвезда. © unknown author / Reddit



«Cбрил бороду впервые за много лет»

Честно говоря, ты совсем не плохо выглядишь после бритья, помолодел на 10 лет. © andrewdoug98 / Reddit

«Время от времени я бреюсь начисто»

«Нет бритью»

Вы и без бороды очень хорошо смотритесь. © forevermore91 / Reddit



Ты один из тех счастливчиков, которые хорошо выглядят в любом случае. © romafa / Reddit

В первом случае просто фото с бородой, но без нее ты выглядишь потрясающе. © NattyBat / Reddit



«Через 1,5 года отращивания бороды я решил ее сбрить. Мне был нужен перерыв»

Ты отлично выглядишь на обоих фото. © LegendofEvans / Reddit



Твои усы выглядят великолепно. © IstanbulSuat / Reddit



«Отращивал бороду более 2 лет, а недавно ее сбрил»

Мне больше нравится № 2. Попробуйте образ с бородой и побрейтесь, если вам это не нравится. © arnold_weber / Reddit

Мне нравится борода, но оба варианта выглядят хорошо. Поскольку вы уже это сделали, я бы сказал, что стоит попробовать что-то новое. © aguycalledkyle / Reddit



«Как лучше?»

«Я сбрил бороду впервые за 10 лет»

«Сбрил бороду и очень рад узнать, что я не урод под ней»

«Я пилот, сбрил бороду для собеседования, но сохранил усы авиатора»

«Решил попробовать что-то новенькое»

«Я сбрил бороду и немного сожалею об этом»

На 2-м фото ты выглядишь так, будто кто-то украл твой рожок мороженого. © twoplustwoisfourty / Reddit

Рад, что ты побрился. Тебе идет гораздо больше, чем твоя пятнистая борода. © SnooWords6085 / Reddit





«С бородой или без?»

Без бороды. © B1g_Bad_Joe / Reddit

Честно говоря, с бородой и длинными волосами ты выглядишь на 10–15 лет старше. Картинка справа намного лучше. © TeddyBadgr / Reddit

«После года отращивания бороды я решил сбрить ее до усов»

«Решил побриться. Не уверен, что так лучше»

Твои усы отлично смотрятся! А бороду всегда можно отрастить. © Stryx_Official / Reddit



«Я уже давно отращиваю бороду, решил побриться для интереса»