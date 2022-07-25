15+ попутчиков, на которых смотришь и думаешь: «Я-то выйду, а кому-то с ними жить»
Долгие поездки в общественном транспорте нередко бывают наполнены незабываемыми впечатлениями, и виной тому своеобразные попутчики. Любители громко болтать по телефону, занимать чужие места и предъявлять необоснованные требования иногда выдают в дороге такие перлы, что волей-неволей запоминаются на всю жизнь.
Мы в ADME уверены, что без таких попутчиков поездки потеряли бы часть своего колорита, поэтому с удовольствием прочитали истории об эпичных незнакомцах, которые повстречались нашим читателям на пути.
- Села в поезд. Слышу, что на другом конце вагона истошно орет неадекватная женщина, мол, в ее купе пахнет туалетом, грязно. Через некоторое время дама забегает к нам, осматривает всех, тычет в меня пальцем и говорит: «Ты! Иди в мое купе, а я поеду здесь, на твоем месте!» От наглости этой мадам я не нашла ничего лучше, чем выпалить: «Я не могу поменяться с вами местами, потому что я в положении, меня тошнит от запахов!» Не знаю, что дальше с ней было, но она ушла, а соседи в купе стали меня поздравлять с беременностью. Так стыдно от этой лжи до сих пор. © Мира Абенова
- Уступила место в автобусе бабушке. Она сама не села, зовет внучка. Появляется длинный парень с подростковыми усишками и садится на мое место. Я в шоке, поднимаю его, заставляю сесть бабку. В итоге бабка сидит, а ее великовозрастный внучек пристроился у нее на коленочках. © Подслушано / VK
- Ездила на работу ночным поездом: в 22 садишься — в 6 выходишь, через час на работе. Поспать бы, конечно, но это плацкартный вагон. Мамаша с 3 детьми от 2 до 5 лет. Полночь, дети тусят, уснуть невозможно. Пошла спросить, во сколько у них отбой будет. Ответ потряс: «А нам выходить в 3, я им дала днем полежать подольше, чтобы они выспались и уже не спали до дома!» © Александра Жарикова
- Ехали как-то с ребенком на поезде (дорога — 4,5 часа). Малышу 3 года, он то сидит, то лежит, то в туалет надо, и поэтому я всегда брала 1 нижнее место. Купили нижнее место в купе (плацкартных уже не было), заходим, а там тетка лежит на нашей полке, а на соседнем нижнем ее ребеночек лет 10. Оказалось, они купили 2 верхних места в разных купе, и тетка слезно просит с ней поменяться, чтобы они спокойно ехали вместе. А мне, значит, с трехлеткой стоять всю дорогу у верхней полки? Очень она обиделась, что я не согласилась. © delicat / Pikabu
- Никак не пойму, откуда в некоторых мужчинах столько уверенности и наглости. Ехала на поезде 2 часа. Через несколько рядов от меня сидел мужчина, кажется, с женой. На протяжении всего пути строил мне глазки, а как только его спутница отошла, он попытался взять мой номер! Естественно, я отказала. Хоть бы уважали своих женщин, а то смотреть противно. © Подслушано / VK
- В метро Сеула девушки, наводящие красоту прямо во время движения, — это привычно и нормально, но одна запомнилась мне надолго. Ладно лицо накрасить, но она поскрабила локти и колени, нанесла на ноги осветляющий тональный крем, потом достала из сумки плойку на батарейках и стала кудри завивать. Что происходило дальше, не знаю, так как я вышла. © Oksana Jin
- Один раз ехал на поезде, где полвагона заняли иностранцы. Захожу в купе, а там 2 бабульки (наши) и путешественник из другой страны. Сидел он на верхней полке, свесив ноги, причем даже не разувшись. Бабки в шоке, а тот сидит, чему-то лыбится. Тогда я жестами попытался объяснить, чтобы разулся, но то ли он меня не так понял, то ли компания ему была неприятна — в общем, ушел он к своим в другое купе и больше не заходил. © KardinalRihelieu / Pikabu
- Лет в 7 я с родителями поехала на море. Мы взяли 2 нижних и 1 верхнее место. Через пару часов в вагон зашла семья, у которой было 1 верхнее в нашем купе и остальные — в соседнем. Увидев моих родителей, они сказали: «Как замечательно, значит, вы за ним присмотрите». И в итоге с нами в купе ехал их сын, мальчик лет 10. Пока его родители спокойно отдыхали в соседнем купе, парень скакал туда-сюда с верхней полки на нижнюю, залезал в багажный отсек и тянул ко всему свои загребущие лапки. В какой-то момент он взял моего любимого плюшевого мишку, высунул в открытую форточку, долго смотрел мне в глаза и сказал, что если сейчас он разожмет руку, то больше я медведя не увижу. Разговоры с родителями мальчика ни к чему не привели, меняться местами они не захотели. Умеют люди отдыхать. © Zhlemur / Pikabu
- Однажды в автобусе женщина громко разговаривала по телефону с подругой. Все пассажиры узнали, что она приготовила на обед, что купила со скидкой, как у нее болит колено и чем она его мажет. Наконец не выдержал один мужчина: «Мадам, я вот внимательно слушаю ваш разговор и хочу спросить: а вас геморрой не мучает? Я вот вам посоветую отличное средство!» Мадам быстро замолчала. © Елена Акодус
- Мы ехали на поезде. Там был сумасшедший парень, который пялился на моего годовалого сына и повторял низким и жутким голосом: «Он не возьмет тебя, но он возьмет ребенка. Он не возьмет тебя, но он возьмет ребенка». Излишне говорить, что нам, мягко говоря, было не по себе. © stellalaboof / Reddit
- Утром езжу на работу на поезде. И вот однажды встретился мне на вокзале парень, который читал какой-то очень жесткий рэп и говорил гадости людям в лицо. Подъехал поезд, и я подумал: «Как хорошо, что я уеду, а он останется». Но не тут-то было, он сел со мной в один вагон и продолжил «читать рэп» все полчаса, что мы ехали. Кондуктор попросил его остановиться, но это не помогло. В итоге рэпер вышел на одну остановку раньше меня и стал стучать по поезду и хлопать по окнам вагона, пока мы отъезжали от станции. Очень странный. © ghostonthealtar / Reddit
- Ехал как-то в купе на нижней полке. Заходит девушка, забирается на верхнюю полку. Потом заходят 2 мужика, которые знакомятся и решают посидеть поболтать в купе. Девушка спускается и сваливает в вагон-ресторан, подальше от приставаний, я засыпаю. Просыпаюсь около часа ночи. Стоит дикий храп, просто медвежий. Сажусь. Напротив меня лежит мужик с открытыми глазами, ворочается — видимо, не может заснуть от храпа своего нового знакомого. После очередного раскатистого залихватского храпа сверху раздается голос второго мужика: «Девушка, ну повернитесь на другой бок, ну просто невозможно». © hunterpo / Pikabu
- Одна бабушка дернула меня за загипсованную руку, когда я в метро ехала. Пришлось повторно операцию делать. Виноватой она себя не считала, я ж молодая, должна стоять. То, что вокруг было несколько молодых парней, ее никак не волновало. © Подслушано / VK
- Еду в метро. Вдруг девушка достает бутерброд с колбасой и черным хлебом и давай уплетать. Через пару дней опять же в метро я заметила парня, который достал контейнер с крабовым салатом, ложку большую и полбатона. Потом аккуратненько сложил все это и вышел. Рассказываю об этом на работе, а мне коллега: «Это что!» — и показывает фотку парня с куриной ножкой и горой риса. Тоже в метро ужинал по дороге куда-то. © Подслушано / VK
- Ехала в другой город на праздник к родственнице. Поезд приезжал впритык, поэтому нужно было переодеться и накраситься в пути. Ехала в обычной спортивном костюме, на голове гулька. Взяла косметичку, пошла в туалет, быстренько намарафетилась, возвращаюсь, а на меня начинает наезжать попутчица: «Ты почему заняла чужое место? Здесь вообще другая девушка сидит». Начинаю доказывать, что это я, просто переоделась, но женщина не верит. На ее крики пришла проводница, проверила у меня билет — место мое. Женщина еще повозмущалась, мол, развелось аферисток. А я всю дорогу сидела и думала: неужели макияж и платье так меняют человека? © Палата № 6 / VK
- Еду в метро. Вижу, женщина случайно сломала перемычку между линзами своих очков. Она достала из сумки моток скотча и приклеила очки к лицу. При этом она израсходовала весь рулон. Из-за скотча ее черты лица исказились так, что она стала похожа на гремлина. Чтобы компенсировать этот вид, дамочка открыла сумочку, достала пудреницу и накрасила губы помадой. © 2manyfelines / Reddit
- Ехала на поезде с собакой. Выкупила оба места в вагоне СВ. Сели. Пью чай с печеньем, и тут стук в дверь. Стоит проводница, а рядом с ней женщина с ребенком грудным. У вас, мол, место есть, мы вам «денежку дадим» (цитирую), пусть с вами едет. А то у нее ребенок, а в плацкартном неудобно. «Э-э-э, — говорю. — Я как-то не готова, да и собачка вот у меня». И мне говорят: «Ну ничего, вы его в переноске закроете, а у нас аллергии нет». Стоп, говорю. Я-то все это выкупала, во-первых, не для того, чтобы собака моя сутки в клетке сидела, а во-вторых, я и без собаки соседей не хочу. И, разумеется, главный аргумент: «Ну у меня же ребенок маленький!» Можете, говорю, мне поверить, он точно не от меня. © Екатерина Байцур
- Мой рост — 157 см. В метро я все время оказываюсь ниже поля зрения мужчин, поэтому мне часто наступают на ноги, колют зонтиками, толкают. Но один случай запомнился навсегда: в переполненном коридоре поезда мужчина положил свою газету мне на голову и читал ее, пока я не ткнула пальцем вверх, давая ему понять, что внизу есть человек. Он не извинился, а просто посмотрел на меня пренебрежительно и повернулся ко мне спиной. © Jenny Fletcher / Quora
- Я как-то ехала в полупустом автобусе, свободных мест навалом. Зашла фифа вся такая на высоченных шпильках с ребенком лет 2, посадила его рядом со мной (я у окна сидела) и говорит: «Подержи-ка, я сейчас приду». И, не дождавшись моего ответа, ушла платить за проезд. И вижу, что она что-то объясняет водиле. Тут подходит следующая остановка, фифа выскакивает из автобуса и уносится вдаль. Я в шоке. Смотрю на ребенка. Он тоже в шоке и вот-вот разрыдается. Кричу водиле: «Стой!» Соображаю, что делать. Тут в автобус вламывается эта мадам, в руках у нее бутылка воды, и она так спокойно поясняет: «Жарко очень, пить хочется». Мне кажется, за те 2 минуты, что ее не было, я поседела. © Маруся / ADME
А какие своеобразные попутчики встречались вам?
AdMe/Народное творчество/15+ попутчиков, на которых смотришь и думаешь: «Я-то выйду, а кому-то с ними жить»
Поделиться этой статьёй