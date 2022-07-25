15+ попутчиков, на которых смотришь и думаешь: «Я-то выйду, а кому-то с ними жить»

Долгие поездки в общественном транспорте нередко бывают наполнены незабываемыми впечатлениями, и виной тому своеобразные попутчики. Любители громко болтать по телефону, занимать чужие места и предъявлять необоснованные требования иногда выдают в дороге такие перлы, что волей-неволей запоминаются на всю жизнь.