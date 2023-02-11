15+ ситуаций, когда от стыда людям хотелось залезть под одеяло и носа оттуда не казать
Всего не предугадаешь — иногда подарок, сделанный от всей души, может стать предметом для ссоры, на важное собеседование можно одеться так, что еще долго рекрутеры будут рассказывать о тебе байки, а попытка бати обзавестись подставкой под телевизор станет семейной легендой. Специально для вас мы собрали истории от пользователей сети — они рассказали о ситуациях, в которых однажды покраснели до цвета вареного рака. И делают это каждый раз, вспоминая те неловкие моменты.
- Отправили нас однажды на крупное предприятие, чтобы установить несколько столов. Подходим к стойке регистрации, а там стоят вазы, полные цветных конфеток. Когда секретарша отвернулась, я от души взял и сыпанул их себе в рот. И в этот момент понял, что это цветные камушки. Недолго думая, выплевываю их в руку и сую обратно в вазу. Именно в этот момент поворачивается секретарша — мне никогда не забыть выражение ее лица. На моего напарника, который был рядом, это как-то не произвело впечатления, но в обед он купил мне бутерброд как главному голодающему. © Dennisdenutoesq / Reddit
- Cижу обедаю в ресторане. Подходит симпатичный парень и спрашивает: «Ты не замужем?» Я такая: «Нет, я одна». И тут он просто молча забирает лишний стул и уходит. Сидела офигевала. © Poonam Suryavanshi / Quora
- Дело было, когда я учился в школе. Девочка, в которую я был влюблен, сидела на дереве и попросила воды. Я решил, что самое время поразить ее своими потрясающими навыками метания. И литровая бутылка несется прямо к ней, сбивая с ветки. Излишне говорить, что она не очень впечатлилась, да? © Iamacouch / Reddit
- Я активно искала работу. Одно из собеседований было назначено на утро понедельника. Ночью воскресенья я почему-то сочла отличной идеей смотреть полночи сериал. Утром проснулась в панике — проспала. Еле-еле соображая, быстро собралась, накинула пальто и выбежала. Немного опоздала, и эйчар намекнул мне, что опоздания не приветствуются. Потом подал мне вешалку для одежды и сказал: «Тут можете раздеться». Я снимаю пальто, а эйчар смотрит на меня, хихикает и говорит: «Ну не настолько же раздеться». И в этот момент я в ужасе понимаю, что забыла надеть юбку. Ниже пояса на мне были только прозрачные колготы и трусы. Самое обидное, что и трусы были не самые красивые. Покраснев от стыда, я просто забрала пальто и убежала домой. С тех пор каждый раз перед выходом проверяю наличие всей одежды на мне. © Палата № 6 / VK
- Всегда прихожу в офис, когда там никого еще нет. Вот и в тот раз заваливаюсь, музыка в наушниках гремит, а я пританцовываю. Делаю па, разворачиваюсь и вижу полный конференц-зал людей, которые просто смотрят на меня. Кто ж знал, что в тот день было раннее совещание. © Daedarus123 / Reddit
- Однажды в детстве я немного приболела, поэтому папа разрешил мне не идти в школу. В знак благодарности я сварила ему кофе и проводила до двери. Высунулась за порог, потом отодвинулась, но в этот момент он резко закрыл дверь и не заметил, что прищемил мне волосы. Дверь изнутри открывалась ключом, который у меня был, но я не могла до него дотянуться. Я стояла в такой позе около 6 часов, перевернула все вокруг, пытаясь дотянуться до ключей. Самая дебильная ситуация в моей жизни. © Палата № 6 / VK
- Иду к главному входу в университет, вдруг вижу — невероятно красивая девушка идет туда же. Засмотрелся и вписался ровно в фонарный столб. Да, это видели сотни студентов. Мои друзья смеялись как сумасшедшие. © KiwiPin0 / Reddit
- Переезжала я, билетами занималась мама. Купила мне билет заранее, дату сказала. За день собрали вещи, все дела. Остановка была короткой, поэтому, когда я пробралась к своему купе, поезд уже ехал. Захожу и вижу, что на моем месте сидит чувак. Я вежливо узнаю, что это он на моем месте делает, а он говорит, мол, его это место и билет имеется. Я показываю ему свой. Зовем проводницу, она в непонятках, послала к начальнику поезда. Оказалось, что мой билет был на следующий день. В итоге на первой долгой остановке я на вокзале обменяла свой завтрашний билет на такой же, но сегодняшний. Все в итоге успела и далее ехала в этом же поезде. © chikatana / Pikabu
- Когда был менеджером по работе с клиентами, меня пригласили на вечернее мероприятие, организованное одним из клиентов, сказали, будет что-то вроде семинара. Итак, мы с боссом приходим в ожидании легкой болтовни и «шведского стола», а там человек 200 и зал со сценой. И тут меня провожают к этой сцене, а на ней как раз выступает какой-то чувак с шикарной презентацией. Оказывается, сейчас будет моя очередь. Хотелось просто выйти и бежать домой, а там закрыть шторки и под одеяло. Я не могу вспомнить подробности того эпичного выступления — так волновался, но помню свое робкое бормотание и неловкое молчание в зале. В какой-то момент я пошутил — опять тишина. Короче, это было похоже на эпизод из «Рика и Морти», только примерно в 1 000 раз хуже. © massivebumwizard / Reddit
- В дороге у знакомого прихватило живот. Остановили ему на трассе около моста, тот убежал, через 2 минуты прибегает обратно. Все удивились, что быстро, а он рассказывает: «Забегаю я под мост, сажусь, и тут сзади слышу женский голос: „Здравствуйте“. Оборачиваюсь и вижу, сидит девушка с блокнотом, то ли читает, то ли рисует. Я поздоровался, подскочил и убежал». © n1f5n / Pikabu
- Увидела в магазине прикольные фломастеры для рисования по телу с блестками. Подумала, прикольно будет послать такие своим крестникам в подарок. Сказано — сделано. Через месяц их мать прислала мне гневное сообщение. К нему прикреплено несколько фото: разрисованные с головы до пят под хохлому дети, разукрашенная китайская хохлатая собачонка, на закуску — бритая голова отца семейства в сердечках. Он так на работу сходил. © Подслушано / VK
- Мне было 19, это было важное мероприятие на работе, и я очень волновалась. Босс такой: «Нечего тут стоять, иди пообщайся с людьми». Я запаниковала и, как только босс отвернулся, открыла первую попавшуюся дверь и шагнула туда. Ну маленькая комната, тихо, темно. Думаю, постою минуту, соберусь с мыслями. И в этот момент открывается дверь и какая-то дама начинает визжать. Я такая: «Ой, дверью ошиблась!» — вылетаю пулей и мигом к боссу, типа ничего не случилось. И мне уже казалось, что все сошло с рук, но тут подходит та женщина и говорит: «Так вот кто прятался в шкафу и напугал меня до полусмерти!» Оставалось только рассмеяться и пожать плечами. © Kate Scott / Quora
- Чемпион по неловкости. Отправил жене очень личное фото. А она как раз показывала своей родне что-то в телефоне и такая: «О, у меня сообщение от любимого, что у него там cлучилось? О боже!» © Mistah-Jay / Reddit
- Я была в кафе, девушка за кассой вручает мне мой заказ и говорит: «Наслаждайтесь». Я чуть было не ответила: «Ты тоже», — но, к счастью, вовремя поняла, какая это глупость, а вот говорить уже начала и выдала что-то вроде: «Ты тоооотото».
А потом я схватила свой заказ и выбежала, оглядываясь через плечо и шипя как вампир. Это самая неловкая ситуация. Все, я больше не выйду из дома. © Frances Meredith / Quora
- В 8-м классе у нас с подругой была традиция: при виде мальчика из параллельного класса кричим его фамилию — Меньшаков — и пытаемся запрыгнуть и повалить его. Эти забавы Меньшакову нравились даже больше, чем нам. Как-то зимним вечером идем мы с подругой из школы, замечаем Меньшакова, догоняем, с привычными криками заваливаем в снег и видим совершенно офигевший взгляд незнакомого парнишки. Человек просто шел и никого не трогал, а на него набросились рослые девицы и повалили в сугроб. Было крайне неловко, он молча встал и пошел быстрым шагом подальше от нас. © baruzdina / Pikabu
- У нас в школе был групповой музыкальный проект. Нужно было написать музыкальное произведение, а затем исполнить его. Меня поставили в группу с девушкой, в которую я был влюблен, поэтому, когда она спросила, умеет ли кто-то играть на инструменте, я сказал, что умею. Хотя бас-гитару мне подарили всего неделю назад, но хотелось произвести впечатление. На репетициях я отмазывался, что забыл бас дома, а наивная девушка верила в меня. В день выступления я выхожу на сцену, команда играет, а я начинаю нервно дергать какие попало струны. Все смеются, девушка в слезы, а я вспоминаю тот момент и не понимаю: ну что мне стоило выучить хоть пару аккордов? © nologointhefoam / Reddit
- Сегодня на работе пришлось делать объявление через громкоговоритель. Ни с того ни с сего я начала смеяться так сильно, что не могла остановиться. А потом все начали дико хохотать. И зааплодировали, когда мне наконец удалось договорить. © _emmss / Reddit
- Купил новый костюм с галстуком, все как положено, выгляжу как Джеймс Бонд. Шел из магазина к другу на день рождения, по пути должен был зайти еще за одним другом. Жду друга у подъезда. На 1-м этаже окна зеркальные, смотрю, так клево выгляжу, и начинаю позировать как Джеймс Бонд. Разошелся и говорю: «Бонд, Джеймс Бонд» — как вдруг окно открывается, и девушка, еле сдерживаясь смех, говорит: «Дайте поесть, пожалуйста, спокойно!» © oseledich / Pikabu
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