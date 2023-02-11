15+ ситуаций, когда от стыда людям хотелось залезть под одеяло и носа оттуда не казать

Всего не предугадаешь — иногда подарок, сделанный от всей души, может стать предметом для ссоры, на важное собеседование можно одеться так, что еще долго рекрутеры будут рассказывать о тебе байки, а попытка бати обзавестись подставкой под телевизор станет семейной легендой. Специально для вас мы собрали истории от пользователей сети — они рассказали о ситуациях, в которых однажды покраснели до цвета вареного рака. И делают это каждый раз, вспоминая те неловкие моменты.