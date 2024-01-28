16 доказательств того, что дать имя ребенку не чай с печеньками попить

Ох, нелегкое это дело — дать имя ребенку. Кому-то в свое время так не нравилось быть в классе четвертым Сережей, что для своего малыша он припас очень редкое имя, кто-то называет дочку в честь любимой подруги. У героев этой подборки дети носят вполне обычные имена, кроме, пожалуй, Хеймдалля, но вот истории их выбора явно претендуют на то, чтобы стать семейными байками.