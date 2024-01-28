16 доказательств того, что дать имя ребенку не чай с печеньками попить
Ох, нелегкое это дело — дать имя ребенку. Кому-то в свое время так не нравилось быть в классе четвертым Сережей, что для своего малыша он припас очень редкое имя, кто-то называет дочку в честь любимой подруги. У героев этой подборки дети носят вполне обычные имена, кроме, пожалуй, Хеймдалля, но вот истории их выбора явно претендуют на то, чтобы стать семейными байками.
- Моя знакомая удачно вышла замуж за очень обеспеченного бизнесмена, родила ему сына. Назвали сына Саша, в честь отца. Потом они развелись, знакомая вышла замуж второй раз.
Родилась дочь. Ее назвали Александра, так как второй муж тоже хотел ребенка в честь себя любимого. А чуть позже родился третий ребенок — мальчик. И оказалось, что отец всегда мечтал о сыне и что именно сына он изначально мечтал назвать в честь себя. В общем, у них трое детей: два Сан Саныча и Сашенька. © NikolaMoskovsky / Pikabu
- Мои друзья долго не могли выбрать имя для дочери. Мать хотела одно, отец — другое. Как-то раз пошли они на прогулку и опять начали спорить. Вдруг у парня, проходящего мимо, заиграла на телефоне песня «Мадина». Собственно, так и появилась Мадина Петровна Сидорова. © Подслушано / Ideer
- У сестры мужа зовут Иван, это имя всегда ей нравилось. Родился первый сын — назвали Ваней. Через год родился второй, и сестра стала настаивать, чтобы и его Иваном назвали... Но в итоге младший все-таки Данила.
- Родители жутко спорили, как меня назвать. Папенька психанул и, хлопнув дверью, ушел из квартиры. Вечером вернулся, кинул маме с широкой улыбкой на стол свидетельство о рождении и с подковыркой так: «Леопольдом назвал!» Ее легкое недоверие сменилось шоком. И тогда мама взяла да и согласилась на переименование меня в кого угодно, лишь бы был не Леопольд! Папа победил. Вот уже 30 с лишним лет горжусь именем Сергей, которое выбрал он. © MeYou/ Pikabu
- У нас двойня: мальчик и девочка. Назвали Ульяной и Федором. Обычные имена — главное, что нам с мужем нравится. Но из-за этого моя бабушка со мной уже полгода не разговаривает! Оказывается, прадеда и прабабушку моего деда по материнской линии звали так же. Я их ни разу не видела, да и не рассказывал мне никто, имени прабабушки я вообще не знала! И вот бабушка, папина мама, решила, что я так «уважила» семью мамы, и обиделась. И вот что делать? Мы вообще ни о чем таком не думали! Бред какой-то. © Подслушано / Ideer
- Подруга рассказала про новенького парня, который пришел к ним в группу. Вроде как зовут его Кирилл, а ник в соцсетях очень странный — Хейм. Тут уж я расхохоталась. Потому что на самом деле Кирилл — это псевдоним. А настоящее имя парня — Хеймдалль, и, как можно догадаться, оно ему не особо нравится. Просто знаю его родителей, которые ну очень сильно увлекались скандинавской мифологией: Хеймдалль — страж мирового древа. © KeraTamara / Pikabu
- Муж хотел назвать близнецов Акакий и Епифан. Мол, красивые имена и «мои деды такие носили». Предлагала стандартные имена — дошло до ссор и ультиматума: либо развод, либо Акакий с Епифаном. Ну я взяла и сделала ход конем: мальчиков назвала Сашей и Сережей, а уже бывший муж закатывает истерики, мол, не взяла такие красивые имена. © Подслушано / Ideer
- Папа, увидев меня, сразу сказал: «О, по выражению лица понятно! Это Жора!» Так что меня назвали в честь выражения моего лица. © Аноним2204523 / Ideer
- Родились у троюродной сестры близняшки. Совершенно очаровательные малышки. Наконец-то я с ними познакомилась — красавицам уже по полгода. Одна — Катерина, вторая — Виктория. Спрашиваю: «Катя — это в честь бабушки?» Оказывается, нет. Муж подошел к делу серьезно. Виктория — потому что победительница, первая же родилась. А Екатерина — потому что вторая. © bicoras / Pikabu
Этим людям родители дали довольно редкие имена, и их жизнь напоминает калейдоскоп с яркими красками.
- Родилась у меня дочь, мне ее дают в руки: «Держи свою Настю!» Я в непонятках, при чем тут Настя, а мне говорят, что сейчас все так девочек называют, вот вчера и сегодня все новорожденные у них в роддоме Насти. Я в ответ: «А у меня Надя!» Медсестра удивилась и как закричит: «Девчонки, слушайте, у нас тут Надя родилась! Давным-давно не было!» © Елена Акодус
- Муж назвал нашу дочь Алисой. Все всегда переспрашивают: «Алиса в Стране чудес?» А он злится и отвечает: «Это не та Алиса, это Алиса — героиня книг Кира Булычева!» Муж даже как-то в шутку сказал, что ждет зятя с фамилией Селезнев. Он просто большой поклонник этих книг и в детстве был влюблен в главную героиню. © prugra / Pikabu
- В 2013 ждали мальчика, долго думали, какое дать имя. Перебрали 100500 вариантов, и тут нас осенило.... Лев! Красивое звучное имя, редкое, ни одного знакомого Льва, ровесника или ребенка, не вспомнили. Как же мы тогда ошиблись насчет редкости. Но все равно очень довольны этим именем. © gazel64 / Pikabu
- Долго не могли определиться с именем для первенца. Выбирали из 3: Лиза, Катя, Аня. Муж поехал делать свидетельство о рождении. А имя мы так и не выбрали. Уже из ЗАГСа звонит: «Так как называем?» Я: «Вероника». Удивился, но промолчал. Позже встречаюсь с подругами детства, они сразу: «Вероникой назвала?» Я в шоке: «Как поняли?» А они хором: «Да у тебя всех кукол в детстве Верониками звали!» © Подслушано / Ideer
- Муж хотел дочку Софией, я Валерией. Подключили к обсуждению сына. Ему на тот момент было 4,5 года. Я: «Сынок, тебе нравится имя Валерия? Будем звать сестренку Лера». А он на тот момент еще букву «р» не выговаривал и такой: «Как? Йейя? Давайте ее лучше Настя назовем, а то вы какие-то дуйяцкие имена пйидумываете!» В общем, Настя у нас. © Bimiboo / Pikabu
AdMe/Народное творчество/16 доказательств того, что дать имя ребенку не чай с печеньками попить
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