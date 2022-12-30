16 деликатных правил гигиены, которые нам всем стоило бы запомнить, как таблицу умножения

О необходимости ежедневной чистки зубов знают, пожалуй, все. Однако существуют правила личной гигиены, о которых мы даже и не догадываемся: тогда нам приходится постигать тонкое искусство ухода за собой на собственных ошибках. Чтобы помочь вам их избежать, мы собрали лучшие советы рекомендательного характера из любопытного треда на Reddit и готовы поделиться своими находками с вами.