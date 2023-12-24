17 человек, которые просто хотели сменить прическу, а теперь из дома выходить боятся
Когда хочется перемен, одно из самых быстрых и очевидных решений — сменить образ. И зачастую именно новая стрижка помогает почувствовать себя ярче, увереннее и свежее. Но к этому вопросу важно подойти с максимальной внимательностью, иначе мечта о красивой прическе может разбиться о некомпетентность стилиста. Так случилось и с героями этой статьи.
1. «Решила сделать кудряшки. Меня ждал грандиозный провал»
2. «Хотела сама обесцветить корни, в итоге цвет получился серым»
3. «Если вы хоть когда-нибудь задумывались о походе в дешевую парикмахерскую, то мой совет — подумайте еще раз хорошенько»
4. «Хотел фиолетовые волосы, а получилось вот так»
5. «Пошла к новому парикмахеру, а она сделала со мной ЭТО. Смотрю и плачу»
6. «Просила сделать аккуратный балаяж. Написала парикмахеру с просьбой исправить результат, а она просто перестала отвечать»
7. «Остригла себе челку и ненавижу ее»
8. «Девушка стригла меня, и вдруг у нее вырвалось: „Упс“»
9. «Вышла из салона, уверенная, что я теперь красотка. Пока не рассмотрела волосы сзади»
10. «Сделала осветление сама. Пыталась покраситься в каштановый цвет, но получилось так»
11. «Покрасила волосы, и получилось 2 цвета»
12. «Отросли корни, думала, осветлю сама. А в итоге волосы просто оторвались»
13. «Хотела платиновый, получила зеленый»
14. «Просила оставить волосы длиной чуть ниже челюсти. А парикмахер укоротил вот так. Я даже не знаю, как такое укладывать»
15. «У меня были зеленые волосы. На работе это стало недопустимым. Покрасила их в черный, но вот что получилось после мытья головы»
16. «Мои волосы оказались испорчены обесцвечиванием»
17. «6 недель ждала очереди в дорогущий салон. И вот что получила. Помогите»
Конечно, неопытные мастера могут поджидать не только в парикмахерских. Но, к счастью, такие случаи — скорее исключение, чем правило. А уж если подходить к этому с юмором и здоровой долей скептицизма, то никакие провалы не страшны.
Фото на превью harold_the_cat / Reddit
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