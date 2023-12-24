17 человек, которые просто хотели сменить прическу, а теперь из дома выходить боятся

Когда хочется перемен, одно из самых быстрых и очевидных решений — сменить образ. И зачастую именно новая стрижка помогает почувствовать себя ярче, увереннее и свежее. Но к этому вопросу важно подойти с максимальной внимательностью, иначе мечта о красивой прическе может разбиться о некомпетентность стилиста. Так случилось и с героями этой статьи.

1. «Решила сделать кудряшки. Меня ждал грандиозный провал»

2. «Хотела сама обесцветить корни, в итоге цвет получился серым»

3. «Если вы хоть когда-нибудь задумывались о походе в дешевую парикмахерскую, то мой совет — подумайте еще раз хорошенько»

4. «Хотел фиолетовые волосы, а получилось вот так»

5. «Пошла к новому парикмахеру, а она сделала со мной ЭТО. Смотрю и плачу»

6. «Просила сделать аккуратный балаяж. Написала парикмахеру с просьбой исправить результат, а она просто перестала отвечать»

7. «Остригла себе челку и ненавижу ее»

8. «Девушка стригла меня, и вдруг у нее вырвалось: „Упс“»

9. «Вышла из салона, уверенная, что я теперь красотка. Пока не рассмотрела волосы сзади»

10. «Сделала осветление сама. Пыталась покраситься в каштановый цвет, но получилось так»

11. «Покрасила волосы, и получилось 2 цвета»

12. «Отросли корни, думала, осветлю сама. А в итоге волосы просто оторвались»

13. «Хотела платиновый, получила зеленый»

14. «Просила оставить волосы длиной чуть ниже челюсти. А парикмахер укоротил вот так. Я даже не знаю, как такое укладывать»

15. «У меня были зеленые волосы. На работе это стало недопустимым. Покрасила их в черный, но вот что получилось после мытья головы»

16. «Мои волосы оказались испорчены обесцвечиванием»

17. «6 недель ждала очереди в дорогущий салон. И вот что получила. Помогите»