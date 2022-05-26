17 доказательств того, что из любой потрепанной вещицы может получиться крутая обновка

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Чтобы выглядеть стильно и ярко, многие избавляются от старых вещей и идут в магазины за обновками. Но только не мастера по рукоделию из нашей статьи. Они предпочли придать свежий вид старым предметам гардероба с помощью своего мастерства и иголок с нитками.

Мы в ADME восторгаемся людьми, которые способны создать такое волшебство своими руками и непременно взяли бы у них пару уроков.

«Перешила свою добычу из комиссионки»

До и после переделки платья

Платье выглядело неплохо и раньше, но вы сделали его сногсшибательным! © spookyandgroovy / Reddit

«Перешила брюки своего парня. Посмотрите, какая разница между ними!»

Создается впечатление, что он немного похудел. Очень хорошо сидят. © Kwsweety / Reddit

«Я переделывала платье, но поняла, что мне будет некуда его надеть, поэтому сшила из него шорты»

«Переделка платья: опустила линию выреза»

Из старой юбки может получиться интересная обновка

«Учимся вносить изменения»

Выглядит на 300 % более стильно. © Unknown author / Reddit

«Переделка свадебного платья в стиле Хеллоуин для клиента»

«Сделала милый летний топ из мужской рубашки»

«Переделала это платье в костюмчик из двух предметов для вечеринки»

«Моя самая большая переделка! Неидеально, но я все равно очень горжусь результатом»

Ух ты, выглядит как будто вы это купили! Красиво! © Queen-of-meme / Reddit

«Я нашла мужскую рубашку в комиссионном магазине и решила сделать из нее топ»

«Я нашла эту рубашку в коробке с надписью „Забирайте“ в подъезде и, посмотрев видеоинструкцию, решила ее переделать»

«Переделала одеяло в этот костюмчик»

Это настоящий дух 90-х! Очень весело! © fashionash / Reddit

«Перешила пиджак от костюма из 80-х: укоротила, добавила вытачки и убрала подплечники»

«Мой вторая швейная работа»

Это платье очень похоже на то, что я носила в детстве в 70-х. Ваша переделка просто прелестная! Выглядит круто и мило. © JavaBear62 / Reddit

«От платья из 80-х к осеннему мини-платью»