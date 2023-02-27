17 случаев, когда людям так и хотелось воскликнуть: «Да вы что, специально издеваетесь?»

На своем жизненном пути мы встречаем разных людей, в том числе странных или наглых, которые так и норовят вставить кому-то палки в колеса. Круто, когда получается быстро решить возникшую из-за них проблему. Но порой остается лишь собирать подобные встречи в копилку жизненных историй.

«Почему вдруг это стало нормальным — звонить через видеосвязь на полной громкости, когда вокруг полно народу?»

Я работаю продавцом, и покупатели часто ходят так по магазину и разговаривают, еще и на полной громкости. Это ужасно. © stephanieann8131 / Reddit

«Сегодня первая встреча мам малышей из группы, в которую ходят наши дети»

«Должны были встретиться у нас. Но 7 из 8 человек за полчаса сообщили, что не придут. Моя жена просто прислала мне эту фотографию».

Слишком сложные имена

Бесят учителя в школе. Назвала дочку Кира-Анжелина. Пошли в первый класс, учитель мне говорит: «Вы выберите одно имя — так и будем называть, подписывать тетради». Фигушки! Как ее зовут, так и называйте! Еще в классе Пелагея учится, так учительница отказывается ее так называть — Полиной зовет. Видите ли, имена Кира-Анжелина и Пелагея ей сложно выговорить! © Подслушано / Ideer

«Клиент принес мне ноутбук вот с таким кабелем. Странно, что их дом не сгорел»

«Я уборщик в средней школе. Что с этими детьми не так?»

Отправили корову на прогулку

Купили мы несколько лет назад дом в деревне. Участок 100 метров длиной, и дальше уже вольная степь. В мае переехали, пришло лето. Я, наслаждаясь летом и солнцем, выплываю из душа во дворе. Из одежды — полотенце, коим я свои буйные вихры вытираю. Задумчиво иду десяток метров к лавке, где у меня сухая одежда лежит. Поднимаю глаза и вижу краснеющего парня с коровой на цепочке. Оказывается, бывшая хозяйка разрешала во дворе корову привязывать. То, что она уехала, сосед знал, но «никто не сказал, что нельзя». Корова гуляла по нашему двору не в первый раз, но мы, занятые обустройством, раньше ее просто не замечали. © Alisa2K / Pikabu

«Сегодняшним утром моя лопатка сломалась во время приготовления обычных яиц»

«Эти зеркала в ванной превращают бритье в игру Tetris»

«Покупатель захотел вернуть часть продуктов. Они, мол, оказались переспелыми. Я спросил, не пробовал ли он их. А он такой: «Похоже, что я к ним притрагивался?»

«Дельный» совет от гинеколога

На приеме у гинеколога вместо объяснения моих недомоганий слушала, что мне помогут только роды. Но только замуж с такими некрасивыми татуировками меня не возьмут.

© pirozhenshchina / Twitter

«Мне предстоит долгий полет»

«Мне удалось медленно отодвинуть его ногу обратно. Но, блин, что не так с этими людьми?»

«Подыскиваю жилье. Одна квартира заинтересовала, но цена на нее раза в 3 ниже рыночной. Задаю вопрос, получаю ответ»

«Вот как моя дочь играет с пластилином»

Добро пожаловать в мир отцовства! Вы уже проверили порты телевизора на наличие пластилина? © NoxaNoxa / Reddit

«Жена купила термометр, не понимая, что он „одноразовый“. На упаковке даже указано, что его нужно выбросить, когда он перестанет работать»

«Я открыл его, и оказалось, что он питается от двух батареек AAAA, которые легко заменить».

«Эти кресла выше обычных и другой конструкции — так в самолете можно вместить больше сидений. По-моему, тот, кто их придумал, ненавидит людей»