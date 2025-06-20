20+ умельцев, которым хватило смелости самим преобразить свой дом

Иногда желание творить пересиливает страх и мы сами начинаем делать ремонт. Или переделываем огород, а некоторые самостоятельно создают себе мебель и украшения для своего уютного дома.

Когда муж подошел к вопросу радикально

«Моя первая попытка сделать нестандартную мебель. Только взгляните на эти ручки из сосны! Я вдохновлялся „Алисой в стране чудес“»

«Миска рамэна, показывающая погоду»

«Хотел замаскировать модем, стоящий на книжной полке»

«На праздниках я смастерил люстру-осьминога»

«Вырезал эту пару красных кардиналов из липы»

«Немного повозился и смастерил кожаный диван»

«Эти розы в технике оригами я сделал своей девушке ко Дню Святого Валентина»

«Сделала лунный декор для камина. Использовала фетр, бусины и пуговицы»

«Не только книжный шкаф, но и потайная дверь. На его изготовление потратил $100»

«В этом году мы купили свой дом, и жена захотела шкаф в прихожую. Опыта у меня ноль, но кого это останавливало. Я справился?»

«Сделала шкаф для хранения DVD из старых чемоданов»

«Жена захотела шкаф для обуви и верхней одежды. Вот что у меня получилось»

Надеюсь, этого не увидит моя жена. А то тоже захочет. © Bob_A_Ganoosh / Reddit

«Слепила этого снежного человека фактически из мусора. Нам просто нужно было место для рождественского печенья»

«Переделка кладовой. Бесили эти металлические полки»

«Жена хотела купить гигантского щелкунчика. Но я сказал, что сделаю его сам»

© TheMercurial1 / Reddit ucTepu4ka 8 часов назад Хорошая работа)) правда не в цвет🤣 всё-таки щелкунчик другой)) подруга очень хотела. Дарили им такого н а новоселье и НГ в их новый дом)) По мне так ерунда ерундой🤣 - - Ответить

«А голову я сделал из 2 деревянных салатниц».

«Сделали прихожую в нашем гараже. Это заняло больше времени, чем хотелось бы, но оно того стоило»

«Связала коврик в виде пруда с карпами»

«Я сделал это! Декор из реек и полки. Все отшлифовано и покрашено»

«Жена хотела кофейный столик одного очень модного бренда. Я сделал его сам и сэкономил $1400 семейного бюджета»

«У меня нет опыта работы с деревом. Но позарез нужно было сделать переделку в ванной. Наверное, я справился, ведь жене понравилось»