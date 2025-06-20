20+ умельцев, которым хватило смелости самим преобразить свой дом
Иногда желание творить пересиливает страх и мы сами начинаем делать ремонт. Или переделываем огород, а некоторые самостоятельно создают себе мебель и украшения для своего уютного дома.
Когда муж подошел к вопросу радикально
«Моя первая попытка сделать нестандартную мебель. Только взгляните на эти ручки из сосны! Я вдохновлялся „Алисой в стране чудес“»
«Миска рамэна, показывающая погоду»
«Хотел замаскировать модем, стоящий на книжной полке»
«На праздниках я смастерил люстру-осьминога»
«Вырезал эту пару красных кардиналов из липы»
«Немного повозился и смастерил кожаный диван»
«Эти розы в технике оригами я сделал своей девушке ко Дню Святого Валентина»
«Сделала лунный декор для камина. Использовала фетр, бусины и пуговицы»
«Не только книжный шкаф, но и потайная дверь. На его изготовление потратил $100»
«В этом году мы купили свой дом, и жена захотела шкаф в прихожую. Опыта у меня ноль, но кого это останавливало. Я справился?»
Уж лучше б до потолка сделал . Лишняя зона хранения, а не пылесборник
«Сделала шкаф для хранения DVD из старых чемоданов»
Н а чердаке дачи много чего храню в чемоданах старых. 🤣 вечные ящики)) удобные, стоят друг н а друге подписанные))
«Жена захотела шкаф для обуви и верхней одежды. Вот что у меня получилось»
со стенками заморочился, а ведь в шкафу важнее всего не стенки, а система хранения
- Надеюсь, этого не увидит моя жена. А то тоже захочет. © Bob_A_Ganoosh / Reddit
«Слепила этого снежного человека фактически из мусора. Нам просто нужно было место для рождественского печенья»
«Переделка кладовой. Бесили эти металлические полки»
«Жена хотела купить гигантского щелкунчика. Но я сказал, что сделаю его сам»
Хорошая работа)) правда не в цвет🤣 всё-таки щелкунчик другой)) подруга очень хотела. Дарили им такого н а новоселье и НГ в их новый дом)) По мне так ерунда ерундой🤣
«А голову я сделал из 2 деревянных салатниц».
«Сделали прихожую в нашем гараже. Это заняло больше времени, чем хотелось бы, но оно того стоило»
«Связала коврик в виде пруда с карпами»
«Я сделал это! Декор из реек и полки. Все отшлифовано и покрашено»
«Жена хотела кофейный столик одного очень модного бренда. Я сделал его сам и сэкономил $1400 семейного бюджета»
«У меня нет опыта работы с деревом. Но позарез нужно было сделать переделку в ванной. Наверное, я справился, ведь жене понравилось»
А вот еще подборочка фото уютных домов, в которых точно живет счастье.
Комментарии
Много повторов, но все равно люблю такие рубрики)) восхищаюсь людьми, у которых руки с того места))