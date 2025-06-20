А мне и "шик" не понравился совсем. "Доктор AдMе, что со мной не так??
5 летних юбок, которые смотрятся идеально на дамах элегантного возраста
Юбка — один из самых универсальных элементов гардероба. Правильно подобранный фасон может подчеркнуть достоинства, добавить легкости или элегантности в образ. Но с возрастом все сложнее подобрать ту самую идеальную вещь. Поэтому мы сделали подборку из 5 летних юбок, которые отлично подойдут женщинам от 50-ти, чтобы не пришлось долго искать.
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Джинсовая юбка
Джинсовая юбка — настоящий тренд уже несколько сезонов. Можно забыть о старых моделях и фасонах, сейчас в моде совсем другое. Юбки до середины икры с элегантными линиями, клешем и интересными застежками придают стильный вид, не стесняя движений. Сочетайте ее с белой футболкой и кроссовками для повседневного образа или с туфлями и блузой для изысканного вечера.
Плиссированная юбка
Хочу ту, что «прошлый век». Как по мне, вариант без кокетки практически никакую фигуру не украшает: талию визуально расширяет, бёдра заужает.
Плиссированные юбки снова в моде! И теперь это не только про школьные привычные наряды, а про интересные сочетания и элегантные образы. Добавьте пиджак, топ с высоким воротом, интересные каблуки к юбке ниже колена. Избегайте слишком пышных юбок в стиле 80-х, отдайте предпочтения более строгим и спокойным моделям.
Избегайте принтов в мелкий цветочек
Может просто не стоит надевать юбку в цветочек под классическую рубашку? В таком наборе даже очень молоденькая девушка будет выглядеть бабулькой из села
Юбки в мелкий цветочек неплохо смотрятся на молодых девушках, но для дам элегантного возраста не подходят. Такие юбки для женщин 50+ могут легко состарить образ, а также подчеркнуть особенности, которые не хотелось бы выделять. Вместо этого отдайте предпочтение однотонным вариантам или актуальным принтам, например, графике или животным мотивам.
Юбка миди А-силуэта
Юбки А-силуэта получили такое название, так как действительно напоминают букву «А» — сверху самая узкая часть, а низ расклешенный. Такой фасон отлично подходит для разных типов фигуры, маскируя недостатки и подчеркивая достоинства. Но избегайте устаревших моделей с рюшами, они могут добавить лишнего объема и состарить образ.
Юбка на запа́х
Избегайте юбок с пайетками, так как в них быстро становится жарко. Вместо этого присмотритесь к юбке на запа́х. Она универсальна и удобна в ежедневной носке. Вы можете ее стилизовать с интересной блузой для офиса, с белой футболкой для прогулки или с топом с открытыми плечами для праздника. Обувь также подойдет любая — кеды, босоножки или туфли.
Лето — идеальная пора для смены образа! Надеемся, что вы сохраните эти пункты как шпаргалку для следующего похода в торговый центр. Также читайте нашу статью:
Комментарии
Статья для дам элегантного возраста, но половина картинок изображают молодых женщин)))
Самая прилично одетая дама за 50 в ста.тье - это Дита фон Тиз, но её в "прошлый век" записали)))