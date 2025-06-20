5 летних юбок, которые смотрятся идеально на дамах элегантного возраста

Избегайте юбок с пайетками, так как в них быстро становится жарко. Вместо этого присмотритесь к юбке на запа́х. Она универсальна и удобна в ежедневной носке. Вы можете ее стилизовать с интересной блузой для офиса, с белой футболкой для прогулки или с топом с открытыми плечами для праздника. Обувь также подойдет любая — кеды, босоножки или туфли.