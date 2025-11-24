15+ гостей, которые виртуозно выбрали наряд на свадьбу близких
Получить приглашение на свадьбу — это радость и... легкая паника. Что надеть, чтобы было и эффектно и невесту не затмить? Героини нашей подборки решили не мучиться и просто покорили всех своим стилем.
«Помогите моей невесте определиться с платьем. Я сдаюсь»
- Пусть твоя девушка носит это каждый день на работу, когда идет в магазин, на прогулке в парке. Она выглядит просто великолепно. © michiness / Reddit
«Дресс-код был тот еще: пайетки, блестки, яркие цвета, что-то танцевальное и необузданное»
«Получился уникальный образ, которым я лично горжусь! Что поражает — он соответствовал дресс-коду».
- На свою свадьбу я хочу, чтобы гости оделись так же. © its_showtime1 / Reddit
«Все просто зафанатели от моего платья!»
- У тебя фигура настоящей королевы. © localscabs*** / Reddit
- Сделано на 100% из ночного неба, сверкающих звезд и сбывшихся желаний. © peppermintmeow / Reddit
«Вот так решила вырядиться моя мама на свадьбу брата. Кто-нибудь, остановите ее»
«Я на восьмом месяце беременности, иду на свадьбу. Как думаете, мне идет этот наряд?»
Она уже сходила на свадьбу и нет необходимости отвечать. И хотя в источнике практически одни восторги, образ неудачный. Платье излишне облегающее, его цвет не для свадьбы, вид в профиль удручает отсутствием гармонии от выпирающих спереди и сзади частей тела.
- Мне так нравится, что сейчас беременные женщины с гордостью показывают свои животики! Это прекрасно, как и мамы, которые их носят! Я в восторге от этого образа! © Important-Sign-3701 / Reddit
- Сто раз да! А остальные завидуют. © notsmellycat / Reddit
«Купила себе платье 70-х годов на барахолке. До сих пор не могу поверить, что оно мне досталось за гроши»
- Тут сама невеста обзавидуется!
- Ну просто вылитая диснеевская принцесса. © Ceaseless_Duality / Reddit
- Надеюсь, невеста не будет жаловаться, что одна из гостей затмила ее, надев самое роскошное платье и выглядя как кинозвезда. © DoctorDefinitely / Reddit
«Вот как сделать так, чтобы это платье с меня не свалилось?»
«Все никак не могу определиться с нарядом. На свадьбе будут все кто во что горазд»
- Это мне нравится больше всего. Возможно, из-за вашей великолепной позы. © cindoc75 / Reddit
- Это платье подойдет и для дневной, и для вечерней свадьбы. Принт на юбке — смелый и просто потрясающий! © chimericalChilopod / Reddit
«Что скажете, пойдет такое платье для свадьбы в консервативном стиле?»
«Нашла крутейшее платье в секонд-хенде. Просто чудо какое-то, что оно мне и по фигуре, и по карману подошло»
- Элегантность, неподвластная времени. © island-breeze / Reddit
«Подкинули задачку — одеться на свадьбу с вечерним дресс-кодом, но при этом необычно. Как вам такой вариант?»
«Я жуткая мерзляка, вот и наряд, где можно что-то накинуть поверх платья без рукавов»
- Если вы не хотите привлекать к себе слишком много внимания, добавьте к образу черный клатч. Вообще я считаю, что вы сделали отличный выбор! © Impressive-Fig1876 / Reddit
«Я сама cшила это платье к свадьбе моего двоюродного брата. Скажите честно, я переборщила?»
- Ну, с такой спинкой все мужчины — ваши!
- Ты явно очень талантлива. Сочетание цветов, выбор ткани и дизайн бретелей придает платью средневековый вайб. © BlackSpinelli / Reddit
«Платье с бантом — от комплиментов отбоя не было, а леггинсы спасли от прохладного вечера»
«Жизнь слишком коротка, и если я хочу каждый день одеваться как гостья свадьбы 1970-х годов, я так и буду делать»
«Мы с мужем оба нарядились в винтажном стиле, а сумочку я у свекрови выпросила»
«Ушло полтора месяца на работу, и это точно лучшая модель из всех, какие я шила. Горжусь собой!»
Мне очень нравится сочетание этого цвета с цветом кожи. Всё прекрасно 👌
«Тут хоть и зима, но температура у нас под +20 градусов»
«Вот никак не могу решить, не слишком ли светлое платье для свадьбы?»
- Гостям на свадьбу всегда рекомендуют одевать наряды в пастельных тонах © Significant_Hope7555 / Reddit
А какой самый запоминающийся наряд вы видели на свадьбе? Делитесь историями и фото в комментариях!
