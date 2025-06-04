3 совета, которые помогут вам выбрать духи на лето
Вот и началось лето — время, когда происходит смена гардероба, настроения и, конечно, аромата. Но иногда так просто ошибиться в выборе духов: то слишком приторно, то быстро выветриваются, то просто не подходят под настроение. Чтобы не потеряться среди сотни флаконов, сохраните себе эти 3 пункта, которые помогут вам выбрать летний парфюм.
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Выбирайте легкие ароматы
Аромат в жаркую пору должен освежать и поднимать настроение. Для летнего парфюма лучше всего подходят легкие, воздушные и свежие композиции. Присмотритесь к следующим нотам: цитрусовые, зеленые, акватические, фруктовые, цветочные. Такие композиции не перегружают обоняние и идеально вписываются в атмосферу лета.
То, что вы описали это база, без них духи будут плоскими, без раскрытия и без изюминки.
Летом все запахи имеют свойство раскрывать гораздо активнее, чем в прохладную погоду. Особенно это касается тяжелых, насыщенных и пряных ароматов. В жару они могут стать слишком навязчивыми как для вас, так и для окружающих. Чтобы этого не произошло, избегайте ноты уда, пачули, кожи, тяжёлой ванили, амбры, корицы.
Нанесите парфюм и походите пару часов
Перед покупкой духов обязательно протестируйте аромат. Аромат с блоттера и одежды не всегда раскрывается так, как на вашей коже. Поэтому перед покупкой нанесите немного на запястье и подождите хотя бы пару часов. Лучше всего будет прогуляться на улице. У парфюма есть три стадии раскрытия: верхние ноты, сердце аромата и базовые ноты. За пару часов вы заметите, как раскрываются разные ноты, и поймете, нравится ли вам этот аромат или нет.
Обращайте внимание на стойкость
На каждом флаконе вы сможете найти классификацию: духи (parfum), парфюмерная вода (eau de parfum), туалетная вода (eau de toilette), одеколон (eau de cologne). Духи держатся дольше всего, обычно около 6-8 часов, в нем около 30% эфирных масел. В парфюмерной воде около 15-20% концентрации эфирных масел, они держатся примерно 4-6 часов. Туалетная вода имеет концентрацию от 5% до 15%, аромат обычно сохраняется около 2-4 часов. Одеколон наименее стойкий, так как в нем около 2-4% эфирных масел. Для летнего сезона лучше всего выбирать туалетную воду и одеколон. Но для прохладного вечера можно использовать и парфюмерную воду, а концентрированный парфюм стоит оставить на осень и зиму.
Аромат — это не только про моду, а также про самовыражение и комфорт. Используйте эти пункты, чтобы выбрать идеальный летний парфюм. Если вы хотите узнать про правила ношения парфюма, то читайте нашу статью:
Комментарии
У меня духи держатся до похода в душ. Это больше, чем 6-8 часов🤣н а волосах двое суток до мытья, а н а одежде даже после стирки легкий шлейф ощущается
Вспомнилось. В описании состава духов : белый мускус. Будто это цветок.