3 совета, которые помогут вам выбрать духи на лето

Перед покупкой духов обязательно протестируйте аромат. Аромат с блоттера и одежды не всегда раскрывается так, как на вашей коже. Поэтому перед покупкой нанесите немного на запястье и подождите хотя бы пару часов. Лучше всего будет прогуляться на улице. У парфюма есть три стадии раскрытия: верхние ноты, сердце аромата и базовые ноты. За пару часов вы заметите, как раскрываются разные ноты, и поймете, нравится ли вам этот аромат или нет.