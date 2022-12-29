18 человек, которые в придачу к татуировке получили уйму впечатлений

С татуировками стоит всегда быть предельно аккуратными. В первую очередь лучше тщательно продумать будущий рисунок и убедиться в том, что вы его действительно хотите. Кроме того, важно найти хорошего мастера, чтобы потом не кусать себе локти. Но какой бы плохой или хорошей ни была татуировка, всегда есть шанс попасть из-за нее в смешную или глупую ситуацию.

Когда забавная ситуация в тату-салоне становится идей для новой татуировки

В тот день я уже не впервые «бил» себе татуировку у своего знакомого мастера. У него с девушкой своя роскошная студия, где царит домашняя атмосфера. Тебя накормят, напоят, сделают красивым, а еще у них есть два котика, которых в любой момент можно погладить. И вот «набивают» мне спокойно тату, как вдруг одна из кошек решила прогуляться по полочкам и случайно скинула девушке на голову вазон. Это было очень смешно, даже пострадавшая от вазона смеялась сквозь слезы. Так вот, татуировки должны вызывать эмоции, поэтому у меня на лодыжке «набит» кот, который перекидывает хвостиком вазон. И, черт побери, я до сих пор смеюсь каждый раз, когда смотрю на это тату и вспоминаю тот день! © Палата № 6 / VK

«Что я хотела и что получила»

«Вот так мне перекрыли неудачную работу. Крестик все равно виден»

Дочка — защитница папы от тату

У меня на плече татуировка тарантула. Этим летом на семейном ужине на природе моя 5-летняя дочь в первый раз увидела эту татуировку, сильно испугалась и как стукнула меня по плечу. Все родственники смеялись до полусмерти, а мелкая в свою очередь выдала: «Он хотел съесть тебя!» Принял решение свести тату. © Подслушано / Ideer

«Однажды я ее поправлю, наверное»

«Моя татуировка в честь моего кролика Вилли. А назвала я его так в честь автора сказки „Вельветовый кролик“. Это была моя любимая история в детстве, и он выглядит точно так же, как рисунок кролика в книге».

«Позволил другу „набить“ мне тату. Ни о чем не жалею»

Иногда покладистая мама — это не очень хорошо

Когда мне было 14, мама разрешила сделать татуировку. Проблема была в том, что людям до 18 лет тату «набивать» нельзя, поэтому было решено схитрить. Я пришла в салон, и работник попросил показать паспорт. Я притворилась, что оставила свою сумку у мамы и паспорта с собой нет. Выглядела я старше своих лет, так что мне поверили, усадили меня в кресло и спросили, что я хочу «набить». Не ожидая, что зайду так далеко, я замешкалась и выпалила первое, что пришло мне в голову: «Мое имя». На моей пояснице до сих пор красуется татуировка с моим именем. © Louise Towle / Quora

«Первая ночь с новой татуировкой. Теперь я ходячая печать»

«На одной руке сестра набила формулу гормона счастья, на другой — гормона сна, чтобы они у нее хоть где-нибудь были»

«Сначала я думала, что это синяк. Но спустя 3 недели после сеанса возле тату все еще есть разводы»

Когда мать пошла по стопам сына

Я всегда переживал за реакцию родителей на потенциальную татуировку. Сделал, показал. Ожидал всякого, но мама задала лишь вопрос:

— А почему черная? Красиво, классно! Будешь доделывать?

Прошла пара месяцев. Возвращается мама домой поздно и спрашивает:

— У тебя есть «Бепантен»?

Визуально оцениваю — повреждений никаких нет. Заулыбался и говорю:

— Давай показывай!

В общем, в 52 года решила сделать себе «люстру» на животе. Стеснялась растяжек после рождения двух детей, а тут решилась и вмиг избавилась от комплексов. © urpersonaljezus / Pikabu

«Татуировщик набил на мне паука с 9-ю лапками»

Быть дерзкой можно, даже если вам немного за 50

Есть у меня хорошая подруга, и я прекрасно общаюсь с ее матерью. Тете Свете 52 года, современная и ухоженная, выглядит отлично. И вот она мне позвонила с вопросом, стоит ли в ее возрасте делать татуировку. Мол, дочь одобрила, а она сама опасается. Я благословила с чистым сердцем, мол, Светик, вам уже чисто по возрасту пора репутацию пачкать, а не думать, что люди скажут. Закрыла шрам на руке цветочком, прикупила платьев без рукавов и вышла на работу. Из-за реакции коллег постарше, говорит, почувствовала себя совсем молоденькой дурной девчонкой. В хорошем смысле. © HeilHydra / Pikabu

«Я подавал заявление на получение нового номерного знака»

Случайно сгенерированный номер совпал с цифрами, которые я вытатуировал на руке. Выложил фото в интернет, и все решили, что моя татуировка нарисована фломастером.

«К счастью, мастера поменяли до того, как стало слишком поздно спасать это тату»

«Луна получилась просто ужасно! Я так злюсь из-за этого!»

«Изначально это был бриллиант. Понятия не имею, что с ним случилось»

«Я записалась на сеанс за месяц, потратилась на поездку и на саму татуировку. А мастер просто забыл про меня! Быстро нагуглил несколько картинок, и вот что получилось»