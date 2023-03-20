18 человек показали, как они отжигали в детстве
Если полистать наши детские фотоальбомы, то можно не только слегка впасть в добрую ностальгию, но и вспомнить много смешных историй. Вот фото с сестрой, где вы загадочно улыбаетесь. А теперь хохочете над тем, как вы накануне сами себе отстригли челку. Или ваш снимок детсадовских времен, на котором видно, как вы тайком протащили под рубашкой неугодную маме футболку. И некоторыми фотокарточками хочется поделиться в сети, что и сделали герои этой подборки.
«Как-то в детстве мы с братьями решили подстричь челку»
«Мне было 12, а брату — 14. У нас обоих все еще есть эти квадроциклы»
«Я был единственным ребенком в семье. Уж не знаю, было ли это причиной или следствием»
- Забавно, но мне кажется, что такое мог бы вытворить только средний ребенок. © EatYourCheckers / Reddit
«Мы с сестрой притворялись монстрами»
«Вот что бывает, когда ученик средней школы открывает для себя фотошоп»
- Да это же просто шедевр постмодернизма. © TheLegendsClub / Reddit
«Спорим, у моих ботинок носки были острее твоих?»
«Мои волосы просто кошмар! У меня не было ни малейшего представления о том, как их выпрямить».
«Мама не хотела, чтобы у меня была челка. А я хотела, поэтому просто взяла и сделала. Я слева на фото»
«Это мы с сестрой нарядились в старые платья нашей мамы. 1968 год»
«И мне и сестре явно не нравился Санта-Клаус»
«Мама не разрешила мне надеть майку с Человеком-пауком в день фотографии, но я все равно спрятал ее под одеждой»
«Она нарядила меня для школьной фотосессии, но у меня был другой план, и я спрятал майку под одеждой, которую она выбрала. Как настоящий супергерой, я сбрасываю свою верхнюю одежду в самый последний момент. А еще посмотрите на эту стрижку и самодовольное выражение лица».
«Лето 2004-го, выводили из себя соседей с нашей „группой“»
«Мы с сестрой на Хеллоуин, 1980 год. Весь макияж — заслуга бабушки»
- Бабуленька — мастер у вас, конечно. © FENTWAY / Reddit
«Просто мы с сестрой ждем автобус»
- Таким крутыми, как тут, вы, наверное, больше никогда не были. © yParticle / Reddit