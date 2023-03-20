18 человек показали, как они отжигали в детстве

Если полистать наши детские фотоальбомы, то можно не только слегка впасть в добрую ностальгию, но и вспомнить много смешных историй. Вот фото с сестрой, где вы загадочно улыбаетесь. А теперь хохочете над тем, как вы накануне сами себе отстригли челку. Или ваш снимок детсадовских времен, на котором видно, как вы тайком протащили под рубашкой неугодную маме футболку. И некоторыми фотокарточками хочется поделиться в сети, что и сделали герои этой подборки.

«Как-то в детстве мы с братьями решили подстричь челку»

«Мне было 12, а брату — 14. У нас обоих все еще есть эти квадроциклы»

«Я был единственным ребенком в семье. Уж не знаю, было ли это причиной или следствием»

Забавно, но мне кажется, что такое мог бы вытворить только средний ребенок. © EatYourCheckers / Reddit

«Мы с сестрой притворялись монстрами»

«Вот что бывает, когда ученик средней школы открывает для себя фотошоп»

Да это же просто шедевр постмодернизма. © TheLegendsClub / Reddit

«Спорим, у моих ботинок носки были острее твоих?»

«Мои волосы просто кошмар! У меня не было ни малейшего представления о том, как их выпрямить».

«Мама не хотела, чтобы у меня была челка. А я хотела, поэтому просто взяла и сделала. Я слева на фото»

«Это мы с сестрой нарядились в старые платья нашей мамы. 1968 год»

«И мне и сестре явно не нравился Санта-Клаус»

«Мама не разрешила мне надеть майку с Человеком-пауком в день фотографии, но я все равно спрятал ее под одеждой»

«Она нарядила меня для школьной фотосессии, но у меня был другой план, и я спрятал майку под одеждой, которую она выбрала. Как настоящий супергерой, я сбрасываю свою верхнюю одежду в самый последний момент. А еще посмотрите на эту стрижку и самодовольное выражение лица».

«Лето 2004-го, выводили из себя соседей с нашей „группой“»

«Мы с сестрой на Хеллоуин, 1980 год. Весь макияж — заслуга бабушки»

Бабуленька — мастер у вас, конечно. © FENTWAY / Reddit

«Просто мы с сестрой ждем автобус»

Таким крутыми, как тут, вы, наверное, больше никогда не были. © yParticle / Reddit

«Сестра обманом лишила меня любимой шляпы, убедив, что вот так намного круче — со сковородой на голове. Эта склонность к легковерию будет преследовать меня всю жизнь»

«14-летняя я думала, что я такая творческая и загадочная. Хотя, наверное, я бы сделала такое же фото сейчас, если бы нашла эти граффити»

«Тут мне 14,5 и я отчаянно пытаюсь быть чертовски крутой»

«И как только мама разрешила мне сделать химическую завивку в 7 лет?»