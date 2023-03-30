18 человек, которые вышли из ресторана с мыслью: «В следующий раз лучше к мамочке на котлеты»

Люди ходят в рестораны не только чтобы отведать вкусной еды, но и за яркими эмоциями. Пользователи интернета показали фотографии из таких заведений, в которых им пришлось столкнуться с диковинным интерьером или необычной подачей блюд: кому-то поставили ванну вместо стола, а кому-то принесли еду в кроссовке.

«Мне принесли закуски на гвоздях»

«В одном ресторане меня сильно обидели»

«А мне подали сашими на шляпе»

Масло на камне, чтобы напомнить о том, что это ресторан в горах

Располагайтесь, будьте как дома

Я был так занят разглядыванием странной фотографии и желтого пола, что не заметил вместо стола ванну. © wish_to_conquer_pain / Reddit



«Сначала я подумала, что это какой-то странный декор»

«Оказалось, что это рожки, начиненные тартаром из лосося».

Видимо, все обычные стаканы разбились

Это просто невозможно доесть

«В честь годовщины свадьбы в модном ресторане нам подали 1/7 часть кочана цветной капусты и вот такой тортик»

Как же я смеялся, глядя на эту цветную капусту! © LegendaryPunk / Reddit

Кажется, эта глыба весит около 7 кг

«Вчера побывали в модном ресторане, а сегодня — в обычном, где еда была в 40 раз дешевле, но в 100 раз вкуснее»

Это уже какой-то лед с чаем получается, а не чай со льдом

Прямо картина маслом

«Мне подали крошечный кусочек торта на массивной каменной плите»

В дополнение к напитку зачем-то принесли кусок догорающего бревна

В этом заведении еду решили разложить на лыжах

Надо же было именно так подать паштет и крекеры