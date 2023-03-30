18 человек, которые вышли из ресторана с мыслью: «В следующий раз лучше к мамочке на котлеты»
Люди ходят в рестораны не только чтобы отведать вкусной еды, но и за яркими эмоциями. Пользователи интернета показали фотографии из таких заведений, в которых им пришлось столкнуться с диковинным интерьером или необычной подачей блюд: кому-то поставили ванну вместо стола, а кому-то принесли еду в кроссовке.
«Мне принесли закуски на гвоздях»
«В одном ресторане меня сильно обидели»
«А мне подали сашими на шляпе»
Масло на камне, чтобы напомнить о том, что это ресторан в горах
Располагайтесь, будьте как дома
- Я был так занят разглядыванием странной фотографии и желтого пола, что не заметил вместо стола ванну. © wish_to_conquer_pain / Reddit
«Сначала я подумала, что это какой-то странный декор»
«Оказалось, что это рожки, начиненные тартаром из лосося».
Видимо, все обычные стаканы разбились
Это просто невозможно доесть
«В честь годовщины свадьбы в модном ресторане нам подали 1/7 часть кочана цветной капусты и вот такой тортик»
- Как же я смеялся, глядя на эту цветную капусту! © LegendaryPunk / Reddit
Кажется, эта глыба весит около 7 кг
«Вчера побывали в модном ресторане, а сегодня — в обычном, где еда была в 40 раз дешевле, но в 100 раз вкуснее»
Это уже какой-то лед с чаем получается, а не чай со льдом
Прямо картина маслом
«Мне подали крошечный кусочек торта на массивной каменной плите»
В дополнение к напитку зачем-то принесли кусок догорающего бревна
В этом заведении еду решили разложить на лыжах
Надо же было именно так подать паштет и крекеры
«Ужинали в дорогом мишленовском ресторане. Десерт был размазан по столу, а еще нам вручили воздушные шары, которые можно было съесть»
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Фото на превью SoDakZak / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 человек, которые вышли из ресторана с мыслью: «В следующий раз лучше к мамочке на котлеты»
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