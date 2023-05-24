18 случаев, когда люди хотели бы воскликнуть: «Да что вы знаете о невезении?!»
Порой бывает сложно сохранять оптимизм, когда все валится из рук и неудачи следуют по пятам. Будь то маленькие неудачи или серьезные жизненные испытания, они помогают нам становиться только сильнее и заставляют находить творческие решения и учиться на ошибках.
«Не волнуйтесь, ребята! Кактус смягчил мое падение»
«Только что упал в душе»
«Кажется, я в чем-то провинился перед птицами»
«Такой вид на сцену „открывается“ с моего места»
«Решил использовать картинку в качестве фона. Жаль, что в раме не было стекла, ведь картинка упала прямо на мой смузи»
«Вчера у меня на большом пальце левой ноги образовался гигантский волдырь, а сегодня на большой палец правой ноги упал металлический стул»
«Автомат сломался прямо на полпути»
«Уже в который раз паркую свою машину (серебристого цвета) по всем правилам, а потом прихожу и вижу такую картину»
«Пролила полведра глазури на работе в 4 утра»
«Вот так мне доставили индейку. Прямо из нее торчало сломанное бревно»
Немного не повезло, но в то же время немного повезло
«Вот такой град посыпался вчера на мой дом и машины»
«Моему жениху сделали тату скорпиона, но ошиблись с количеством ног»
«Когда я работал в магазине цифровой техники, парень принес ноутбук, заказанный через интернет. Вот что ему прислал магазин»
«Сразу несколько деревьев упали на дом, который я снимаю»
«Полюбуйтесь, какие кроссовки пришли мне по почте»
«Заказал через интернет монитор за $ 80. Жаль только, что перед этим внимательно не прочитал описание»
«Друг помогал проложить кабель для интернета и поскользнулся. Он не пострадал, но выглядело это смешно»
Важно помнить, что каждый раз, когда мы справляемся с очередной неудачей, мы становимся только сильнее, и что за черной полосой невезения, всегда следует светлая полоса удач.
Фото на превью violinfiddleman / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 случаев, когда люди хотели бы воскликнуть: «Да что вы знаете о невезении?!»
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