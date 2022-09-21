18 мужей, у которых было одно довольно простое дело, но они и его умудрились завалить
Женщины привыкли действовать в режиме многозадачности: одной рукой ребенка укачивают, другой успевают и дом прибрать, и обед приготовить, и посуду помыть. Мужчины, напротив, стараются выбрать себе какое-то одно дело, желательно попроще. Впрочем, они все равно не обходятся без курьезов.
Мы в ADME обратились к фотографиям пользовательниц сети, которые продемонстрировали, на что способны их супруги. А в бонусе расскажем о том, что бывает, когда терпение жены заканчивается.
«Попросила мужа накрасить мне ногти на левой руке. Он очень старался»
«Задача была — сфотографировать наших кошек вместе. Вот что он мне прислал»
«Я стараюсь фиксировать, когда мы открываем продукты. Попросила супруга написать на коробке сегодняшнюю дату. Вот что я увидела»
Надпись маркером на упаковке: «Сегодняшняя дата».
«Моя сестра велела мужу повесить ключницу»
«Наказала ему купить кабачки»
«Попросила своего благоверного помыть несколько яблок и положить в вазу с фруктами. Видимо, вазу не нашел и положил их в сковородку, стоявшую на столе»
«Оставила супруга присмотреть за нашим сыном. Вот в таком виде я их нашла»
«Когда попросила мужа сделать дырочки в пироге»
«Велела ему разморозить свиные отбивные на вечер. Пришла домой, а они принимают ванну»
«Муж взбивал сливки со странным звуком. Захожу, а там это»
«Наказала супругу проследить за тем, чтобы собака не стащила курицу. Пошла ставить птицу в духовку и нашла эту баррикаду»
«Вот так муж сварил макароны»
«Сказала ему посидеть с ребенком»
«Попросила мужа сделать прическу дочке»
«Супруг сидит на диете. Разрешила ему съесть 1 кусочек пиццы. Ну он себе и отрезал»
«Муж заправил постель»
«Супруг моей подруги причесал дочку»
«Попросила его помочь с ужином»
Бонус
- Работала допоздна, а муж был дома весь день. Накопилась гора немытой посуды, не осталось ни одной тарелки. Попросила помыть. Прихожу домой, а грязная гора так и стоит. Ну я от обиды взяла и бахнула всю гору об пол. Муж обалдел. Ели из пластиковых тарелок долгое время. Зато теперь посуда всегда чистая. © Подслушано / VK
А как ваши вторые половинки справляются со своими домашними обязанностями?
Фото на превью Dainesa / Pikabu
AdMe/Народное творчество/18 мужей, у которых было одно довольно простое дело, но они и его умудрились завалить
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