18 мужей, у которых было одно довольно простое дело, но они и его умудрились завалить

Женщины привыкли действовать в режиме многозадачности: одной рукой ребенка укачивают, другой успевают и дом прибрать, и обед приготовить, и посуду помыть. Мужчины, напротив, стараются выбрать себе какое-то одно дело, желательно попроще. Впрочем, они все равно не обходятся без курьезов.

Мы в ADME обратились к фотографиям пользовательниц сети, которые продемонстрировали, на что способны их супруги. А в бонусе расскажем о том, что бывает, когда терпение жены заканчивается.

«Попросила мужа накрасить мне ногти на левой руке. Он очень старался»

«Задача была — сфотографировать наших кошек вместе. Вот что он мне прислал»

«Я стараюсь фиксировать, когда мы открываем продукты. Попросила супруга написать на коробке сегодняшнюю дату. Вот что я увидела»

Надпись маркером на упаковке: «Сегодняшняя дата».

«Моя сестра велела мужу повесить ключницу⁠⁠»

«Наказала ему купить кабачки»

«Попросила своего благоверного помыть несколько яблок и положить в вазу с фруктами. Видимо, вазу не нашел и положил их в сковородку, стоявшую на столе»

«Оставила супруга присмотреть за нашим сыном. Вот в таком виде я их нашла»

«Когда попросила мужа сделать дырочки в пироге»

«Велела ему разморозить свиные отбивные на вечер. Пришла домой, а они принимают ванну»

«Муж взбивал сливки со странным звуком. Захожу, а там это»

«Наказала супругу проследить за тем, чтобы собака не стащила курицу. Пошла ставить птицу в духовку и нашла эту баррикаду»

«Вот так муж сварил макароны»

«Сказала ему посидеть с ребенком»

«Попросила мужа сделать прическу дочке»

«Супруг сидит на диете. Разрешила ему съесть 1 кусочек пиццы. Ну он себе и отрезал»

«Муж заправил постель»

«Супруг моей подруги причесал дочку»

«Попросила его помочь с ужином⁠⁠»

Бонус

Работала допоздна, а муж был дома весь день. Накопилась гора немытой посуды, не осталось ни одной тарелки. Попросила помыть. Прихожу домой, а грязная гора так и стоит. Ну я от обиды взяла и бахнула всю гору об пол. Муж обалдел. Ели из пластиковых тарелок долгое время. Зато теперь посуда всегда чистая. © Подслушано / VK