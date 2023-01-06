19 человек, которые нашли нечто чудесное в самых простых вещах. А мы остолбенели от их открытий
Мир полон нескончаемого очарования, даже если мы верим, что видели все в повседневной жизни. Привычные вещи, которые мы перестаем замечать, могут иметь и загадочную сторону. Все, что требуется, — это взглянуть на них с другого ракурса. Пользователи сети поделились фотографиями, и мы замерли: «Неужели такое бывает?»
«Этот лайм в разрезе уникален, я ни разу не видел такого»
- Высушите дольку и повесьте на новогоднюю елку. © red94daman / Reddit
Вот так выглядит гусиный клюв крупным планом
«Cнежинка, упавшая на обивку салона моей машины»
«На моем яблоке есть еще одно яблочко»
«Абсолютно все яйца в упаковке были с двойным желтком»
- Такое случается, когда начинают нестись куры-молодки. Когда у нашего соседа появились новые цыплята, у нас месяцами были в основном двойные желтки. © TangoDeltaFoxtrot / Reddit
Пегий павлин
«Мой маленький арахисовый друг»
Разрезанная луковица похожа на цветок лотоса
Дартс развалился и оказался просто раскрашенным рулоном картонных лент
«Моя котлета из индейки для бургера во время готовки выглядит вот так»
- Совет профессионала: обильно распылите на сковороду антипригарный спрей — и котлета выскользнет прямо из сковороды в мусорное ведро. © 1sixxpac / Reddit
«Открыл шоколадку, а ее уже кто-то попробовал»
- Соскребите шоколад, чтобы увидеть, есть ли под ним следы от зубов. © UnlubricatedLadder / Reddit
«Попивал кофе минут 30, прежде чем заметил карту мира. Неожиданно»
- Континентальный завтрак? © Beavshak / Reddit
«Эта банка горчицы пришла без крышки, а срок годности был напечатан на горчице внутри»
- Что-то мне подсказывает, что срок годности может быть уже не точным. © Biscuits4u2 / Reddit
«На моем новом спортивном топе 14 этикеток»
«В поезде по пути на работу нашел дракона-оригами»
«Дыхание моей собаки застыло на окне (примерно −20 °C)»
«Следы от правой и левой ног на эскалаторе»
«Я спускался по эскалатору, так что на фото самый его низ, где люди сходят. Я также сошел с правой ноги».
«Мой шоколад отлит в форму из неровных кусочков»
«Град сегодня в Йоханнесбурге, Южная Африка. Первая волна похожа на мячи для гольфа»
А в вашей повседневной жизни есть вещи, которые могут удивить любого? Поделитесь с нами.
Фото на превью she_makes_a_mess / Reddit
AdMe/Народное творчество/19 человек, которые нашли нечто чудесное в самых простых вещах. А мы остолбенели от их открытий
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