19 старых семейных фотографий, которые были бы обычными снимками, если бы не живая история за ними

Когда мы рассматриваем старые фотографии, отдельное удовольствие доставляют комментарии родственников, которые точно знают, что происходило в тот момент. Так черно-белые карточки будто оживают и мы становимся свидетелями тех событий.

Мы в ADME собрали такие фотографии, которые без пояснений выглядят совершенно обычными, а с ними — словно сцена из кино.

1. «Мы с приятелями дурачимся на горе Макдафф в 1977 году»

2. «Фото с нашего свадебного приема, Япония, 1989 год. Мне очень повезло провести с моей женой около 18 лет своей жизни, до ее кончины»

«Свадьбу оплатили я и отец невесты. По крайней мере, я так думал. Но когда родился наш старший сын, мой тесть вернул нам конверт с деньгами, который я дал ему в качестве моей доли свадебных расходов, и сказал: „Это вам понадобится, чтобы купить вещи для ребенка“. Он не был богат, но был щедр к нам обоим».

3. «Я показываю бабушке мир динозавров, который сам сделал»

4. «Свадьба моих родителей в 1994 году. Моя мама решила надеть на церемонию красное платье. Это был акт неповиновения, потому что она была беременна»

5. «Мой дядя-гример замазывает фингал Мухаммеду Али»

6. «Мой папа изменил свою внешность, чтобы дважды попасть на школьное фото в 1980-х»

7. «Мы с папой несем олимпийский факел в 1984 году»

8. «Мою бабушку отправили в дом для незамужних матерей. Она держит на руках моего отца, и ей плевать, кто и что о ней думает»

9. «Моя бабушка фотографирует дедушку, который первый раз в жизни использует электробритву»

10. «Прабабушка в наполовину построенном для нее прадедушкой иглу»

11. «Я, моя маленькая сестра и наш двоюродный прапрадед Базз Олдрин»

12. «Странное было время: мой дядя в возрасте 5 лет кормит медведя в автомобильном дилерском центре в Висконсине, 1970 год»

13. «Знаменитый актер Энди Гриффит целует мою тетю на конкурсе красоты в Атланте в 1957 году»

14. «Мой отец пробовал себя в модельном бизнесе, когда ему было 20. Моя тетя не может перестать смеяться над этими фотографиями»

15. «Мои папа, тетя, бабушка и дедушка пересекают Атлантику»

16. «Начало 90-х. Мои бабушка, мама и тетя заинтригованы ноутбуком»

17. «Родители со мной в Мехико, 1988 год. Папа работал там над фильмом „Вспомнить все“»

18. «Моя прабабушка в своей новой машине. Вероятно, она была первой индианкой на Западе, у которой была своя машина, 1916 год»

19. «Непостановочное фото моего дедушки, который доставляет молоко во время наводнения в 1936 году»