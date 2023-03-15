20+ человек, которые знают цену деньгам, поэтому не брезгуют брать крутые вещи абсолютно бесплатно

Не все люди хотят извлекать выгоду из вещей, которые им больше не нужны. Вместо того чтобы продавать надоевшие предметы, они раздают их желающим, относят на мусорку или оставляют на обочине дороги и радуются тому, что избавились от хлама. Другие же подбирают эти вещицы и дают им вторую жизнь. Иногда даже не верится, что так много крутых вещей оказываются брошенными бывшими хозяевами.

«За 5 дней до дня рождения дочки нашла на обочине дороги электрокачели»

«Нашла в мусорном баке возле магазина кольцо. Оказалось, что это не бижутерия какая-то, а серебро 925-й пробы»

«Нашел на обочине предмет, похожий на портфель. Оказывается, он раскладывается и превращается в стол и 4 стула!»

«Нашла на мусорке новенькую швейную машинку. На коробке написано „Повреждено“, но на самом деле она работает отлично»

«Кто-то выкинул соковыжималку, а я подобрала. Думала, что она сломана, но нет. Теперь делаю сок из всего»

«Недалеко от моего дома кто-то выставил на обочину 2 комода середины века. Я до сих пор в восторге»

«Сегодня получил мотоцикл бесплатно. С ним все в порядке»

«Бесплатно».

«На одной интернет-барахолке мне бесплатно отдали великолепное шелковое свадебное платье 1981 года!»

«Я пока не собираюсь выходить замуж, но могу просто надевать это платье, чтобы чувствовать себя красивой».



«Соседи выбросили в мусорку огромный кукольный домик со всеми куклами и мебелью, а я забрал»

«Нашла это в мусорном баке. Его бывший хозяин вышел из дома и дал мне коробку, чтобы я унесла растение. Он был очень рад, что я собираюсь забрать его домой!»

«Нашел на свалке запечатанный ящик. А внутри оказался совершенно новенький автоматический телескоп»

«Моя самая милая находка: кукольная кроватка для кота. Думаю, он одобряет»

«Живу в Испании. Увидел, как новые соседи выбрасывают хлам старых владельцев дома. Порылся я в нем и нашел футболку под стеклом. В рамке!»

«Погуглил и узнал, что в руках у меня вещица самого Бобби Заморы — известного британского футболиста».

«Нашел на улице этот прекрасный столик с зеркалом и стул. Моя подруга так счастлива!»

«Нашла в мусорном баке кучу косметики. Ее розничная цена около $ 750»

«Рылся в коробках из обувного магазина и обнаружил совершенно новую пару Converse!»

Кажется, какой-то единорог потерял мешок подарков в мусорном баке

«Собирался купить новый офисный стул, но нашел этого красавца сегодня: кресло Herman Miller Aeron за $ 1,5 тыс.»

«Классная лампа. Нашел на бордюре»

«Нашел беговую дорожку рядом с мусорным контейнером. Она в прекрасном состоянии»

«Кто-то выбросил столик, а я подобрал. Покрасил в темный цвет, покрыл лаком, отполировал. Доволен как слон!»

Кажется, кто-то передумал становиться художником. И дал шанс творить кому-то другому

«Увидела на обочине профессиональный миксер с насадками. И он работает!»

Пожалуй, любой родитель понимает, что это богатство

«Нам нужна была новая посудомоечная машина, а соседи как раз решили выкинуть свою. Забрал, установил. Прекрасно работает»