20 доказательств того, что классные брови — лучшая оправа для счастливых глаз

Если верить профессионалам индустрии, то в наступившем году в тренде будет ламинирование, естественные брови, осветленные брови, яркие брови, выкрашенные в безумный цвет, ну и наши обожаемые брови-ниточки — привет из 2000-х. Однако все хорошо в меру. Помните шутку о том, что об адекватности человека можно судить по его бровям? Казалось бы, такая мелочь — немного волосков над глазами, ну что они могут изменить? А если поразглядывать фото из нашей сегодняшней подборки, то станет яснее ясного, что брови меняют все. Кажется, даже пропорции лица зависят от формы и цвета бровей. Впрочем, ни в чем не будем убеждать, просто смотрите и делайте выводы сами. А в бонусах покажем, как выглядит Кендалл Дженнер без ярких и темных бровей и что бывает, когда не повезло с мастером.

«Слева я на свадьбе в прошлом году, а справа — на свадьбе год спустя»

«Сделала комбинированные брови»

«Мой мастер сделал комбинированные брови. Люблю их»

«Вот так я выгляжу, когда делаю макияж. Я наношу тени на брови, чтобы подчеркнуть нижний край, немного румян, а затем подводку и тушь»

«Обесцвеченные брови не всем подходят, но я думаю, что они круто смотрятся в некоторых образах»

Блестящие голубые глаза и брови

«Я впервые осветлила и укоротила брови, и теперь я беспокоюсь, что это выглядит неуклюже и неестественно... Я их испортила?»

До и после изменений

«Брови: история любви. Мои брови в школе и сейчас»

Подводка для глаз и обесцвеченные брови

Думаете о татуаже бровей? Сделайте это

«Вот так развлекалась с графическим карандашом и обесцвеченными бровями»

«Впервые попробовала обесцветить брови»

«Вот я и последовала совету по поводу своих бровей и сделала микроблейдинг»

«Я выбрала комбинированные брови и заказала микроблейдинг губ у того же мастера»

Кто не любит яркие брови?

«Какой цвет бровей мне сделать дальше?»

«Попробовала выбрить брови, и мне понравилось»

Бонус № 1: вот так выглядит Кендалл Дженнер с осветленными бровями. Есть в этом какой-то инопланетный шарм, не находите?

ABACA / Abaca / East News

Бонус № 2: иногда одного желания получить красивые брови недостаточно и все идет не по плану

У меня широкие и очень густые брови, я их подстригаю, ну и сильно выгорают на солнце. Муж говорит, что я красивая и брови у меня очень красивые. Как-то раз парикмахер подравнивала мне концы волос, и на ее груди я увидела бейджик: «Сделаю ваши брови красивыми». Я вдруг загорелась — что я такая немодная? Попросила парикмахера сделать мне «красиво». Не видела до конца процедуры. Прихожу домой с одной густой черной монобровью. 5-летний сын, когда меня увидел, испуганно подбежал к папе и уткнулся в него. Весь вечер одним глазом на меня посматривал из-под папиной руки. И на следующий день. И в понедельник после садика поглядывал недоверчиво. Ну их с их модой! Я и так красивая, хоть и не модная. © Pensive.horse / Pikabu