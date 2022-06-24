20+ доказательств того, что нет ничего милее бабушкиной заботы

Любовь может проявляться в разных формах — будь то чувства ко второй половинке, к детям или к родителям. Но любовь бабушек к своим внукам — это что-то совершенно особенное. И это может подтвердить каждый, кому посчастливилось почувствовать их заботу. Это и вкусняшки, которыми нас баловали в детстве бабули, и вязаные свитера с носками, чтобы нам всегда было тепло и уютно.

Мы в ADME вспоминаем наших бабушек с такими же теплом и нежностью, как и люди из этой подборки.

«Бабуля присылает мне посылкой фрукты, потому что я беременна. Сегодня это клубника»

«Бабушка связала моему хомяку сомбреро»

«Бывший разбил все цветочные горшки, и теперь бабушка моего нового парня покупает мне растения. Так приятно чувствовать себя любимой»

«Бабушка муженька нарисовала нашего щенка»

«Бабушка сказала, что 35 свечей — слишком много для торта. Вместо этого на день рождения она приготовила 35 вареников»

Подарок внучкам полностью из пряжи

Кого-то сильно любит бабушка

«Бабушка сделала такой радужный торт для двух моих девочек»

«Когда моя бабушка беспокоится, что я худею, присылает вот такой набор продуктов! У меня 13 килограммов лишнего веса!»

«Мама связала этих покемонов для моего сына, и мы просто в восторге!»

«Моя бабушка постоянно отправляет такие вот милые письма»

«Вскользь упомянул бабушке моей девушки, что увлекаюсь монетами, и она прислала мне это»

«Мне вот-вот исполнится 29, а моя бабушка до сих пор присылает мне такие открытки. Обожаю!»

«Моя бабушка из Кореи только что прислала мне детство в коробке»

Вы видели закладку милее?

«Угрозы „зашить твои драные джинсы“ воплотились. Порвал любимые джинсы в районе ширинки и попросил бабулю зашить дырку. Она поняла это слишком буквально»

Такой вот милый подарок на выпускной

«Моя бабушка укутала нашего кота»

Главное, чтобы было тепло. Ваша бабушка так классно придумала: вместо одеяла она использовала штаны. © ChrystynaS / Reddit

Теперь кошечка выглядит как бабуля. © Capacino / Reddit

«Чтобы поздравить меня с новой работой, бабуля приготовила клубнично-вишневый десерт»

Стоило только проговориться о подарке мечты, как бабуля села за вязание

Моя бабушка связала покемона для моего 6-летнего брата, а ему он не понравился, и она очень расстроилась. Поэтому я сказал, что если бы она подарила покемона мне, то я был бы так счастлив! Оказалось, что через 2 месяца бабуля действительно сделала для меня такого покемона, да еще и в моих любимых цветах. © bcampos18 / Reddit

«Когда попросил у бабушки немного огурцов»