20+ доказательств того, что нет ничего милее бабушкиной заботы
Любовь может проявляться в разных формах — будь то чувства ко второй половинке, к детям или к родителям. Но любовь бабушек к своим внукам — это что-то совершенно особенное. И это может подтвердить каждый, кому посчастливилось почувствовать их заботу. Это и вкусняшки, которыми нас баловали в детстве бабули, и вязаные свитера с носками, чтобы нам всегда было тепло и уютно.
Мы в ADME вспоминаем наших бабушек с такими же теплом и нежностью, как и люди из этой подборки.
«Бабуля присылает мне посылкой фрукты, потому что я беременна. Сегодня это клубника»
«Бабушка связала моему хомяку сомбреро»
«Бывший разбил все цветочные горшки, и теперь бабушка моего нового парня покупает мне растения. Так приятно чувствовать себя любимой»
«Бабушка муженька нарисовала нашего щенка»
«Бабушка сказала, что 35 свечей — слишком много для торта. Вместо этого на день рождения она приготовила 35 вареников»
Подарок внучкам полностью из пряжи
Кого-то сильно любит бабушка
«Бабушка сделала такой радужный торт для двух моих девочек»
«Когда моя бабушка беспокоится, что я худею, присылает вот такой набор продуктов! У меня 13 килограммов лишнего веса!»
«Мама связала этих покемонов для моего сына, и мы просто в восторге!»
«Моя бабушка постоянно отправляет такие вот милые письма»
«Вскользь упомянул бабушке моей девушки, что увлекаюсь монетами, и она прислала мне это»
«Мне вот-вот исполнится 29, а моя бабушка до сих пор присылает мне такие открытки. Обожаю!»
«Моя бабушка из Кореи только что прислала мне детство в коробке»
Вы видели закладку милее?
«Угрозы „зашить твои драные джинсы“ воплотились. Порвал любимые джинсы в районе ширинки и попросил бабулю зашить дырку. Она поняла это слишком буквально»
Такой вот милый подарок на выпускной
«Моя бабушка укутала нашего кота»
- Главное, чтобы было тепло. Ваша бабушка так классно придумала: вместо одеяла она использовала штаны. © ChrystynaS / Reddit
- Теперь кошечка выглядит как бабуля. © Capacino / Reddit
«Чтобы поздравить меня с новой работой, бабуля приготовила клубнично-вишневый десерт»
Стоило только проговориться о подарке мечты, как бабуля села за вязание
- Моя бабушка связала покемона для моего 6-летнего брата, а ему он не понравился, и она очень расстроилась. Поэтому я сказал, что если бы она подарила покемона мне, то я был бы так счастлив! Оказалось, что через 2 месяца бабуля действительно сделала для меня такого покемона, да еще и в моих любимых цветах. © bcampos18 / Reddit
«Когда попросил у бабушки немного огурцов»
А чем вас баловали любимые бабушки?
Фото на превью AlexandrZayac / Pikabu
AdMe/Народное творчество/20+ доказательств того, что нет ничего милее бабушкиной заботы
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