20+ метких твитов от людей, которые познали всю боль и радость владения питомцем
Пожалуй, у каждого владельца кошки или собаки найдется история о питомце, которую можно рассказывать друзьям как шутку или философскую мудрость. А другие послушают все это и скажут: «Согласен, как же все знакомо». Вот 20+ твитов от людей, которые иронично описали всю суть владения домашним животным.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Если вам показалось мало этих твитов, то вот еще 20+ твитов, которые поймут все, кого хоть раз будил «тыгыдык» в 5 утра.
AdMe/Народное творчество/20+ метких твитов от людей, которые познали всю боль и радость владения питомцем
Поделиться этой статьёй