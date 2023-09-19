20+ метких твитов от людей, которые познали всю боль и радость владения питомцем

Пожалуй, у каждого владельца кошки или собаки найдется история о питомце, которую можно рассказывать друзьям как шутку или философскую мудрость. А другие послушают все это и скажут: «Согласен, как же все знакомо». Вот 20+ твитов от людей, которые иронично описали всю суть владения домашним животным.