20+ провальных свиданий, которые не ускользнули от зоркого взгляда официантов
Официанты не только подают блюда и приносят счет. Они умеют быть внимательными зрителями и обращают внимание на все забавные ситуации, происходящие на территории, где они властвуют. Так рождаются рассказы о нелепых свиданиях, о которых в треде на Reddit рассказали сотрудники заведений общепита. Передаем вам самые комичные истории.
Кстати, гостям кафе и ресторанов тоже есть что поведать о неудавшихся свиданиях. Их наблюдения — в конце статьи.
- Пришла однажды парочка. Мужчина все время оживленно беседовал по телефону, обсуждал свидание и параллельно делал заказ. Ничто не предвещало того, что он положит трубку. Вскоре девушка не выдержала, подошла ко мне и оплатила половину счета. Еду попросила собрать с собой. Когда я принес парню блюдо, тот поинтересовался, где же избранница. Он был уверен, что спутница просто отошла припудрить носик. © newguy1787 / Reddit
- Наблюдала занятный диалог пары средних лет. Мужчина около получаса рассказывал о любимых машинах, их преимуществах и проблемах в обслуживании. Притих, только когда я принесла заказ. Женщина, улучив минутку, вставила: «А я люблю бабочек!» Возникла неловкая пауза, после которой мужчина продолжил монолог об авто, и так до самого десерта. Как ни странно, они приходили еще пару раз. © Sweetholymary / Reddit
- Некоторое время работал в элитном ресторане. В первую смену пришла женщина лет 40–50 с высоким смуглым красавцем не старше 30 и всячески показывала спутнику свою властную натуру. Она заказала тунца «с кровью» и отправила назад на кухню 4 блюда (сильно прожаренные). Забираю счет, кавалера след простыл. Дама извинилась и попросила убрать из чека тунца, чего мы, естественно, делать не стали. На следующий день она оставила гневный отзыв на страничке ресторана в соцсети. Босс распечатал и повесил на стену. © IDKimjusttheintern / Reddit
- Работала в заведении, где около 50 % посетителей — парочки из приложения для знакомств. Как-то раз двое парней сидели за разными столиками вдоль стены и поглядывали в сторону двери. Наконец в зал зашла девушка, подсела к ближайшему и начала мило болтать. Через 5 минут подошел второй, поздоровался и сказал, что эта дама должна была встретиться с ним. Та сконфузилась, но быстренько пересела. Через пару минут пришла другая девушка, села на освободившееся место, а ее спутник тут же сообщил о забавном происшествии. © frankylovee / Reddit
- Однажды у парочки было свидание во время моей смены. После закусок у парня скрутило живот, бедолага всю ночь бегал по нужде. Тогда в ресторане было всего несколько человек, и они хохотали каждый раз, когда тот поднимался из-за стола. Было очень жаль парнишку. © RAM_592 / Reddit
- В субботу вечером в стейк-хаус пришел парень, который не бронировал столик, и сказал, что сделает предложение девушке. Место нашлось только у туалета. И когда он опустился на одно колено, нервно оглядываясь по сторонам, никто этого не заметил. Несчастные жених и невеста продолжали ждать, пока гости обратят внимание и захлопают, но напрасно. Девушка сказала «да», хотя выглядела разочарованной. Через год они вернулись отметить день свадьбы, правда, на этот раз забронировали столик. © sophiegitt / Reddit
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У нас в азиатском ресторане была постоянная посетительница, которая раз в несколько недель приходила с разными мужчинами. Заказывала гигантскую порцию одного и того же блюда, уплетала за один присест с помощью палочек, а в конце трапезы просила ложку, чтобы съесть бульон. Всякий раз парни удивленно таращили глаза. Лишь один ухажер последовал ее примеру: следующую порцию они разделили пополам. Так хотелось, чтобы эти двое были вместе. Но вскоре она привела очередного парня. © themerrypaek / Reddit
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Работала бариста в кофейне. Раковина была расположена не совсем удачно: во время мытья посуды работник неизменно оказывался лицом к лицу с гостем. Столик напротив раковины почему-то обожали парочки. Однажды здесь было свидание у моего товарища. Тот немного поболтал со мной, а потом переключился на девушку. Но мне нужно было еще домыть посуду... Чертовски неудобно! © maybemaggot / Reddit
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Подростком подрабатывал в мексиканском ресторане. Однажды к нам пришла пара на первое свидание. Они сидели и неловко молчали, было больно смотреть. В какой-то момент девушка попросила еще чая. Я случайно опрокинул на нее весь кувшин. Блузка, юбка — сладкий липкий чай был везде! Принес тысячу извинений и кучу салфеток. Она привела себя в порядок, и вдруг эти двое заговорили, принялись есть. А еще наконец-то стали смотреть друг на друга с интересом. Через час вышли из ресторана держась за руки, оставили самые щедрые чаевые. Вот как досадная оплошность превратила худшее свидание в лучшее. © AmishTechno / Reddit
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Это было на День святого Валентина. Казалось, свидание идет отлично, они прекрасно общались, в диалоге не было пауз — в общем, неплохо проводили время. Чуть позже краем уха я услышал реплику джентльмена: «Очевидно, вы еще не замужем?» На что девушка ответила: «Вообще-то замужем». Тишина повисла в воздухе. Они провели в ресторане еще час, до закрытия, но притихли и почти не общались. © WhatOnceWas396 / Reddit
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Работал барменом и однажды наблюдал, как парень позвал друга на свое свидание с девушкой. Сначала минут 30 между парочкой было явное напряжение. Потом заявился товарищ и начал непринужденно болтать с незадачливым Ромео. Все это время девушка была вынуждена копаться в телефоне, а после того, как поела, заказала такси. Друзья сидели у нас до закрытия. Жаль девушку, но тогда я видел пример настоящей дружбы. © Thenegativeone10 / Reddit
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Как-то раз в мою смену пришла шикарная женщина и явно скучала в ожидании. Поэтому немного поболтал с ней. Умная, с хорошим чувством юмора, она пришла на свидание вслепую. Тогда я подумал: «Как можно заставлять ждать такую даму?» Через некоторое время пришел кавалер, забрался прямо на стол и спросил у посетителей, должна ли женщина простить его. Гости проигнорировали вопрос. Потом он удалился в уборную, а я предложил обслужить гостью за счет заведения. Вскоре горе-ухажер вернулся, и они отправились ужинать в другое место. Обидно, что ему все сошло с рук. © imk / Reddit
- Работала официанткой в стейк-хаусе. Один мужчина приходил каждые выходные, иногда с дамой. Однажды он пропустил несколько недель, но как-то в воскресенье вернулся в компании новой подруги. Вижу его и здороваюсь: «Привет, давно не виделись!» Спутница просто испепелила нас взглядом. Они не разговаривали до конца ужина, а я осталась без чаевых. © Boring-Jicama / Reddit
- Как-то раз девушка при мне заявила мужчине, с которым пришла: «Может быть, вам двоим стоит сходить на свидание?» Э нет, дорогуша, моя работа — обслужить ваш столик. © borkaline / Reddit
- Первое свидание в элитном заведении, весьма любезный молодой человек сделал хороший заказ. Вдруг у девушки звонит телефон: на том конце провода — подруга, которая только что рассталась с возлюбленным. Через несколько минут в зале появляется плачущее существо, девушка заказывает еще напитков. Парень отлучается в туалет, а недавно брошенная гостья беспокоится по поводу высоких цен в меню. На что подруга ляпнула: «Бери все что хочешь, я больше никогда не увижу этого неудачника». Рассказал об этом парню и вывел его через черный ход, получив $ 100 на чай. К ночи до дам дошло, что «неудачник» не вернется, не купит угощение и не оплатит счет. Пришлось ждать закрытия и уезжать голодными на такси. © kelpat14 / Reddit
- Дело было в канадском ресторанчике. Заходит заграничная пара, у мужчины в руках iPhone, который на тот момент нельзя было найти в Канаде. Парень за соседним столиком оказался настолько впечатлен, что начал живо обсуждать с иностранцем гаджет. Ну а дама чуть погодя встала и вышла из заведения, ничего не сказав. © ThePalerKing / Reddit
- Нас посетила странная пара. Парень пытался произвести впечатление, отпуская дурацкие шуточки. Девушка притворялась, что это смешно, втайне надеясь, что свидание скоро закончится. Под утро она сказала, что закажет такси домой, ее смущенный визави уехал один. Предприимчивая же мадам сделала еще один заказ, а потом вдруг попросила телефончик бармена. © BigFuturology / Reddit
- Обслуживал пару на первом свидании. Барышня была не в восторге от потенциального ухажера, так что все закончилось довольно быстро. Тем не менее мужчина оплатил счет и оставил 5 % на чай. На другой день зашла та женщина, сказала, что огорчена размером чаевых, и протянула $ 20. © ***ing_Winter / Reddit
- К нам пришла миловидная 20-летняя девушка и попросила настольную игру для двоих. Через 30 минут, уже не столь воодушевленная, взяла настолку, в которую можно играть в одиночестве. Парень опоздал на 2 часа, был несколько груб и даже не заплатил. Барышня думала, что настольные игры — забавная идея для первого свидания, но кавалер не проявлял интереса ни к играм, ни к ней. Жаль, ведь она казалась неплохой девушкой и позже не раз приходила с друзьями. © Grog_Bear / Reddit
- В канун Нового года работал барменом. Молодой парень облился напитком и поспешил в уборную. Вернувшись, он неожиданно показал спутнице профиль экс-подружки в соцсетях и спросил, не считает ли она его более привлекательным, чем новый парень его бывшей. Девушка пыталась замять тему, но безуспешно. «Вот я думаю, что ты круче, почему ты не можешь ответить мне?» — не унимался он. В 2 часа ночи девушка оказалась одна на улице и в слезах. Она ждала, пока за ней приедет мама. © 5oclocksunshine/ / Reddit
- Работала в заведении, где подавали бургеры. Зашла пара, выбрала столик. В ходе короткой беседы выяснилось, что женщина вегетарианка. Оба неловко пошли в сторону выхода. Занавес. © tebowthecat / Reddit
- Однажды у нас были 2 пары на двойном свидании. Они поужинали, не заплатили и умчались. Я погнался за ними. Оказалось, что девушки понятия не имели, что их кавалеры не расплатились, потому что ребята сказали им обратное. В итоге дамы закрыли счет: у парней не было денег. © joellyy / Reddit
- Раньше я работала в мексиканском ресторане, и однажды у нас было одно из самых странных первых свиданий. Входит пара: она разодета в пух и прах, он одет более небрежно. Дама выглядит не впечатленной и выдает легкую улыбку, больше похожую на гримасу. Они заказывают напитки. Парень оживленно разговаривает, а девушка оглядывается по сторонам, как будто предпочла бы оказаться где-нибудь в другом месте. Подхожу, чтобы принять у них заказ. Парень выглядит немного смущенным и грустным, а девушка — разозленной. Она заказывает что-то, даже не заглянув в меню, швыряет его в мою сторону и допивает остатки своего напитка. Я приношу им еду и возвращаюсь за стойку. Дама выглядит недовольной и разбрасывает кусочки своего ужина по столу и по полу. Я подхожу, чтобы узнать, не хочет ли она заказать что-нибудь еще. А девушка начинает орать, что здесь отвратительная еда, и рассказывать о том, каким отвратительным было это свидание. Она кричит на парня, мол, он должен был сделать заказ для нее, как он посмел повести ее в такое низкопробное заведение, она так устала от этого, бла-бла-бла. Девушка отодвигает свою тарелку, встает и выбегает из ресторана. Парень подавлен. Я спрашиваю его, не хочет ли он, чтобы его еду упаковали. Он качает головой, подтягивает к себе ее тарелку и говорит, что он продолжит есть то, за что заплатил. © TheTrickyLettuce / Reddit
Бонус: наблюдательными порой оказываются не только официанты, но и другие клиенты
- Сидела однажды в кофейне и увидела такую картину. За соседним столиком — парочка лет 20. Девушка с абсолютно равнодушным видом копалась в телефоне. А напротив сидел очень милый, улыбчивый парень и что-то увлеченно рассказывал, стараясь привлечь внимание своей спутницы. Он несколько раз пытался завести диалог, но она всегда отвечала односложно. Было очень жалко этого молодого человека.
- Как-то зашла в кафе в торговом центре. Там уже сидела юная парочка. Парень вел себя странно: зачем-то сел не напротив, а прямо рядом со спутницей, все время глупо улыбался. При этом еще крайне увлеченно и громко рассказывал что-то явно не интересное его подружке: про комиксы, блогеров-пранкеров и фильмы ужасов. Прервать свой монолог и хотя бы для приличия спросить что-то у девушки он ни разу не удосужился. Она поначалу старалась внимательно слушать парня, но в итоге заскучала и уставилась в телевизор, который висел на стене кафе. Ребята выпили по стаканчику сока и в итоге ушли: он — с самодовольным видом, она — с разочарованием на лице.
Официанты замечают очень многое, в том числе и невежливость гостей ресторана. Человек может сидеть 2 часа с одной чашкой кофе и даже не задумываться, что это некорректно с точки зрения этикета и доставляет работникам немало неудобств.