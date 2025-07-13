18 человек наткнулись в магазине на такое, что захотелось срочно сделать фото

Порой даже просто зайти в магазин — уже попасть в приключение. Сбить с толку может как необычное оформление помещения, так и сам товар. Мы собрали несколько фотографий от людей, которые наткнулись во время шопинга на такие классные вещи, что просто не смогли не поделиться ими с миром.

Хобби-хорсинг очень уж популярная штука, видимо

«Обозначения для мужского и женского туалета в магазине M&M»

«Потолок в нашей местной комиссионке выглядит как небо»

«Магазин палочек в Японии»

«Классная полка в нашем местном книжном»

«Книги для высоких людей».

«Одна половина в этом магазине черно-белая, другая — цветная»

«В супермаркете в Японии поставили огромную черную кнопку. Нажмешь ее и „заземляешься“, чтобы избежать удара током от статического электричества»

«Нажмите на кнопку чтобы избавиться от статического электричества».

«Приехали в Токио. Думали, это ночной клуб в стиле кибер-панк, а оказалось — туалет»

Кажется, что-то поставили не туда

«Зашли в местный супермаркет в Японии. Вот как они продают морковь»

Они что, едят ее иначе, чем все остальные люди?

«Вход в официальный магазин Nintento»

Этот магазин своего не упустит

«В этом магазине-сервисе они сделали из старой Vespa письменный стол»

«Канарские острова. В местном магазинчике меня ждал такой вот странный манекен»

«В этой тележке есть место для телефона»

«В Турции пью чай в таких объемах, что даже эта упаковка быстро заканчивается»

«В магазине, куда я хожу, есть парковка для собачек в виде домиков. И я их фоткаю»

«Наткнулась на вот такие яйца в магазине. Каждое из них с двойным желтком»