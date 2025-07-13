18 человек наткнулись в магазине на такое, что захотелось срочно сделать фото

Фотоподборки
7 часов назад

Порой даже просто зайти в магазин — уже попасть в приключение. Сбить с толку может как необычное оформление помещения, так и сам товар. Мы собрали несколько фотографий от людей, которые наткнулись во время шопинга на такие классные вещи, что просто не смогли не поделиться ими с миром.

Хобби-хорсинг очень уж популярная штука, видимо

Sergey Gorovoy
1 час назад

я люблю свою лошадку,
причешу ей шёрстку гладко,
гребешком приглажу хвостик
и верхом поеду в ПРИЗМУ)...

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«Обозначения для мужского и женского туалета в магазине M&M»

«Потолок в нашей местной комиссионке выглядит как небо»

Feline
4 часа назад

В комиссионке конфеты и чипсы продают??? Видимо жеваные уже... :-))

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«Магазин палочек в Японии»

«Классная полка в нашем местном книжном»

Feline
4 часа назад

Это у них потолок обваливается, вот они книжками и подперли.... :-))

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«Книги для высоких людей».

«Одна половина в этом магазине черно-белая, другая — цветная»

«В супермаркете в Японии поставили огромную черную кнопку. Нажмешь ее и „заземляешься“, чтобы избежать удара током от статического электричества»

Feline
4 часа назад

Мне моя массажистка такую подстилочку подарила. Я на ней зарядку делаю.

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«Нажмите на кнопку чтобы избавиться от статического электричества».

«Приехали в Токио. Думали, это ночной клуб в стиле кибер-панк, а оказалось — туалет»

Кажется, что-то поставили не туда

«Зашли в местный супермаркет в Японии. Вот как они продают морковь»

  • Они что, едят ее иначе, чем все остальные люди?

«Вход в официальный магазин Nintento»

Этот магазин своего не упустит

«В этом магазине-сервисе они сделали из старой Vespa письменный стол»

«Канарские острова. В местном магазинчике меня ждал такой вот странный манекен»

«В этой тележке есть место для телефона»

«В Турции пью чай в таких объемах, что даже эта упаковка быстро заканчивается»

«В магазине, куда я хожу, есть парковка для собачек в виде домиков. И я их фоткаю»

«Наткнулась на вот такие яйца в магазине. Каждое из них с двойным желтком»

Расскажите, а с чем самым крутым вы сталкивались в обычном магазине? А потом приходите читать наши другие статьи. Например, прочитайте про 17 нелепых ситуаций, которые могли произойти только в сфере обслуживания.

Фото на превью jamesislost3 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Шуршилла
32 минуты назад

Вот поэтому и не нужно оставлять собачек на "парковке".

Мало ли кто там ходит и что сует им в морду. Хорошо, если только камеру...

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