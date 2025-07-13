я люблю свою лошадку,
причешу ей шёрстку гладко,
гребешком приглажу хвостик
и верхом поеду в ПРИЗМУ)...
18 человек наткнулись в магазине на такое, что захотелось срочно сделать фото
Порой даже просто зайти в магазин — уже попасть в приключение. Сбить с толку может как необычное оформление помещения, так и сам товар. Мы собрали несколько фотографий от людей, которые наткнулись во время шопинга на такие классные вещи, что просто не смогли не поделиться ими с миром.
Хобби-хорсинг очень уж популярная штука, видимо
я люблю свою лошадку,
«Обозначения для мужского и женского туалета в магазине M&M»
«Потолок в нашей местной комиссионке выглядит как небо»
«Магазин палочек в Японии»
«Классная полка в нашем местном книжном»
«Книги для высоких людей».
«Одна половина в этом магазине черно-белая, другая — цветная»
«В супермаркете в Японии поставили огромную черную кнопку. Нажмешь ее и „заземляешься“, чтобы избежать удара током от статического электричества»
«Нажмите на кнопку чтобы избавиться от статического электричества».
«Приехали в Токио. Думали, это ночной клуб в стиле кибер-панк, а оказалось — туалет»
Кажется, что-то поставили не туда
«Зашли в местный супермаркет в Японии. Вот как они продают морковь»
У них овощи и фрукты очень дорогие,поэтому и продают вот так поштучно.
- Они что, едят ее иначе, чем все остальные люди?
«Вход в официальный магазин Nintento»
Этот магазин своего не упустит
«В этом магазине-сервисе они сделали из старой Vespa письменный стол»
«Канарские острова. В местном магазинчике меня ждал такой вот странный манекен»
«В этой тележке есть место для телефона»
«В Турции пью чай в таких объемах, что даже эта упаковка быстро заканчивается»
«В магазине, куда я хожу, есть парковка для собачек в виде домиков. И я их фоткаю»
«Наткнулась на вот такие яйца в магазине. Каждое из них с двойным желтком»
Расскажите, а с чем самым крутым вы сталкивались в обычном магазине? А потом приходите читать наши другие статьи. Например, прочитайте про 17 нелепых ситуаций, которые могли произойти только в сфере обслуживания.
Комментарии
Вот поэтому и не нужно оставлять собачек на "парковке".
Мало ли кто там ходит и что сует им в морду. Хорошо, если только камеру...