15+ кулинарных экспериментов, где грань между успехом и провалом едва заметна

Кулинария — это не только рецепты и строгие инструкции, но и искусство красиво подавать свой труд. Иногда именно смелость выйти за рамки привычного приводит к гениальным открытиям... ну, или к полному провалу. Наши герои решили попробовать что-то новое и порадовать своих близких. Некоторым это удалось с помощью мастерства, а другим — неожиданным и смешным результатом.

«Торт „Дино“ для моего сына. Я поэкспериментировала с несколькими дизайнами, которые увидела в интернете, но, по-моему, мой получился даже лучше»

«Дочка попросила испечь торт в виде единорога. Я правда старалась»

«Родители мозги сломали, пока думали над этим тортом. Кстати, мне так-то 40 исполнилось»

Эх, я б не отказался от такого тортика!

«Попробовал сделать заливное из тунца»

Это, наверное, самое аппетитное заливное, которое я когда-либо видел. © brittinea / Reddit

«Ужин одинокой женщины»

Это то, что я всегда готовлю, когда муж задерживается на работе, а ребенок капризничает! © Inevitable-Young-253 / Reddit

«Пицца-рулет Стромболи. Можно было бы добавить немного больше клюквенного соуса»

«Испекла вот такой тортик для вступления в клуб кондитеров»

Выглядит так, будто прошел по всем кругам ада. © teenagefairyaura / Reddit

«Испекла такой „волшебный“ торт для своего отчима»

Пирог, испеченный внутри тыквы

«Я сделала торт в виде портрета моего дяди на его день рождения»

«Недавно я начала обучаться кондитерскому декорированию. Горжусь результатом»

«Дочь хотела торт с Русалочкой. Очень старалась, и вот, что вышло»

Обязательно сохрани этот снимок, в будущем она прям очень посмеется над этим. © letshaveateaparty / Reddit

«Сделал праздничный торт для своей собаки»

«Я поленился сделать макаруны в виде пирожных, поэтому просто испек их на противне»

«Это должен был быть хлеб. Не знаю, как так получилось»

«Моя двухлетняя дочь попросила торт. Мой первый опыт»

«Я пытался сделать печенье с изображением ши-тцу для своей девушки»

«Мы забыли купить зефир для суфле, поэтому использовали оставшийся зефир с Хэллоуина»

«Торт в виде коровы ко дню рождения моего сына»

«Шоколадный торт с печеньем и кремовой начинкой»

«Когда ребенок не может определиться, какой персонаж ему нравится больше»