15+ кулинарных экспериментов, где грань между успехом и провалом едва заметна
Фотоподборки
1 час назад
Кулинария — это не только рецепты и строгие инструкции, но и искусство красиво подавать свой труд. Иногда именно смелость выйти за рамки привычного приводит к гениальным открытиям... ну, или к полному провалу. Наши герои решили попробовать что-то новое и порадовать своих близких. Некоторым это удалось с помощью мастерства, а другим — неожиданным и смешным результатом.
«Торт „Дино“ для моего сына. Я поэкспериментировала с несколькими дизайнами, которые увидела в интернете, но, по-моему, мой получился даже лучше»
«Дочка попросила испечь торт в виде единорога. Я правда старалась»
- Вы, кажется, ноготь в ухе оставили. © Ok_Culture_1914 / Reddit
«Родители мозги сломали, пока думали над этим тортом. Кстати, мне так-то 40 исполнилось»
- Эх, я б не отказался от такого тортика!
«Попробовал сделать заливное из тунца»
- Это, наверное, самое аппетитное заливное, которое я когда-либо видел. © brittinea / Reddit
«Ужин одинокой женщины»
Тут нет мяса и есть брокколи. Это не может быть вкусно.
Таким только американских детей пытать.
- Это то, что я всегда готовлю, когда муж задерживается на работе, а ребенок капризничает! © Inevitable-Young-253 / Reddit
«Пицца-рулет Стромболи. Можно было бы добавить немного больше клюквенного соуса»
«Испекла вот такой тортик для вступления в клуб кондитеров»
- Выглядит так, будто прошел по всем кругам ада. © teenagefairyaura / Reddit
«Испекла такой „волшебный“ торт для своего отчима»
Пирог, испеченный внутри тыквы
«Я сделала торт в виде портрета моего дяди на его день рождения»
«Недавно я начала обучаться кондитерскому декорированию. Горжусь результатом»
«Дочь хотела торт с Русалочкой. Очень старалась, и вот, что вышло»
- Обязательно сохрани этот снимок, в будущем она прям очень посмеется над этим. © letshaveateaparty / Reddit
«Сделал праздничный торт для своей собаки»
«Я поленился сделать макаруны в виде пирожных, поэтому просто испек их на противне»
«Это должен был быть хлеб. Не знаю, как так получилось»
«Моя двухлетняя дочь попросила торт. Мой первый опыт»
«Я пытался сделать печенье с изображением ши-тцу для своей девушки»
«Мы забыли купить зефир для суфле, поэтому использовали оставшийся зефир с Хэллоуина»
«Торт в виде коровы ко дню рождения моего сына»
«Шоколадный торт с печеньем и кремовой начинкой»
«Когда ребенок не может определиться, какой персонаж ему нравится больше»
«Кексы в виде щенков. Вполне довольна результатом»
Фото на превью Admiral_Number / Reddit
