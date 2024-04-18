20+ кондитеров, которые идут по жизни с девизом: «Нет, не слипнется!»

Самый высокий торт выпекли в Индонезии в 2008 году. На изделие высотой 33 метра ушло более тонны сахара, три тонны яиц и много чего еще. Герои нашей статьи тоже выделялись как могли: делали выпечку в виде котиков и осьминогов, украшали торты трилобитами и угощали этим великолепием родных и близких. Ну а нам остается только смотреть и вытирать слезы зависти, которые катятся по нашим пухлым щекам.

«У меня три дочки: думала, буду печь тортики с принцессами и единорогами. Ага, вот вам огуречный торт! Это моя 5-летка попросила. Внутри клубника и ванильный крем»

Такой вот торт пользователь сети сделал для своего друга. Эх, всем бы таких остроумных товарищей

"Вот горжусь собой! Торт сделан специально к папиному 80-летию. Тут даже удочка съедобная — она сделана из шоколада"

«У дочки завтра день рождения — стукнет 9 лет. Она фанатка Гарри Поттера, поэтому и торт такой»

«Испекла капкейки на открытие магазинчика ужасов. Довольна тем, что получилось в итоге»

«Потратила ку-у-у-учу времени на эти капкейки. Муж посмотрел и такой: „Ну нормально“. Что, простите?»

«А мне 35 исполнилось. По этому поводу было принято решение испечь себе милый торт в форме котеньки»

«Сможет ли обычный мужик в кондитерское искусство? ⁠⁠Ну, как бы, вот»

А как вам такой дом из половинки торта с цветами?

"Дочке исполняется 4 года, попросила торт "как у невесты". Я-то думала, что хорошо получилось, но деточка недовольна — торт ведь не многоярусный"

Автор этого шедевра утверждает, что это его первая попытка сделать шоколадный тарт. Верим?

«Это обычный белый хлеб, просто покрашен в цвета арбуза. А „семечки“ — это шоколадные чипсы»

«Вчера позвала на солянку младшую сестру. Она пришла с пирогом, который явно испекла сразу после моего приглашения»

"Я понимала, что проблема есть. Сама давилась тортами и чизкейками, которые не осилили родственники в процессе очередного многодневного вебинара. Замечала нездоровый энтузиазм сестры в преддверии государственных праздников, церковных дат и семейных событий. Но не думала, что все настолько серьезно."

«Очередной шедевр моей жены. Все части осьминога съедобны, а еще в нем нет ни капельки глютена»

© scottj8 / Reddit Bazzzay.jiw 17 часов назад Фух, аж от сердца отлегло... Слава богу в этот раз получилась без глютена. А то обычно мучаются-мучаются , а он раз и с глютеном... Аж потёки глютена по бокам...

Да блин как задолбали этим глютеном. Реальные проблемы с глютеном бывают только у одного ! одного, Карл ! процента населения и у тех они не постоянны ! А народ сходит с ума от долбанутых глютеновых диет.

Сегодня, судя по опросам экспертов, около 63% респондентов считают, что исключение из их рациона глютена улучшит состояние здоровья. Налицо результаты активной пропаганды. На самом деле, если вы не больные цекалией (а это, всего 1% населения планеты), то нет никакого смысла исключать из своего рациона питания глютен – он не принесет вам никакого вреда. И уж тем более не стоит реагировать на "предостерегающе-обнадеживающие" стикеры некоторых производителей, указывающих, что в их гречке, яблоках или капусте нет глютена – его там по определению быть не может. Это не более чем маркетинговый ход, причем недобросовестный. - - Ответить

Девушка приготовила торт для мужа-палеонтолога. Посередине трилобит, если вы не догадались

«Подруга хотела что-то из вселенной Шрека. А мне в голову пришла идея о замке из затерянного королевства. С разросшейся зеленью и болотами. Ну и вот результат»

«Спросила дочку-подростка: „Что написать на торте?“ А вот что »

«Пиши, что хочешь. Мне все равно!»

«Жена сделала мне торт после того, как я поделился с ней значимым (по крайней мере, для меня) достижением»

«Всем по барабану!»

«Торт Прага. С посланием»

«Я художник и для украшения торта взял мастихин (специальная лопаточка для масляных красок — прим. ADME) и написал лимоны масляным кремом»

«Именинный торт, который подарила мне мамуля. Мне 35, кстати»

«С днем рождения, Энтони».

«Принц-лягушка! Бывали у меня тортики и получше, но этот все же очень милый»

Как теперь верить своим глазам? Это букет из капкейков, а не живые цветы