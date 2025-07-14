17 фотоснимков, которые раскроют всю подноготную профессий обычных людей

Фотоподборки
6 часов назад

Если вы, сидя в своем уютном офисе, мечтаете о романтизированной должности пилота или шеф-повара, советуем вам сто раз подумать. Иногда необычные профессии, кроме загадочности и красивого вида, несут некоторые сюрпризы.

«Я не только пилот, но и геймер»

«Я работаю на кухне и каждую минут слышу о том, что похож на парня из «Рататуя»

«После месяца работы в парусной школе ноги моего коллеги выглядят так»

  • Простите, но у меня аппетит пропал от этого. Срочно нужно хорошее чистящее средство. © ETERNAL_*****_****** / Reddit

«Клиент подарил мне старую пишущую машинку и счетный аппарат»

«Я работаю в розничной торговле и помогаю людям загружать вещи. А один из клиентов хотел сдать эти вещи на переработку, но потом бесплатно отдал мне».

«Я работаю в музее, где представлены разные бренды. Сегодня у нас вот такая постирушка: мы нашли 7 коробок детских конструкторов на складе»

«25 лет учебы и сотни экзаменов — и вот такой вид открывается с моего рабочего места. Я работаю лоцманом на корабле»

Плодожорка
5 часов назад

Лоцман это человек, который корабль в порт заводит или туда-сюда по локальному фарватеру, семью он видит намного регулярнее, чем все остальные моряки. При СССР моряки уходили в море на 6 и больше месяцев, и так всю жизнь. Сейчас контракты короче, но тоже по нескольку месяцев.

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  • Насколько я знаю, на вашей должности не работают дольше 5 лет. В принципе мало кто сможет работать так вдали от семьи и друзей. © Unknown author / Reddit

«Вид из моего офиса»

«Я техник по ветряным турбинам»

«Я работаю оператором лифта. Моему „офису“ уже 120 лет, а на собеседовании меня спросили, люблю ли я читать»

«Это гидравлический лифт. На каждом этаже есть звоночек и мы учим пассажиров, сколько раз нужно позвонить в зависимости от этажа. Я не могу куда-то отлучиться, но к этому я привыкла».

«Я работаю в магазине вафель, и так у нас выглядит комната отдыха»

«Реставрирую 100-летний колокол»

«Ланч на руднике в Австралии»

«Я работаю крановщицей на заводе»

«Работаю в дневные и ночные смены. Контролирую, чтобы цех не остановился. Кстати, у нас всегда холодно, даже если отопление включают».

«Меня уволили за то, что я сделал эту мерзкую фотографию. Продукты не должны так храниться!»

  • Не думаю, что вам хочется туда вернуться. Неприятно сотрудничать с людьми, которые так халатно относятся к работе. © daybyday2 / Reddit

«Создание музыкального трека с помощью биосонификации»

Биосонификация — преобразование биологических процессов в звуки и музыку (прим. ADME).

«Я — стример. А так обустроено мое рабочее место»

«Я архитектор и сейчас занимаюсь строительством хижины из утрамбованной земли»

Ну что, вы готовы сменить работу и податься в поисках путешествий и сложных задач? Или вам тоже есть, что рассказать в комментариях о своей деятельности? Мы с нетерпением ждем пикантных подробностей о любых необычных профессиях. А пока вы готовитесь, можно поискать вдохновение здесь:

Фото на превью Unknown author / Reddit

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