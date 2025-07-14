17 фотоснимков, которые раскроют всю подноготную профессий обычных людей
Если вы, сидя в своем уютном офисе, мечтаете о романтизированной должности пилота или шеф-повара, советуем вам сто раз подумать. Иногда необычные профессии, кроме загадочности и красивого вида, несут некоторые сюрпризы.
«Я не только пилот, но и геймер»
«Я работаю на кухне и каждую минут слышу о том, что похож на парня из «Рататуя»
«После месяца работы в парусной школе ноги моего коллеги выглядят так»
- Простите, но у меня аппетит пропал от этого. Срочно нужно хорошее чистящее средство. © ETERNAL_*****_****** / Reddit
«Клиент подарил мне старую пишущую машинку и счетный аппарат»
«Я работаю в розничной торговле и помогаю людям загружать вещи. А один из клиентов хотел сдать эти вещи на переработку, но потом бесплатно отдал мне».
«Я работаю в музее, где представлены разные бренды. Сегодня у нас вот такая постирушка: мы нашли 7 коробок детских конструкторов на складе»
«25 лет учебы и сотни экзаменов — и вот такой вид открывается с моего рабочего места. Я работаю лоцманом на корабле»
Лоцман это человек, который корабль в порт заводит или туда-сюда по локальному фарватеру, семью он видит намного регулярнее, чем все остальные моряки. При СССР моряки уходили в море на 6 и больше месяцев, и так всю жизнь. Сейчас контракты короче, но тоже по нескольку месяцев.
- Насколько я знаю, на вашей должности не работают дольше 5 лет. В принципе мало кто сможет работать так вдали от семьи и друзей. © Unknown author / Reddit
«Вид из моего офиса»
- Я вам завидую! © ***jimStobe / Reddit
- Поверьте, все не так радужно: руководство и корпоративная среда могут все испортить. © that_AZIAN_guy / Reddit
«Я техник по ветряным турбинам»
«Я работаю оператором лифта. Моему „офису“ уже 120 лет, а на собеседовании меня спросили, люблю ли я читать»
«Это гидравлический лифт. На каждом этаже есть звоночек и мы учим пассажиров, сколько раз нужно позвонить в зависимости от этажа. Я не могу куда-то отлучиться, но к этому я привыкла».
«Я работаю в магазине вафель, и так у нас выглядит комната отдыха»
«Реставрирую 100-летний колокол»
«Ланч на руднике в Австралии»
«Я работаю крановщицей на заводе»
«Работаю в дневные и ночные смены. Контролирую, чтобы цех не остановился. Кстати, у нас всегда холодно, даже если отопление включают».
«Меня уволили за то, что я сделал эту мерзкую фотографию. Продукты не должны так храниться!»
- Не думаю, что вам хочется туда вернуться. Неприятно сотрудничать с людьми, которые так халатно относятся к работе. © daybyday2 / Reddit
«Создание музыкального трека с помощью биосонификации»
Биосонификация — преобразование биологических процессов в звуки и музыку (прим. ADME).
«Я — стример. А так обустроено мое рабочее место»
«Я архитектор и сейчас занимаюсь строительством хижины из утрамбованной земли»
Ну что, вы готовы сменить работу и податься в поисках путешествий и сложных задач? Или вам тоже есть, что рассказать в комментариях о своей деятельности? Мы с нетерпением ждем пикантных подробностей о любых необычных профессиях. А пока вы готовитесь, можно поискать вдохновение здесь:
Комментарии
Пикантных подробностей о работе? Серьёзно?... Что-то расхотелось писать...