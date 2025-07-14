17 фотоснимков, которые раскроют всю подноготную профессий обычных людей

Лоцман это человек, который корабль в порт заводит или туда-сюда по локальному фарватеру, семью он видит намного регулярнее, чем все остальные моряки. При СССР моряки уходили в море на 6 и больше месяцев, и так всю жизнь. Сейчас контракты короче, но тоже по нескольку месяцев.