25 случаев, когда еда в ресторане оказалась не единственным поводом открыть рот

Фотоподборки
51 минута назад

Однажды я забежала перекусить в новый ресторанчик. Очень хотелось есть, но вместо тарелки супа официант принес мне какую-то жижу в лабораторной колбе и пипетку с соусом — «для вкусового акцента». Вкус был... никакой. В тот вечер я впервые поняла, что в некоторых ресторанах ты уже не гость, а участник эксперимента. С тех пор я начала собирать в сети эти странные фотографии — когда вместо понятной еды на тарелке посетители получают нечто и сбоку травки.

«Впервые заказал салат Цезарь в моем любимом заведении. Мне подали его на куске бревна, расколотом пополам»

Шоколадный десерт с беконом? Кто рискнет?

Lali
15 часов назад

Чёт не похоже на бекон...Думаю, он сделан из печенек , или крема.

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«Заказал огуречный салат в японском ресторане. Думал похрустеть маринованными огурчиками, но вместо них мне принесли вот это»

А не хотите хумуса на лопате?

Lali
15 часов назад

Ну,какая же это лопата?Прям, лопата...Это-совочек для сыпучих продуктов!

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Вы не поверите, но мы смотрим на салат от шеф-повара

«Если кто-то может рассказать почему мексиканцы так любят подавать тако на бельевой веревке, то я весь внимание»

Английский завтрак? Подадим на лопате

«Заказал в ресторане хлебушек. Теперь не знаю есть его или аплодировать»

Мороженое, украшенное замороженными и измельченными мармеладными червячками

Салат на огромном подносе — почему бы и нет?

«Готов поклясться, что Леди Гага была бы в восторге от этого блюда»

«Друг попросил официанта заменить ему булочку на салат и вот, что получил в итоге»

В этом тайском ресторане никогда заранее не узнаешь, на чем сегодня тебе подадут еду

Здесь свинину подают в камне, а хлеб — в черной коробке

«А можно мне вторую половину тарелки?»

Каждый крокет подают в отдельной руке

Десерты подают на подошве. Хорошо, что это хотя бы слепок

«Вот как мне подали рыбу. По крайней мере она была сносной»

«Заказал в ресторане морепродуктов лапшу, и вот как ее доставили»

«Суши подают на керамической шляпе»

Так много вопросов, но мало ответов

Брюссельская капуста в унитазе

«Моя беременная жена безумно захотела картошку из ресторана. Под проливным дождем я поехал туда, прождал целую вечность и помчал обратно. Дома мы обнаружили это»

«Мороженое принесли в картонной упаковке из-под яиц»

После такого парада кулинарного «искусства» мы начинаем особенно ценить тех, кто творит настоящие чудеса на своей кухне. Хотите увидеть реальные шедевры? Тогда взгляните на эти статьи:

Фото на превью AlarmedJuggernaut598 / Reddit

Комментарии

Уведомления
ТаняА
14 часов назад

Для чего все эти извращения? Совершенно не вызывает аппетита такая подача.

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