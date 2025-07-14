25 случаев, когда еда в ресторане оказалась не единственным поводом открыть рот

Однажды я забежала перекусить в новый ресторанчик. Очень хотелось есть, но вместо тарелки супа официант принес мне какую-то жижу в лабораторной колбе и пипетку с соусом — «для вкусового акцента». Вкус был... никакой. В тот вечер я впервые поняла, что в некоторых ресторанах ты уже не гость, а участник эксперимента. С тех пор я начала собирать в сети эти странные фотографии — когда вместо понятной еды на тарелке посетители получают нечто и сбоку травки.

«Впервые заказал салат Цезарь в моем любимом заведении. Мне подали его на куске бревна, расколотом пополам»

Шоколадный десерт с беконом? Кто рискнет?

«Заказал огуречный салат в японском ресторане. Думал похрустеть маринованными огурчиками, но вместо них мне принесли вот это»

А не хотите хумуса на лопате?

Вы не поверите, но мы смотрим на салат от шеф-повара

«Если кто-то может рассказать почему мексиканцы так любят подавать тако на бельевой веревке, то я весь внимание»

Английский завтрак? Подадим на лопате

«Заказал в ресторане хлебушек. Теперь не знаю есть его или аплодировать»

Мороженое, украшенное замороженными и измельченными мармеладными червячками

Салат на огромном подносе — почему бы и нет?

«Готов поклясться, что Леди Гага была бы в восторге от этого блюда»

«Друг попросил официанта заменить ему булочку на салат и вот, что получил в итоге»

В этом тайском ресторане никогда заранее не узнаешь, на чем сегодня тебе подадут еду

Здесь свинину подают в камне, а хлеб — в черной коробке

«А можно мне вторую половину тарелки?»

Каждый крокет подают в отдельной руке

Десерты подают на подошве. Хорошо, что это хотя бы слепок

«Вот как мне подали рыбу. По крайней мере она была сносной»

Впервые вижу, что не человек смотрел на еду, а еда на человека.

© Melodic_Sail_6193 / Reddit

«Заказал в ресторане морепродуктов лапшу, и вот как ее доставили»

«Суши подают на керамической шляпе»

Так много вопросов, но мало ответов

Брюссельская капуста в унитазе

«Моя беременная жена безумно захотела картошку из ресторана. Под проливным дождем я поехал туда, прождал целую вечность и помчал обратно. Дома мы обнаружили это»