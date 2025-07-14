25 случаев, когда еда в ресторане оказалась не единственным поводом открыть рот
Однажды я забежала перекусить в новый ресторанчик. Очень хотелось есть, но вместо тарелки супа официант принес мне какую-то жижу в лабораторной колбе и пипетку с соусом — «для вкусового акцента». Вкус был... никакой. В тот вечер я впервые поняла, что в некоторых ресторанах ты уже не гость, а участник эксперимента. С тех пор я начала собирать в сети эти странные фотографии — когда вместо понятной еды на тарелке посетители получают нечто и сбоку травки.
«Впервые заказал салат Цезарь в моем любимом заведении. Мне подали его на куске бревна, расколотом пополам»
Шоколадный десерт с беконом? Кто рискнет?
«Заказал огуречный салат в японском ресторане. Думал похрустеть маринованными огурчиками, но вместо них мне принесли вот это»
А не хотите хумуса на лопате?
Ну,какая же это лопата?Прям, лопата...Это-совочек для сыпучих продуктов!
Вы не поверите, но мы смотрим на салат от шеф-повара
«Если кто-то может рассказать почему мексиканцы так любят подавать тако на бельевой веревке, то я весь внимание»
Английский завтрак? Подадим на лопате
Я надеюсь, это не нa одну персону? А что это за серые котлетки за яйцами и колбасой?
«Заказал в ресторане хлебушек. Теперь не знаю есть его или аплодировать»
А что ж его так в угольки превратили? Чему тут апплодировать?
Мороженое, украшенное замороженными и измельченными мармеладными червячками
Салат на огромном подносе — почему бы и нет?
«Готов поклясться, что Леди Гага была бы в восторге от этого блюда»
«Друг попросил официанта заменить ему булочку на салат и вот, что получил в итоге»
В этом тайском ресторане никогда заранее не узнаешь, на чем сегодня тебе подадут еду
Здесь свинину подают в камне, а хлеб — в черной коробке
«А можно мне вторую половину тарелки?»
Каждый крокет подают в отдельной руке
Десерты подают на подошве. Хорошо, что это хотя бы слепок
«Вот как мне подали рыбу. По крайней мере она была сносной»
- Впервые вижу, что не человек смотрел на еду, а еда на человека.
© Melodic_Sail_6193 / Reddit
«Заказал в ресторане морепродуктов лапшу, и вот как ее доставили»
«Суши подают на керамической шляпе»
Так много вопросов, но мало ответов
Брюссельская капуста в унитазе
«Моя беременная жена безумно захотела картошку из ресторана. Под проливным дождем я поехал туда, прождал целую вечность и помчал обратно. Дома мы обнаружили это»
«Мороженое принесли в картонной упаковке из-под яиц»
После такого парада кулинарного «искусства» мы начинаем особенно ценить тех, кто творит настоящие чудеса на своей кухне. Хотите увидеть реальные шедевры? Тогда взгляните на эти статьи:
Комментарии
Редкостно неприятная подборка. Ничего, кроме брезгливости и недоумения, не вызвала. :(
Для чего все эти извращения? Совершенно не вызывает аппетита такая подача.