20 человек, для которых проще за день все приготовить, чем каждый вечер торчать у плиты

Обеспечить всю семью едой - задача не из легких. Постоянно проводить время на кухне очень утомительно, а каждый день придумывать, что бы такого приготовить на ужин - тот еще квест. Некоторые люди нашли для себя решение. Они выделяют один день в неделю или даже в месяц, чтобы сделать все заранее. И в нужный момент останется только разогреть и наслаждаться домашней едой.

"Первый раз пробую делать заготовки. И вот, 10 мясных блюд уже готовы к заморозке"

"Приготовила пасту на будущее. А кое-кто, похоже, не прочь попробовать уже сейчас"

"60 мини-буррито для завтраков готовы. В каждом по 170 килокалорий"

"Тут заготовки на 5 дней. Я бросаю себе вызов - съедать по килограмму овощей в день"

© Keekabo / Reddit Вэлл 48 минут назад Если бы создатель хотел, чтоб у человека была реактивная тяга, мы бы могли усваивать нефтепродукты. А тут выхлоп будет, а полета не выйдет. - - Ответить

Я тоже заготавливаю овощи. Кстати, чтобы сохранить их свежими, нужно только положить в пакет с овощами сложенное бумажное полотенце. Это действительно работает. © cornichonplease / Reddit

"На месяц я приготовила 85 блюд, каждое получилось за копейки. Деньги сэкономила, время сэкономила. И никаких импульсивных покупок"

"То, что нужно для тренировок и наращивания массы. В каждом контейнере курица, рис и цукини"

"Заготавливаем питание с лучшими друзьями. Получилось всего $74 на семью"

Да вы уже можете писать книги об этом и делиться опытом. © AngusVanhookHinson / Reddit

"Вот что получилось из этого набора продуктов. Примерно по €2.5 на порцию"

"Заготовка на эту неделю. Между прочим, я похудела на 45 кг, питаясь вот так"

"Приготовила маме обеды на всю неделю - компенсирую те перекусы, что она в свое время давала мне в школу"

"Сделала оладьи с протеином на пахте"

"Моя ежемесячная продуктовая заготовка. Это был долгий день на кухне"

"У меня 2 работы, но я делаю заготовки. Тут даже десерты есть"

"Моя первая попытка сделать заготовки буррито на завтрак"

"Индейка, пюре из батата и брюссельская капуста"

"Нашла рецепты в интернете и решила попробовать. Курица в йогурте и киноа с нутом. Главный плюс - тут очень много белка на порцию"

"Мне как-то подарили 10 банок с тунцом, я все голову ломала, что же с ними сделать. Котлетки из тунца готовы к заморозке"

© banoctopus / Reddit Вайншток Анастасия 18 часов назад Зачем? Тунец в банках прекрасно стоит и без холодильника годами. Чтоб из него что-то сделать надо просто открыть её и кинуть в салатную смесь. Занятие"я сделала из уже готового ещё готовое потому что мне нечем заняться" - - Ответить

"Отец моего парня восстанавливается после операции. Так что я каждую неделю готовлю ужины для его родителей, чтобы помочь"

"Заготовила еду на целую неделю"