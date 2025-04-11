20 человек, для которых проще за день все приготовить, чем каждый вечер торчать у плиты
Обеспечить всю семью едой - задача не из легких. Постоянно проводить время на кухне очень утомительно, а каждый день придумывать, что бы такого приготовить на ужин - тот еще квест. Некоторые люди нашли для себя решение. Они выделяют один день в неделю или даже в месяц, чтобы сделать все заранее. И в нужный момент останется только разогреть и наслаждаться домашней едой.
"Первый раз пробую делать заготовки. И вот, 10 мясных блюд уже готовы к заморозке"
"Приготовила пасту на будущее. А кое-кто, похоже, не прочь попробовать уже сейчас"
"60 мини-буррито для завтраков готовы. В каждом по 170 килокалорий"
"Тут заготовки на 5 дней. Я бросаю себе вызов - съедать по килограмму овощей в день"
Если бы создатель хотел, чтоб у человека была реактивная тяга, мы бы могли усваивать нефтепродукты. А тут выхлоп будет, а полета не выйдет.
- Я тоже заготавливаю овощи. Кстати, чтобы сохранить их свежими, нужно только положить в пакет с овощами сложенное бумажное полотенце. Это действительно работает. © cornichonplease / Reddit
"На месяц я приготовила 85 блюд, каждое получилось за копейки. Деньги сэкономила, время сэкономила. И никаких импульсивных покупок"
А это вкусно потом будет? Кто-то пробовал так делать? В конце месяца не захочется свежего?
"То, что нужно для тренировок и наращивания массы. В каждом контейнере курица, рис и цукини"
"Заготавливаем питание с лучшими друзьями. Получилось всего $74 на семью"
- Да вы уже можете писать книги об этом и делиться опытом. © AngusVanhookHinson / Reddit
"Вот что получилось из этого набора продуктов. Примерно по €2.5 на порцию"
"Заготовка на эту неделю. Между прочим, я похудела на 45 кг, питаясь вот так"
"Приготовила маме обеды на всю неделю - компенсирую те перекусы, что она в свое время давала мне в школу"
"Сделала оладьи с протеином на пахте"
"Моя ежемесячная продуктовая заготовка. Это был долгий день на кухне"
"У меня 2 работы, но я делаю заготовки. Тут даже десерты есть"
"Моя первая попытка сделать заготовки буррито на завтрак"
"Индейка, пюре из батата и брюссельская капуста"
"Нашла рецепты в интернете и решила попробовать. Курица в йогурте и киноа с нутом. Главный плюс - тут очень много белка на порцию"
"Мне как-то подарили 10 банок с тунцом, я все голову ломала, что же с ними сделать. Котлетки из тунца готовы к заморозке"
Зачем? Тунец в банках прекрасно стоит и без холодильника годами. Чтоб из него что-то сделать надо просто открыть её и кинуть в салатную смесь. Занятие"я сделала из уже готового ещё готовое потому что мне нечем заняться"
"Отец моего парня восстанавливается после операции. Так что я каждую неделю готовлю ужины для его родителей, чтобы помочь"
"Заготовила еду на целую неделю"
А порезанные свежие овощи как хранить? И зачем? Их надо свежими есть. Трудно разрезать сразу перед едой?
"Готовлю домашние пиццы для будущего пасынка. Тесто на закваске с нуля. И секретный ингридиент: дополнительная порция овощей в соусе"
Но нужно понимать, что в заготовке продуктов есть некоторые нюансы. Поэтому предлагаем заглянуть в наши статьи по этой теме: