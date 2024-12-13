12+ приемов, которые помогут не трястись у плиты в канун Нового года

Всем знакома ситуация, когда 31 декабря вместо отдыха мы в спешке натираем свеклу для селедки под шубой и готовим другие традиционные новогодние блюда. Вот несколько советов, которые помогут разгрузить 31 декабря. Благодаря подготовке вы сможете уделить больше времени себе и близким.

За несколько недель

Кто "трясётся у плиты"? Не было более подходящего слова?

Этот шаг не обязателен, но благодаря ему ваши гости будут приятно удивлены. За месяц до праздника можно испечь десерты, которые «созреют» как раз к новогоднему столу. К ним относятся:

Это те блюда, которые точно не испортятся, а станут только лучше. Также примерно в это время стоит продумать меню и составить список покупок.