12+ приемов, которые помогут не трястись у плиты в канун Нового года

Сделай сам
1 день назад

Всем знакома ситуация, когда 31 декабря вместо отдыха мы в спешке натираем свеклу для селедки под шубой и готовим другие традиционные новогодние блюда. Вот несколько советов, которые помогут разгрузить 31 декабря. Благодаря подготовке вы сможете уделить больше времени себе и близким.

За несколько недель

Этот шаг не обязателен, но благодаря ему ваши гости будут приятно удивлены. За месяц до праздника можно испечь десерты, которые «созреют» как раз к новогоднему столу. К ним относятся:

Это те блюда, которые точно не испортятся, а станут только лучше. Также примерно в это время стоит продумать меню и составить список покупок.

Svetlana
1 день назад

"Готовое соленое филе можно убрать в морозилку"
Спасибо, вы уволены.

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  • Купите свежую красную рыбу. Филе пустите на засолку, а голову, хвост и плавник — на бульон. Готовое соленое филе можно убрать в морозилку. Достаньте непосредственно 30 числа и используйте для салатов и закусок.
  • Если собираетесь готовить жюльен, пережарьте грибы с луком, приготовьте соус. Разложите все по одноразовым пластиковым формочкам, посыпьте сыром и заморозьте. 31 числа останется просто запечь их в духовке.
perfect.lucky
22 часа назад

Из того, что мы уже посыпали жюльен сыром я понимаю, что запекать его мы будем прямо в одноразовых пластиковых формочках.

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  • Подготовьте фарш для фаршированных блинчиков. Чего точно не хочется делать — так это муторно жарить блины накануне праздника. Поэтому проще сделать такие заготовки сильно заранее.
  • Замаринуйте птицу — курицу или утку. Подготовьте тушку, замаринуйте ее, а затем хорошо упакуйте и уберите в морозилку. Не забудьте достать ее 30 числа и разморозить по всем правилам — тогда такая птица ничем не будет отличаться от свежезамаринованной.
Влад
15 минут назад

А что только фарш. Жена сразу блинчики делает и в морозилку. Только обжаривает одну сторону. Наружу смотрит не обжаренная сторона.

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  • Также можно заранее приготовить один из гарниров. Например, запеченный картофель в рукаве. Для этого заранее подготовьте картошку: отварите ее до полуготовности, смешайте со специями, остудите. Затем уберите в рукав и в морозилку. Все что останется сделать перед праздником, так это достать ее из морозилки и поставить в духовку.

За 2-3 дня

Тилли
14 часов назад

Спасибо за совет. Я ж н а картошке в рукаве кучу времени сэкономлю. Не знаю, зачем людям столько свободного времени

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  • Приготовьте домашний майонез. Он гораздо вкуснее покупного, а готовится проще простого. Им можно заправлять любые салаты.
  • Заранее отварите яйца. В холодильнике они вообще могут храниться целую неделю или даже дольше!
  • Также заранее (за 2 дня) можно разделать и подготовить селедку. В заводском рассоле она хранится не более 35 суток. Чтобы упростить себе жизнь, заранее разделайте и очистите тушку. А потом просто залейте ее подсолнечным маслом.
  • В эти дни также можно приготовить холодец или заливное. Испортиться они не успеют, зато стол будет ломиться от разнообразных блюд. А еще гости будут в восторге от нежнейшего паштета.

29-30 декабря

Нина С
22 часа назад

А зачем возиться с селедкой?!сейчас продают вполне приличное филе-и в масле,и в других заливках

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  • Отварите для салатов овощи. Остывшие овощи нарежьте, разложите по контейнерам и уберите в холодильник. Чтобы сохранить ощущение свежести, не собирайте салаты заранее — лучше сделать это перед праздником.
  • Также достаньте из морозилки соленую рыбу, замаринованную курицу и другие заготовки. Важно размораживать их постепенно, чтобы блюда не потеряли вкус.

Таким образом 31 числа останется только собрать оливье, селедку под шубой, мимозу. На все вместе вы вряд ли потратите больше получаса.

31 декабря

Каргусик
22 часа назад

Нарежьте сырой картофан и моркву маленькими кусочками, они варятся 5 минут, не липнут к ножу и не превратятся в размазню при нарезке.

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В этот день осталось поставить в духовку горячее, собрать и заправить салаты, сделать бутерброды и другие закуски. Мимозу и селедку под шубой лучше приготовить пораньше, чтобы дать блюду время пропитаться майонезом.

А вот еще 20+ ностальгических фото из времен, когда мы еще верили в Деда Мороза.

Фото на превью Adam Ragusea / YouTube, freepik / Freepik

Комментарии

Уведомления
Ио
23 часа назад

хз мы с мужем вдвоем приличный стол за пол дня делаем. и в этом есть своё удовольствие. а есть перемороженое и запоминать что там где и когда заранее ,бредок

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Теодор Мастерс
23 часа назад

У нас с мамой одно горячее, 2 салата, мандарины, шампанское и тарталетки с красной рыбой, всё. Хоть к нам ещё гости и придут, нас всего будет 4 человека. Зачем стол должен ломиться?

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Dewr
21 час назад

Приготовьте все, потом заморозьте все, потом разморозьте и получите к новогоднему столу кучу невкусной, размякшей полукондиционной еды.

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Капибара в кимоно
15 часов назад

Представляю с содроганием новый год тех, кто решится последовать этим советам. Отправятся яйцом или майонезом, или мороженым картофелем?... Русская рулетка

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Буква Эф
13 часов назад

Да ладно, некоторые любят готовить и чтоб стол ломился, им и советы эти зайдут, почему нет? Я, кстати, буду готовить, надо только исхитриться наготовить немного, а то с едоками у меня не очень

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