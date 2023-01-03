20 счастливчиков, которые нашли кое-что покруче, чем мелочь в кармане своей зимней куртки

Есть люди, к которым синяя птица удачи сама летит в руки. Именно они могут обнаружить драгоценности прямо у себя под ногами, брендовые вещи в комиссионках за копейки и деньги в купленной на распродаже книге. Любуясь их крутыми находками, так и хочется попросить хотя бы частичку их удачи себе.

«Я переехал в новый дом, прошелся там с металлоискателем и нашел кольцо из 10-каратного золота»

«Связался с предыдущей хозяйкой. Когда я отдал ей украшение, женщина прямо при мне расплакалась, потому что это кольцо подарил ей муж много лет назад. И она никогда не думала, что увидит свое сокровище снова».

«Этот старинный французский шкаф с ручной росписью 1890-х годов был частью „хлама“, для вывоза которого меня вчера наняли!»

«Нашла в комиссионке брендовое платье всего за $ 3,5. Его изначальная цена $ 850, и оно новое»

«Заказал доставку запеченных мидий. Стал есть, а внутри это. Хорошо, что зубы не сломал об эту жемчужину»

«Это стояло на мусорке совсем без внимания⁠⁠. А когда-то ради него я просил родителей привести меня в садик пораньше!»

«Увидел рядом с мусорным контейнером стоящий в одиночестве 65-дюймовый телевизор. Я думал, что с ним что-то не так, но он работает потрясающе»

«Нашла туфли Christian Louboutin в секонд-хенде всего за $ 35. Они напоминают мне картины Ван Гога и чешую дракона!»

«С помощью металлоискателя обнаружил в земле кольцо из 18-каратного золота с гравировкой. Оно сделано в 1891 году»

«Моя самая крутая находка — бальное платье, которое кто-то выбросил в мусорный бак. И оно сидит идеально! Мне некуда его надеть, но я чувствую себя принцессой»

«Нашел на обочине дороги книжную полку, вероятно, 1950-х годов, с 24 британскими энциклопедиями и атласом мира!»

«Урвала серьги Jean-Paul Gaultier всего за $ 0,25!»

«Обнаружила на мусорке диско-шар — думала, что он будет хрупким, сделанным из пенопласта, но на самом деле он очень тяжелый и красивый!»

«Была на распродаже вещей в поместье. Там было очень много антикварных украшений, которые продавали практически за бесценок — можно сказать, раздавали»

«Это нефритовое кольцо в стиле ар-деко было слишком завораживающим, чтобы не взять его с собой. Мой родственник, ювелир на пенсии, думает, что этот камень — жадеит или хризопраз».

«Увидел, что кто-то выбросил кресло. Решил забрать его и обнаружил, что сзади в обивке застряла игровая приставка»

«Нашла книгу о композиторе Верди в благотворительном магазине за £ 3. Наконец-то моя любовь к классической музыке окупилась»

«Обнаружила кроссовки Balenciaga в мусорке возле общежития богатеньких деток моего университета. И они моего размера»

«Нашла кровать-лодочку моей мечты на интернет-барахолке. Я так взволнована от того, что уже через месяц смогу отправляться на ней в царство Морфея»

«Обнаружил довольно красивое золотое кольцо с бриллиантом в мусорном баке в коробке, которая была заклеена скотчем»

«Я урвала в секонд-хенде абсолютно новые кожаные перчатки Moschino»

«Я нашла винтажное свадебное платье, и оно делает меня счастливой даже несмотря на то, что у меня нет повода его носить!»