10 занятных фактов о прошлых эпохах, которые не услышишь на уроках истории
Приключенческие романы и фильмы о жизни людей в прошлые века всегда вызывают неподдельный интерес. Роскошные наряды дам и кавалеров, балы, дворцовые интриги и детали крестьянского быта делают историю давно минувших дней такой привлекательной. Но зачастую в них умалчивают о некоторых любопытных вещах, которые могут показаться довольно пикантными в наши дни.
Длинные волосы очень ценились
Историки выяснили, что длинные локоны считались признаком высокого статуса, а короткие прически носили в основном слуги. В некоторых землях даже предусматривалось строгое наказание за стрижку волос или бороды. Причем карали обычно именно того человека, который учинил это бесчинство.
Если благородный мужчина или женщина расставались с длинными локонами против своей воли, это считалось величайшим позором. В династии Меровингов, правившей Франкским государством с V по VIII век, остриженный наследник больше не мог претендовать на престол. Причем ценилась не только длина волос, но и их цвет: светлые локоны символизировали королевскую власть, а черные или каштановые — отвагу и храбрость. Глядя на светловолосую от природы знатную даму, можно было предположить, что она прирожденная королева, а об обладательнице роскошной темной шевелюры сделать заключение, что перед вами сильная женщина.
Хотя знатные дамы после замужества тщательно прятали волосы от нескромных взглядов, никто не желал лишиться своей роскошной шевелюры. Существовало множество травяных настоев, которые должны были предотвратить выпадение волос. Если же копна все равно редела или ее приходилось остричь во время болезни, дамам дозволялось воспользоваться накладными волосами. Однако парик ни в коем случае нельзя было делать из настоящих прядей — такой обман считался неприличным. Женщина могла добавить объема своей прическе с помощью кос, сделанных из шерсти или шелка.
Чтобы добиться модного светлого оттенка, дамы красили волосы грудным молоком, в которое добавляли шафран. Причем для процедуры подходило отнюдь не каждое молоко, а только то, которым кормили мальчиков. Современные исследователи проверили этот рецепт и выяснили, что он не слишком хорошо работает.
Ходили к доктору с манекеном
Викторианская леди не могла посетить доктора одна, это было возможно лишь в присутствии мужа или компаньонки. Место, где болит, показывать на себе не следовало — для этого существовал манекен.
На гинекологический осмотр решались лишь в самых крайних случаях, а если уж его было не избежать, то он проводился либо под простыней в затемненной комнате, либо с помощью ширмы, которая должна была разделять врача и пациентку.
Рукоделье помогало женщинам справиться с бурным темпераментом
Женщинам в эпоху Средневековья предписывалось избегать любых проявлений таких сильных эмоций, как гнев или ярость, так как считалось, что барышни не могли совладать с безудержными страстями. Неизвестно, как решали эту задачу женщины из бедных слоев общества, но образованные аристократки быстро нашли выход.
Они выражали свои чувства с помощью пера или иголки с ниткой. Дело в том, что одним из занятий, которое считалось пристойным для дам, было рукоделие. Оно не только помогало украсить дом или наряд, но и позволяло женщинам показать, насколько они благодетельны и послушны.
Большинство приемлемых узоров можно было найти в книгах, написанных мужчинами. Однако мятежные девы ловко изобретали собственные образы и стежки, оставляя горькие, гневные а порой и язвительные послания с помощью иголки и ниток.
Так, во время своего заключения, Мария Стюарт находилась под строгим надзором, а ее переписку тщательно проверяли. Поэтому она оставляла зашифрованные послания, в которых демонстрировала свои претензии на трон и описывала непростые отношения с королевой Елизаветой I — на вышитых панелях. Например, на одной из вышивок Мария изобразила Елизавету в виде коронованной рыжей кошки, а себя — в образе серой мышки, с которой королева играет. Эти работы она затем отправляла в качестве подарков друзьям и сторонникам.
Могли заболеть, красуясь в зеленом
В первой четверти XIX века в моде был изумрудно-зеленый цвет: им были очарованы как модницы, носившие зеленые платья, так и состоятельные дамы, выбиравшие этот цвет для своих интерьеров. Беда в том, что для окрашивания тканей, ковров и обоев использовался чрезвычайно токсичный красящий пигмент — «зелень Шееле», а чуть позже — «парижский зеленый». Они содержали мышьяк и приводили к тяжелейшим последствиям для здоровья. Обнаружить это удалось только во второй половине XIX столетия.
Белую одежду носили для здоровья
Ткани белого цвета стали пользоваться большой популярностью среди знати совсем не потому, что выглядели впечатляюще. Люди верили, что белая одежда способна очистить тело, впитывая всю грязь и болезнетворные выделения, а значит, шла на пользу здоровью.
Дело в том, что в Средние века ученые предполагали, что паразитов порождает человеческое тело, и большую роль в этом процессе играют грязь и неправильное питание. У тех, кто любил полакомиться фруктами, жирной рыбой или сладким мясом, шансов обзавестись глистами и блохами, по мнению средневековых врачей, было значительно больше. Поэтому белая одежда могла здорово выручить людей, которые не хотели соблюдать правильную диету.
Балдахины на кровати нужны были для защиты
Даже спальня монарших особ в те времена была многолюдным местом. Например, славящийся крутым нравом Генрих VIII безуспешно пытался отучить придворных от дурной привычки складывать грязную посуду на свою кровать. Однако богатые занавеси дарили аристократам не только необходимое уединение в ночные часы. В жилых помещениях, особенно в Северной Европе, зимой зачастую царил лютый холод, а плотные шторы помогали хоть немного согреть ложе.
Но далеко не все могли позволить себе роскошную кровать с балдахином. В этом случае на помощь приходила кровать-шкаф. Эта конструкция тоже отлично сохраняла тепло, но пользоваться ею надо было с осторожностью. По легенде, одна знатная барышня решила укрыть в таком шкафу сразу трех своих возлюбленных, но не рассчитала размер мебели и недостаток свежего воздуха. В результате ухажеров ждала незавидная судьба.
Королевские замки были не самым чистым местом
В эпоху Средневековья даже небогатый фермерский домик был значительно чище и опрятнее, чем королевская резиденция — особенно когда в ней останавливался монарх со своим двором. Буквально за считанные недели стены залов становились черными от копоти, а дворец начинал невыносимо «благоухать». Целый отряд трудолюбивых горничных не мог отскрести комнаты и коридоры от накопившейся грязи — благо, что толпы придворных, которые спали, ели и развлекались буквально повсюду, сильно усложняли и без того непростую задачу.
В результате вскоре монарху приходилось перемещаться в новую резиденцию. Так, Генрих VIII летом 1535 года умудрился посетить тридцать дворцов всего за четыре месяца. Проблема заключалась даже не в том, что канализация не справлялась с наплывом гостей — сами придворные не слишком утруждали себя поиском уборной и просто использовали в этих целях любой подходящий уголок. Генрих пометил красными крестами те места, где справлять нужду строго запрещалось, но это привело к обратному эффекту: вельможи целенаправленно выбирали именно эти уголки.
Для того чтобы привлечь внимание мужа, дамы шли на различные ухищрения
И в прошлые века многие женщины были уверены, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Поэтому дамы использовали различные рецепты, чтобы сделать себя более привлекательными в глазах супруга.
Один из них заключался в том, что барышня замешивала тесто на собственном теле, пекла из него хлеб и угощала им благоверного. Другое лакомство — из меда и розовых лепестков — тоже должно было произвести схожий эффект. А еще женщины натирались медом, чтобы привлечь мужа.
Содержимое ночных горшков было довольно ценным
Далеко не все средневековые жители выплескивали горшки на улицу или в канализацию. Дело в том, что человеческая урина в те времена использовалась во многих отраслях. С помощью этого продукта дубили кожу, закрепляли красители на ткани, отстирывали въевшиеся пятна и готовили различные медицинские средства. Поэтому не слишком зажиточные люди тщательно собирали, а потом продавали содержимое своих ночных горшков.
В аптеках можно было найти много интересных штук
Многие из ингредиентов, которые использовались в средневековых лекарственных и косметических средствах, сейчас у нас вызывают в лучшем случае недоумение. Например, медики активно применяли высушенный навоз для лечения различных заболеваний. Считалось, что собачий помогал при ангине, коровий — при ревматизме, а мышиные экскременты отлично справлялись с глистами. Хотя сейчас это кажется дикостью, исследователи отмечают, что высушенный навоз здоровых домашних животных действительно обладает противомикробными свойствами.
Другим популярным средством был сироп из улиток, благо что приготовить его можно было и в домашних условиях. Улиток смешивали с сахаром, а полученную жидкость использовали для лечения воспаленного горла, кашля и обрабатывали ею ожоги. Дамы наносили улиточный сироп на кожу, чтобы выглядеть привлекательнее.
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