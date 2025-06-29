10 занятных фактов о прошлых эпохах, которые не услышишь на уроках истории

Историки выяснили, что длинные локоны считались признаком высокого статуса, а короткие прически носили в основном слуги. В некоторых землях даже предусматривалось строгое наказание за стрижку волос или бороды. Причем карали обычно именно того человека, который учинил это бесчинство.

Если благородный мужчина или женщина расставались с длинными локонами против своей воли, это считалось величайшим позором. В династии Меровингов, правившей Франкским государством с V по VIII век, остриженный наследник больше не мог претендовать на престол. Причем ценилась не только длина волос, но и их цвет: светлые локоны символизировали королевскую власть, а черные или каштановые — отвагу и храбрость. Глядя на светловолосую от природы знатную даму, можно было предположить, что она прирожденная королева, а об обладательнице роскошной темной шевелюры сделать заключение, что перед вами сильная женщина.