20 женщин не постеснялись показать, как косметические процедуры изменили их внешность

Если вы хоть раз смотрелись в зеркало и при этом думали: «Вот бы мне носик чуть меньше, тогда бы все передо мной штабелями падали!», — вы точно поймете героинь этой подборки. Изменения получились такими, что некоторые до сих пор себя узнать не могут.

«Мне почти 30, а эти морщины у меня с детства. Я уже трижды ставила ботокс. В этот раз решила обновить лицо перед свадьбой»

«Мне говорят, что теперь я выгляжу моложе. Со своим старым носом я выглядела минимум на 5 лет старше»

«После родов у меня был паралич Белла с левой стороны. Теперь делаю инъекции ботокса, чтобы выровнять лицо»

«Если бы мне давали десять центов каждый раз, когда кто-то говорил, чтобы я лучше высыпалась, эта операция была бы бесплатной»

«Теперь, когда отеки спали, я могу сказать, что моя ринопластика прошла успешно!»

«Я стала намного увереннее в себе»

«Прошло три недели после ринопластики»

«До сих пор не могу узнать себя. Не ожидала, что скину столько лет»

«9 дней после ринопластики и подтяжки бровей»

«Довольна результатами, и теперь сомневаюсь, стоит ли делать пластику носа. Всегда думала, что хочу этого, но мне теперь так нравится все остальное. Задумалась»

«Подтяжка бровей и губ, 6 месяцев после операции»

«В целом, я довольна результатом, однако процесс восстановления был психологически сложным»

«Прошло 9,5 месяцев после операции на челюсти!»

«Скучаю по своему старому носу, но с этого ракурса раньше я себе никогда не нравилась»

«Спустя год после ринопластики»

«Я сделала это! Мои до и после филлера в подбородок»

«Каждый раз, когда вижу свои фотографии до операции, просто не узнаю себя»

«Я хотела этого 13 лет. И это лучшее, что я когда-либо делала для себя»

До и после инъекций в область лба

«Я все еще привыкаю к изменениям. Трудно видеть себя другой»

Вот это да! Вы сразу помолодели лет на 15. © Galbin / Reddit