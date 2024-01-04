9 советов по уходу за собой, которые давно устарели и даже вредны

Каждый из нас слышал советы по красоте от мам и бабушек. Некоторые были полезны, другие же проще назвать вредилками. К примеру, что голову надо непременно мыть раз в неделю или что губы подводят карандашом на тон темнее помады. О таких устаревших бьюти-привычках мы сегодня и поговорим. А в бонусе расскажем, правда ли, что спать с макияжем так вредно.

Подведите губы карандашом на тон темнее помады

«Только не это!» — воскликнут модные эксперты. Пусть это и было аксиомой во времена наших мам, но сегодня нет большей оплошности на планете, чем видимый контур на губах. Это выглядит мультяшно и старомодно. Карандаш советуют наносить на всю поверхность губ (что создает насыщенный цвет), либо, если вы используете его с помадой, он должен точно соответствовать ее оттенку.

Волосы нужно мыть через 7 дней



Возможно, вы слышали все версии этого древнего мифа: от мытья каждый день до одного раза в 7 или даже в 10 дней. И тогда якобы будет коса до пояса, а если не следовать условиям, от шевелюры останется мышиный хвостик. Но все это — бабкины сказки. А как же правильно? Просто нужно учитывать свой тип волос. Например, людям с вьющимися или густыми волосами может быть полезно подольше не мыть волосы. А обладателям тонких волос стоит очищать шевелюру через день.

Рыжеволосым — никаких красных губ

Everett Collection / East News

Старое правило гласило: «Рыжие волосы? Никакой красной помады!» Это уже давно не так. Визажист Джессики Честейн советует подобрать теплый тон: девушкам, рыжим от природы, не идет пурпурно-красный (и вообще холодные оттенки красного).

Солнцезащитный крем только для лета

При борьбе со старением кожи нужно пользоваться солнцезащитным кремом каждый день. Да, и зимой тоже. Эффективный крем должен иметь SPF не менее 30 и быть водостойким. Слой нужно класть достаточно густым, крем надо обновлять. Не забывайте про шею, зону декольте, руки.

Розовые волосы — исключительно для подростков

Это правило тоже пора выкинуть на свалку истории. Розовые волосы цвета сладкой ваты выглядят утонченно — во всяком случае, так пишут современные модные журналы. Конечно, есть свои хитрости: нужно выбирать более спокойные оттенки. «К примеру, возьмите сиреневый, а не ультрафиолетовый, — объясняет колорист Дэниел Мун, — иначе вы будете похожи на бунтующего подростка».

Темная помада старит

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Наверное, все слышали, что кирпично-красная помада добавляет возраста. Это так — в сочетании с «винтажной» прической, например, волнами из 40-х. Но если кожа выглядит сияющей, а прическа — легкая, то темная помада — не табу. Опять же, важно подобрать свой оттенок.



Нанесите шампунь, смойте и повторите

Помните эту старую инструкцию на бутылке: нанести, вспенить, сполоснуть и повторить. Зачем мыть голову дважды? Тем более, что дополнительное очищение лишь иссушит волосы. Поэтому, если вам достаточно одного намыливания — забудьте эти странные указания.



Люди с жирной кожей не должны пользоваться средствами на масляной основе

Многие слышали, что следует избегать средств, в составе которых есть масло, если у вас жирная кожа. Однако такие крема наоборот могут уравновесить избыточное производство жира вашей кожей. Они восстанавливают уровень влаги в клетках и делают кожу гладкой. Масла могут стать прекрасным дополнением к обычному уходу. Если кожа тусклая, поможет масло арганы. Оно уменшит поры и придаст лицу сияние.

Очищающей салфетки для снятия макияжа достаточно

Конечно, это не так. Салфетка не уберет грязь из пор, а это значит, что там могут завестись бактерии. Мягкое, полностью натуральное очищающее средство, такое как мицеллярная вода, тщательно удалит все загрязнения с вашей кожи и напитает ее влагой. Конечно, это займет дополнительные 30 секунд, но результат того стоит.

Бонус: насколько на самом деле вредно ложиться спать, не смыв макияж?

Когда мы приходим домой поздно, то последнее, что хочется делать — это смывать косметику. Итак, насколько это вредно, если разок не очистить кожу? «Одна ночь вряд ли нанесет долгосрочный вред вашей коже, — говорит доктор Эрик Швайгер. — Однако каждый раз, когда вы спите с макияжем, ваши поры забиваются все больше. В конечном итоге это может привести к образованию микрокомедонов, которые привлекают в поры бактерии, вызывающие прыщи». Так что разок лечь спать в макияже можно, это не страшно, но злоупотреблять не стоит.