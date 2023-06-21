10 доказательств, что Мальдивы совсем не такие сказочные, как мы привыкли думать

Возможно, при взгляде на фотографии с белоснежными пляжами и водами синего цвета, Мальдивы кажутся идеальным местом для уединения и отдыха. Однако, за их безупречной красотой скрываются особенности, о которых лучше знать, прежде чем отправиться в экзотическое путешествие. Жизнь на Мальдивах имеет свои теневые стороны, которые могут оказаться вызовом для туристов и даже для местных жителей.

Вода — ценнейший ресурс на архипелаге

Мальдивы, окруженные водой со всех сторон, кажется, не должны страдать от проблем с этим ресурсом. Однако пресная вода на островах ценится как золото, поскольку ее природные запасы почти отсутствуют. Для удовлетворения повседневных потребностей в основном используется дождевая или опресненная вода.

На островах, принадлежащих курортам, установлены собственные системы опреснения. В то время как некоторые маленькие атоллы, где проживают местные жители, полностью зависят от поставок воды морским путем.

Не следует пить воду из-под крана. Хотя она абсолютно безопасна, в процессе очистки из нее удаляются не только вредные бактерии и загрязнения, но и полезные элементы.

В 2014 году на острове Мале, где находится столица, произошла авария на опреснительном заводе. Это привело к водному кризису, который длился несколько дней. Вода приходилась доставлять на судах из соседних стран.

Популярные товары могут оказаться чрезвычайно редкими

Большинство товаров завозится из-за границы, поэтому некоторых обычных предметов может не быть на полках магазинов или они могут просто внезапно исчезнуть. Другие товары же имеют довольно высокую стоимость. Например, маска и трубка для подводного плавания могут стоить около 60 долларов, а комплект постельного белья — около 100 долларов.

Для экспатов некоторые вещи становятся настоящей находкой. Например, в Мале почти невозможно найти современную баночную открывалку. Вместо нее преобладают старые, проверенные временем «бабушкины» варианты, которыми не все умеют пользоваться.

В супермаркетах и магазинах города, а также на курортах, обычно можно найти разнообразные средства по уходу за кожей и гигиене. Однако выбор ограничен, и если у человека есть предпочтения по определенным маркам, лучше взять необходимое предметы с собой. Здесь практически невозможно найти шампуни без сульфатов и парабенов, а также менструальные чаши и некоторые виды тампонов.

Почти все заведения отрываются в 9:00 и затем дважды закрываются на перерыв: с 12:00 до 14:00 и с 18:00 до 20:00. Вечернее время является наилучшим для шопинга. Однако в эти моменты улицы и магазины переполнены людьми.

Равнодушным к рыбе и рису меню может показаться совсем уж скудным

На Мальдивах строго запрещено употребление продуктов, содержащих свинину. Основной рацион местных жителей состоит преимущественно из риса и рыбы, особенно учитывая доступную цену последней. При покупке свежей рыбы на рынке можно сразу попросить ее разделать и нарезать.

Некоторые овощи и фрукты выращиваются на островах, в то время как другие завозятся из-за границы и иногда исчезают с прилавков магазинов. Из-за этого вегетарианцы и веганы могут столкнуться с ограниченным выбором.

Муравьи, мушки и тараканы — это просто беда. Если оставить еду на столе или мусорное ведро открытым, эти существа моментально появятся в больших количествах. Поэтому некоторые люди хранят пищевые отходы в холодильнике и накрывают чайник полотенцем.

В столице есть множество кафе и ресторанов, но уровень обслуживания здесь средний. В некоторых из них женщин не допускают, поскольку это именно мужские клубы. Можно догадаться об этом, обратив внимание на окна, они окрашены в черный цвет.

Стоимость проживания может стать значительной нагрузкой на бюджет



Цена аренды жилья на Мальдивах может быть довольно высокой. Например, ежемесячная плата за однокомнатную квартиру в Мале составляет около 1 000 долларов, хотя существуют и более доступные варианты.

Мале является одним из наиболее плотно населенных городов в мире. В связи с этим некоторые люди решают снимать жилье совместно и разделять расходы.

Средние затраты на коммунальные услуги при проживании в 85-квадратных метрах апартаментов составят около 160 долларов. Кроме того, требуется дополнительно заплатить около 100 долларов за интернет-соединение.

В Мале всегда шумно как днем, так и ночью. Везде ведутся строительные работы, слышны шумы и звуки сигналов. Для тех, кто чувствителен к шуму и имеет чуткий сон, рекомендуется использовать наушники или беруши.

Люди добираются до работы по воде

В главном городе Мале автомобили практически не используются. В большинство мест можно легко дойти пешком.

Некоторые люди иногда используют такси, но это не вариант, если вы спешите. Движение автомобилей здесь очень медленное. Кстати, в Мале не принято оставлять чаевые водителям.

У некоторых людей место жительства находится на одном острове, тогда как работа на другом. Поэтому ежедневные поездки на пароме являются обычной практикой. В часы пик, особенно утром и вечером, паромы могут быть переполнены. Кроме того, не всегда они придерживаются расписания.

На некоторые острова можно попасть только авиаперелетом, а это — довольно дорогое удовольствие. В определенных ситуациях стоимость билета туда и обратно составляет от 800 до 1 000 долларов. Кроме того, рейсы не следуют по строго заданному расписанию, а организовываются по запросу, чтобы забирать путешественников из различных мест.

Работа пилота считается здесь престижной. При средней заработной плате в размере 840 долларов, сотрудники авиакомпаний получают ежемесячно от 2 600 до 6 600 долларов.

Погода далеко не всегда солнечная

Наиболее подходящий период для путешествия на Мальдивы — с ноября по апрель, когда наступает сухой сезон.

В период с апреля по ноябрь погода может быть нестабильной, с сильными ветрами и дождями. Этот сезон — не лучшее время для отдыха, так как некоторые экскурсии и развлечения могут быть отменены.

Иногда семейные пары не видят друг друга несколько месяцев

Мальдивы занимают лидирующую позицию в мире по количеству разводов. Мужчины имеют возможность просто объявить о своем намерении расторгнуть брак при свидетелях, обходя суд. Хотя государство активно борется с этой практикой, эти усилия пока недостаточно эффективны.

У тридцатилетний женщины за спиной может быть уже 3 неудачных брака. Добрачные отношения не считаются приемлемыми, поэтому свадьбы иногда совершаются между 18-летними парнями и девушками.

В дополнение к этому, сложные трудовые условия также могут быть причиной печальной статистики в браке. Некоторые люди находят работу в отелях, которые находятся вдали от их домов, и они возвращаются к своим семьям только во время кратких периодов отпуска.

В гостях не засиживаются дольше, чем на полчаса

На Мальдивах все движется в спокойном темпе, никто не спешит никуда. Первое время иностранным посетителям может быть немного странно, что решение любых вопросов требует гораздо больше времени.

На праздничные мероприятия не рекомендуется приходить вовремя. Даже сам именинник может опоздать на свой собственный день рождения на полчаса.

Гости обычно не задерживаются на долго. Когда устраивается большая вечеринка, приглашенные заходят на короткое время, примерно на 20 минут. Это связано с тем, что обычно домики небольшие и не могут вместить всех гостей сразу. Поэтому хорошей манерой считается зайти, немного пообщаться и уйти, уступая место другим.

Встречаясь с знакомыми, стоит просто произнести слово «привет». Не принято обниматься или целоваться. Даже рукопожатия следует избегать, если только местный житель сам не предлагает пожать руку. Такую форму приветствия обычно используют только близкие друзья или участники деловых встреч.

Непрошенный приход в гости без предварительного уведомления или приглашения считается крайним нарушением этикета.

При этом местные жители Мальдивов проявляют большую гостеприимность и обязательно угощают своих гостей разнообразными вкусностями. При приеме пищи следует использовать только правую руку, левой рукой есть нельзя, ведь она считается «нечистой».

Легинсы и футболка идеальны для купания

Мальдивские острова можно разделить на два типа: частные, принадлежащие отелям, и обычные, где в основном проживают местные жители. В зависимости от этого существуют различные требования к дресс-коду.

Таким образом, в купальниках на общественных пляжах появляться не принято, исключение — пляжи на территориях отелей. Здесь вы можете купаться только в одежде, либо в легинсах и футболке, которые покрывают живот и плечи.

Здесь вы можете купаться только в одежде, либо в легинсах и футболке, которые покрывают живот и плечи. Еще одним значимым аспектом являются солнечные лучи. Они падают под прямым углом 90°, поэтому крайне важно применять солнцезащитный крем. Также рекомендуется выбирать легкую одежду с длинными рукавами и полностью закрывающую ноги.

На Мальдивах есть отдельный остров для мусора



Проблема утилизации мусора весьма значительной для государства. Быстрое развитие туризма привело к выделению отдельного острова под свалку. Тилафуши — это искусственно созданный участок земли, на который ежедневно доставляется и сжигается около 700 тонн мусора.

Из-за острой проблемы с мусором, государство ввело ограничения на импорт некоторых товаров. В список запрещенных предметов входят пластиковые палочки для напитков, ватные палочки с пластиковым основанием, некоторые товары в полиэтиленовой упаковке, бутылки вместимостью до 500 мл и косметические изделия в пластиковых флаконах объемом до 50 мл.