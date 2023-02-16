10 секретов, благодаря которым испанки выглядят как богини, даже когда дел выше крыши

У многих испанки ассоциируются с пылкими красотками, готовыми вот-вот закружиться в танце. Это, конечно, стереотип, но доля правды в нем есть. Испанские женщины уверены в себе и знают секреты, которые сильно удивили бы иностранок.

1. Делают натуральные патчи для кожи под глазами

Многие люди привыкли к гелевым патчам из баночки. Но, если их нет под рукой, убрать темные круги и мешки под глазами можно с помощью их натурального аналога. Некоторые испанки советуют прикладывать к зоне вокруг глаз тонкие ломтики охлажденного картофеля на 10–20 минут. Рекомендуют делать такой освежающий компресс 3 раза в неделю.

2. Почти не пользуются духами

У многих с парфюмерией в первую очередь ассоциируется Франция, но в Испании тоже было создано множество всемирно известных ароматов. Однако некоторые люди считают, что в этой стране, по сути, нет парфюмерной культуры. Женщины почти не пользуются духами, а если пользуются, то недорогими и предпочитают чувственные, сладкие ароматы.

3. Обожают оливковое масло

Некоторые испанки заявляют: для того чтобы прекрасно выглядеть, достаточно побольше спать и есть много оливкового масла. Употребление этого масла не только поддерживает упругость кожи, но и имеет антивозрастной эффект. Оно также обладает увлажняющими свойствами и придает коже сияние.

4. Часто носят льняную одежду

Летом многие женщины на юге Испании носят одежду из легких хлопчатобумажных и льняных тканей. Дамы в обтягивающих шортах и юбках, скорее всего, приехали сюда из другие стран. Такой выбор местных объясняется климатом региона: там очень жарко. Еще испанки часто надевают белые топы или юбки, ведь в светлой одежде легче находиться на солнцепеке.

5. Не ходят в кроссовках по городу

Сейчас никого не удивить сочетанием кроссовок с повседневной или деловой одеждой, это стильно и удобно. Но некоторые иностранцы в Мадриде отмечают, что местные жители используют кроссовки только для тренировок. В городе же они предпочитают ходить в нейтральных кедах, которые носят с любой одеждой.

6. Избегают яркой помады и могут вообще не красить губы

Насыщенный красный оттенок помады ассоциируется со страстными натурами. Но этот образ больше соответствует француженкам, испанки же часто ходят с ненакрашенными губами. Так они акцентируют внимание на макияже глаз, а уж подводку и стрелки испанские женщины обожают. Если завершить макияж помадой все-таки хочется, то в приоритете у них нюдовые и бронзовые оттенки.

7. Ценят естественный вид волос

Распространенная коллизия: девушки с прямыми волосами хотят кудри, а обладательницы вьющихся волос распрямляют их утюжком. Женщины Испании обычно не пытаются исправить то, что дано природой, и подчеркивают натуральную текстуру локонов с помощью легких спреев. Некоторые люди отмечают, что испанки почти не красятся в блонд. А если уж меняют цвет волос, то выбирают что-то яркое.

8. Предпочитают плавать, а не загорать

Испанские женщины относятся к солнечным ваннам с осторожностью. Они используют солнцезащитный крем и воздерживаются от загара в самые жаркие часы, то есть в сиесту. На пляже многие предпочитают проводить время в воде, а не на шезлонге. В Испании считают, что для красоты кожи соленая вода лучше, чем солнышко.

9. Пьют теплую воду

Вода не только увлажняет и освежает кожу, но и поддерживает ее эластичность. У людей, которые пьют достаточно воды, могут даже меньше проявляться признаки старения. Испанские женщины этим активно пользуются, но считают, что теплая вода полезнее холодной.

10. Всегда одеваются по сезону