11 фактов о Китае, о которых вам не скажут даже раскрученные блогеры

Китай притягивает своей яркостью и самобытностью. Стоит только подумать, что уже многое знаешь об этой стране, как найдется что-то новенькое. Сегодня расскажем чуть больше о странных для жителей других стран особенностях жизни в Поднебесной.

Существует четкая «иерархия» вещей для стирки

Есть вещи, которые не принято «пускать» в домашнюю стиральную машину. Например, трусы. Их стирают руками в отдельном тазике специальным средством, которое якобы убивает все микробы и бактерии. И что уж вообще нельзя делать, так это стирать трусы вместе с носками. В Китае есть некая градация одежды, согласно которой носки находятся на «низшем» уровне. Они — самые грязные и просто не имеют права находиться рядом с трусами.

Глубокие ключицы считаются признаком красоты

В Китае популярны челленджи, связанные с ключицами. Девушки то наливали в ключичную ямку воду и запускали туда маленькую рыбку, то помещали монеты — нужно было, чтобы те стояли. А еще китаянки ставили на ключицу помаду или даже куриное яйцо. Зачем они это делают? Считается, что глубокая ключичная ямка у девушки — это признак красоты.

Каблуки не в чести на работе

На работе и, скажем так, в формальной обстановке, китаянки должны носить туфли либо на плоской подошве, либо на очень низком каблуке. Есть исключения: высокий каблук можно надеть, к примеру, на официальный прием у иностранного дипломата.

Декольте и живот нужно прятать от посторонних глаз

В Поднебесной не принято носить глубокое декольте или показывать живот. Особенно сильно табу на демонстрацию декольте. Женщин, которые нарушают эти правила, считают либо бунтарками, либо в профессиональном смысле коллегами героини Джулии Робертс в фильме «Красотка». Некоторые девушки носят укороченные топы — это еще приемлемо, но не то чтобы популярно. А вот надеть короткие шорты и показать ноги считается нормальным.

Чтобы не попасть впросак, нужно знать язык жестов

У китайцев в ходу жесты, которые, скорее всего, не поймут жители других стран. К примеру, если в ресторане посетитель стучит указательным и средним пальцами о стол, так он выражает благодарность официанту. Этот жест в древности использовали во время чайной церемонии. Переехав в Китай и не зная языка, я надеялась на жесты. И зря. После ужина тетка мужа подошла и начала гладить низ живота с немым вопросом в глазах. Я решила, что она спрашивает, беременна ли я. Мотаю головой: «Нет!» Она показывает жест — два пальца в рот. Я в ступоре. Она хватает меня за руку и тянет назад за стол. Оказывается, она спрашивала, наелась ли я. © Luda / YouTube

Мужской ВВ-крем становится все популярнее

В стране растет количество финансово независимых женщин, которых хотят, чтобы их партнер был, помимо прочего, красив. Даже работодатели дают преференции красавцам: 95 % молодых людей заявили, что внешний вид напрямую влияет на их заработную плату. Неудивительно, что 20 % молодых мужчин используют BB-крем.

Но мужчины не хотят, чтобы их уход за собой ассоциировался с чем-то типично женским. Поэтому производители придумывают хитрые названия для своей продукции. Так, ВВ-кремы для выравнивания тона кожи и скрытия угревой сыпи называются «тонизирующим кремом» (по-китайски это буквально «крем без макияжа»). А помаду именуют «бальзамом, который оживляет цвет губ».

Одежда должна сушиться на солнце

«Для нас, китайцев, сушка одежды на солнце входит в топ-5 вещей, необходимых для счастливой жизни. Мы не можем без этого приятного запаха от одежды после солнца. Даже высушив одежду в машинке, многие по привычке вывешивают ее на улицу», — объясняет китаянка Менсюэ.

У местных есть свои колоритные приметы

Если у китайского мужчины покраснеют уши, он посмотрит на часы. Потому что знает о народной примете. Если уши горят между 11 часами вечера и часом дня, это значит, что у мужчины с его женой будут гармоничные отношения. Ну а коли это происходит между часом и 3 часами дня, то жди гостей.

Китайцы здорово прибавили в росте

Бытует мнение, что люди в Китае невысокие. Но как вам такой факт: за 35 лет средний рост китайских мужчин увеличился на 9 см? Сейчас средний рост 19-летних парней — 175,7 см, а девушек — 163,5 см.

В Поднебесной живут разные этносы

Китай — многонациональная страна, самая большая этническая группа здесь ханьцы. Они составляют 92 % населения. Девушка в желто-зеленом на фото выше слева выше одета в ханьфу — традиционную одежду ханьцев, очень похожую на халат, который вы могли видеть в костюмированных китайских сериалах. Но вообще в Поднебесной живет более 50 этнических групп, одна из них — народность мяо. Как можно заметить (на фото справа), одежда мяо сильно отличается от ханьфу.

Местные жители обожают пряники с мясом

В Китае есть Праздник середины осени, он посвящен Луне. Жители любуются ночным светилом и едят особые, «лунные» пряники юэбины. Внутри может быть что угодно: паста из сладких бобов, из семян лотоса, личи и ананасы. Впрочем, самая популярная начинка — орехи и жареная свинина.