16 доказательств того, что отпуск без приключений — деньги на ветер

Отпуск — это всегда глоток свежего воздуха, который помогает отвлечься от забот и полностью перезагрузиться. Захватывающие виды, непривычный климат и смена обстановки порой провоцируют вспышку таких ярких эмоций, что ими просто невозможно не поделиться. Вот и герои нашей статьи решили не сдерживаться и похвастались своими впечатлениями в соцсетях. А в конце вас ждет бонусная открытка, в которой вы наверняка узнаете себя и свою семью.

«Встала в 3:30 и шла пешком около 4 часов, чтобы увидеть этот прекрасный вид»

«Мы выбрали отель у воды»

Несколько раз посмотрел на фото, прежде чем понял, что это вовсе не кухонная раковина у окна, а ванна. © MACARLOS / Reddit

«Лучшее наше с дочерью совместное фото на пляже»

«Мы с женой отметили 10-ю годовщину свадьбы в Мексике. Такого хорошего отпуска у нас давно не было»

«Просматривал фотографии из отпуска и нашел эту прелесть»

«На прошлой неделе мы с девушкой останавливались в домике на дереве. Было круто!»

«Я приехал в отпуск, чтобы расслабиться, а не страдать»

«Наша семья никогда и никуда не ездила, потому что денег не было. Но наконец-то мы добрались до Мексики. Вот что я увидел, когда зашел в наш номер!»

«В моем отеле жила сибирская кошечка по кличке Лилибет»

«Обедали с семьей на модном курорте. Отошла в туалет, и что я вижу»

«Были на балийском курорте. Так выглядел наш туалет. Местная еда, должно быть, острее, чем я думал»

«Обещали номер с видом на море. И ведь не соврали!»

«Мой друг поехал в Италию и каким-то образом сумел сфотографировать Пизанскую башню так, что не видно ее знаменитый наклон»

«Остановился в отеле в здании бывшей тюрьмы. Мой номер „слепили“ из трех камер. Невероятно!»

«Во время отпуска на Шри-Ланке я увидел черепаху-альбиноса»

«Посмотрите, где мы с мужем останавливались на нашу годовщину. Отличное место для празднования»

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