16 доказательств того, что отпуск без приключений — деньги на ветер
Отпуск — это всегда глоток свежего воздуха, который помогает отвлечься от забот и полностью перезагрузиться. Захватывающие виды, непривычный климат и смена обстановки порой провоцируют вспышку таких ярких эмоций, что ими просто невозможно не поделиться. Вот и герои нашей статьи решили не сдерживаться и похвастались своими впечатлениями в соцсетях. А в конце вас ждет бонусная открытка, в которой вы наверняка узнаете себя и свою семью.
«Встала в 3:30 и шла пешком около 4 часов, чтобы увидеть этот прекрасный вид»
«Мы выбрали отель у воды»
- Несколько раз посмотрел на фото, прежде чем понял, что это вовсе не кухонная раковина у окна, а ванна. © MACARLOS / Reddit
«Лучшее наше с дочерью совместное фото на пляже»
«Мы с женой отметили 10-ю годовщину свадьбы в Мексике. Такого хорошего отпуска у нас давно не было»
«Просматривал фотографии из отпуска и нашел эту прелесть»
«На прошлой неделе мы с девушкой останавливались в домике на дереве. Было круто!»
«Я приехал в отпуск, чтобы расслабиться, а не страдать»
«Наша семья никогда и никуда не ездила, потому что денег не было. Но наконец-то мы добрались до Мексики. Вот что я увидел, когда зашел в наш номер!»
«В моем отеле жила сибирская кошечка по кличке Лилибет»
«Обедали с семьей на модном курорте. Отошла в туалет, и что я вижу»
«Были на балийском курорте. Так выглядел наш туалет. Местная еда, должно быть, острее, чем я думал»
«Обещали номер с видом на море. И ведь не соврали!»
«Мой друг поехал в Италию и каким-то образом сумел сфотографировать Пизанскую башню так, что не видно ее знаменитый наклон»
«Остановился в отеле в здании бывшей тюрьмы. Мой номер „слепили“ из трех камер. Невероятно!»
«Во время отпуска на Шри-Ланке я увидел черепаху-альбиноса»
«Посмотрите, где мы с мужем останавливались на нашу годовщину. Отличное место для празднования»
Бонус
Путешествие — штука, как правило, непредсказуемая. Даже тщательно продумав каждый свой шаг, невозможно быть уверенным в том, что все пройдет как по маслу. Вот и героям следующей статьи вселенная решила задать жару и внесла в их долгожданный отпуск свои коррективы.
AdMe/Путешествия/16 доказательств того, что отпуск без приключений — деньги на ветер
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