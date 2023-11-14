18 человек, которые просто хотели отдохнуть по-человечески, но случился облом

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Порой путешественники тратят уйму времени и сил, чтобы добраться до заветных мест и насладиться прекрасным видом. Или просто хотят отдохнуть по-человечески, но жизнь подкладывает им свинью. Когда реальность ну вообще не оправдывает ожиданий, главное — не опускать руки, а найти повод посмеяться.

«Встали в 3:30 утра и шли 4 часа, чтобы полюбоваться этим прекрасным видом»

«Добирался 4 дня, чтобы увидеть Мачу-Пикчу...»

Норвегия, что же ты делаешь?

«Встал в 5:30 утра, чтобы впервые в жизни пойти посмотреть на восход солнца на пляже»

Я бы сказал, что реальность превзошла все ожидания! © Unknown Author / Reddit

Ирландия на картинках и в жизни

«Проехал почти 5000 км, чтобы увидеть скалы Мохер».

«Государственный парк в Вашингтоне. Я так долго сюда добирался!»

«Эмпайр Стейт Билдинг. Мы же любим разочаровываться!»

«Сфоткал одно и то же место в прошлом году и сегодня»

«Ехал 4 часа, чтобы увидеть одно из чудес природы штата Джорджия»

«Крутой подъем на гору Йона, откуда должен открываться один из лучших видов в штате Джорджия»

«Итак, я поехал в Норвегию, чтобы посмотреть Прекестулен и Люсе-фьорд»

То же самое было, когда я приехал на пик Виктория в Гонконге. Вот только было еще хуже — казалось, что я стою посреди парковки, которую затянуло туманом. © SustainedRuin / Reddit

«2 часа карабкались на утес в Норвегии. Зацените вид»

«Эпичный поход по дождливой Норвегии»

«Приехал в Италию, чтобы увидеть фонтан Треви!»

«Мой отпуск в Рио»

«Мой отпуск в Ирландии и осмотр скал Мохер»

Если прищуриться как следует, то можно что-то разглядеть! © ATTHEDOVECOTE / Reddit

«Несколько лет назад мы поднялись на гору в самый туманный день, который только можно себе представить»