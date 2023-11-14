18 человек, которые просто хотели отдохнуть по-человечески, но случился облом
Порой путешественники тратят уйму времени и сил, чтобы добраться до заветных мест и насладиться прекрасным видом. Или просто хотят отдохнуть по-человечески, но жизнь подкладывает им свинью. Когда реальность ну вообще не оправдывает ожиданий, главное — не опускать руки, а найти повод посмеяться.
«Встали в 3:30 утра и шли 4 часа, чтобы полюбоваться этим прекрасным видом»
«Добирался 4 дня, чтобы увидеть Мачу-Пикчу...»
Норвегия, что же ты делаешь?
«Встал в 5:30 утра, чтобы впервые в жизни пойти посмотреть на восход солнца на пляже»
- Я бы сказал, что реальность превзошла все ожидания! © Unknown Author / Reddit
Ирландия на картинках и в жизни
«Проехал почти 5000 км, чтобы увидеть скалы Мохер».
«Государственный парк в Вашингтоне. Я так долго сюда добирался!»
«Эмпайр Стейт Билдинг. Мы же любим разочаровываться!»
«Сфоткал одно и то же место в прошлом году и сегодня»
«Ехал 4 часа, чтобы увидеть одно из чудес природы штата Джорджия»
«Крутой подъем на гору Йона, откуда должен открываться один из лучших видов в штате Джорджия»
«Итак, я поехал в Норвегию, чтобы посмотреть Прекестулен и Люсе-фьорд»
- То же самое было, когда я приехал на пик Виктория в Гонконге. Вот только было еще хуже — казалось, что я стою посреди парковки, которую затянуло туманом. © SustainedRuin / Reddit
«2 часа карабкались на утес в Норвегии. Зацените вид»
«Эпичный поход по дождливой Норвегии»
«Приехал в Италию, чтобы увидеть фонтан Треви!»
«Мой отпуск в Рио»
«Мой отпуск в Ирландии и осмотр скал Мохер»
- Если прищуриться как следует, то можно что-то разглядеть! © ATTHEDOVECOTE / Reddit
«Несколько лет назад мы поднялись на гору в самый туманный день, который только можно себе представить»
Кстати, некоторые туристы даже не советуют ехать смотреть Радужные горы в Перу. Все потому, что в жизни цвета гор вовсе не такие, как многие думают.
Фото на превью reasonandmadness / Reddit, iBoy21 / Reddit
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