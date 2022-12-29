18 особенностей разных стран, которые привычны для местных, а для чужаков выглядят как чудинка
У каждой страны свои культурные и бытовые традиции. Жители одного государства, например, хлопают в ладоши, когда кто-то случайно бьет посуду, а в другом вешают в ванной календарь, где отмечены дни рождения друзей.
- В Аргентине существует традиция, согласно которой, если на пляже находят потерявшегося ребенка, взрослый берет его на плечи и, хлопая в ладоши, ходит туда-сюда по побережью. Люди на пляже также будут хлопать вместе с ним, поэтому родителям будет легче найти своего малыша. © MyOtherAcctsAPorsche / Reddit
- В Индии в маленьких ресторанах привязывают длинный банановый лист, чтобы показать, что еда готова к подаче. © Harish.MJR / Quora
- В Новой Зеландии выходить без обуви на улицу — это нормально. Дети проводят много времени босиком. Я учитель и не ношу обувь на уроках, мне так удобнее. Когда я преподавал за границей, дети удивлялись, когда я предлагал разуться. У нас около половины учеников скидывают обувь, как только приходят в школу. © littleredkiwi / Reddit
- В Японии в нескольких местах есть общественные туалеты, где после того, как вы сделали свои дела, можно посмотреть отчет с общей оценкой состояния здоровья. © Family-456 / Reddit
- В Японии нет личной подписи — вместо нее используют печать, которая называется ханко. Есть личные, банковские и именные печати. Личную не нужно регистрировать — мы используем ее для вещей, которые не важны. Банковскую регистрируют в банке, и без нее вы не сможете снять деньги со счета. Если вам нужна печать для бизнеса, ее регистрируют в мэрии, и она может быть только одна на человека. © Hantani Sadahiko / Quora
- В Великобритании в ресторанах все рукоплещут, когда кто-то разбивает посуду. Однажды в отпуске я был в канадском ресторане, и официант уронил поднос со стаканами. Местный житель был в ужасе, когда я вскочил со своего места и начал аплодировать. © owen-sksk / Reddit
- Я из Нидерландов. Обычно у нас в ванной есть календарь с днями рождения близких людей. © Gitta Beentjes / Quora
- Наблюдать за тяжелой техникой и строительством — наше национальное турецкое хобби. Нам это нравится больше любого фильма. © Seda Çetin / Quora
- В Марокко символ любви не сердечко, а печень. Не спрашивайте, почему так. © Adil Err / Quora
- В Непале работают 6 дней в неделю. У нас всего 1 выходной, и это не воскресенье, а суббота. Итак, вы угадали! Воскресенье — день, который мы ненавидим больше всего! © Krishna Sharma / Quora
- В Северной Ирландии чем больше вас любят, тем хуже к вам относятся. Мы будем подкалывать человека самыми жесткими и грубыми способами, какие только можно вообразить, чтобы показать, что он нам нравится. © LaraH39 / Reddit
- Я исландка. У нас есть Рождественский кот, который, если вы не купите новую одежду на Рождество, придет и съест вас (особенно детей). © Sarah Stone / Quora
- В Узбекистане люди едят хлеб с чем угодно. Рис с хлебом. Чай с хлебом. Вареники с хлебом. Хлеб с хлебом. В детстве я ел хлеб с колой (как вы едите Oreo с молоком). © Ilyos Inn / Quora
- Я переехал в Намибию из Канады несколько лет назад. Люди, объясняя дорогу, говорили: «Просто идите наверх и поверните налево у роботов». Мне потребовалось около 3 месяцев, чтобы понять, что речь идет о светофорах. © Unknown author / Reddit
- У нас в Индии есть брачные объявления в газетах и на сайтах для поиска женихов и невест. И публикуют их в основном родители. © boss_bj / Reddit
- В Словакии Пасха — это когда парни бродят по сельской местности, обливая девушек водой, и легонько бьют палками. Девушки должны еще и поблагодарить за это. © himit / Reddit
- Мы в Венесуэле кричим, когда разрезаем праздничный торт. Это должен быть леденящий кровь крик, и если он будет недостаточно громким или страшным, то вас поднимут на смех. © Unknown author / Reddit
А какие любопытные особенности разных стран замечали вы?
Фото на превью CHUTTERSNAP / Unsplash
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