20 лайфхаков для идеального перелета, которые оценят даже те, кто ездит только поездом
Не всегда путешествие на самолете может быть приятным. Долгие ожидания в аэропорту, теснота в салоне и дорогие дополнительные услуги — все это влияет на удобство и бюджет. А ведь в предвкушении отпуска хочется, чтобы все было легко и комфортно. К счастью, опытные путешественники знают волшебные лайфхаки, помогающие сэкономить время и силы и сделать свою поездку более приятной.
- Если вы хотите сесть в самолет в числе первых (чтобы спокойно занять багажную полку, например), то лучше не спешить заходить в автобус, который везет пассажиров к трапу. Так, заняв место у двери, вы сможете выйти к трапу первым. © Kaushal Barot / Quora
- Я всегда ношу с собой куртку или пуловер, независимо от погоды, потому что в аэропортах и самолетах обычно холодно. А если становится слишком тепло, я подкладываю куртку под спину. © Uma Maheshwar Reddy / Quora
- Чтобы получить дешевые билеты в первый класс, просто забронируйте обычный билет эконом-класса, а затем проверьте сайт авиакомпании. В большинстве случаев вы сможете получить повышение класса и при этом сэкономить внушительную сумму. © Molly French / Quora
- Я скачала на смартфон звуки природы: шелест океанских волн, звуки дождя и ночного леса. Как только приходит время спать, я выключаю верхний свет и экран на спинке сиденья, надеваю наушники и нажимаю кнопку «плей». © Kasey Coff / Quora
- Если ваш стыковочный рейс находится в другом часовом поясе, то лучше переведите часы, как только ваш самолет взлетит. Это позволит вам не опоздать на следующий рейс. А когда прилетите, независимо от того, насколько длинной будет остановка, сразу же идите к следующему выходу на посадку. И уже там планируйте свободное время. © Brandon Boyle / Quora
- Упакуйте ключи и другие металлические предметы в один прозрачный пакет с замком-молнией, перед тем как пройти через металлодетекторы. © Liam Delahunty / Quora
- Купите багажные весы и взвесьте чемоданы несколько раз дома или в отеле до оформления багажа, чтобы избежать перевеса. © Wilmer Diaz / Quora
- Первым делом после взлета сходите в туалет, особенно если вы летите коротким рейсом и сидите у окна. © Amy Rose / Quora
- Возьмите с собой обычную подушку из дома вместо надувного подголовника для путешествий. Кстати, в нее можно поместить даже дополнительную одежду. Я даже пару раз запихивал туда клавиатуру своего компьютера, и никогда не было никаких проблем. © Wilmer Diaz / Quora
- Лучше всего не пользоваться эскалаторами или лифтами при выходе с международных рейсов, а идти по лестнице. Я беру свою ручную кладь и быстро прохожу мимо ста человек, которые медленно спускаются по эскалатору. Этот совет особенно полезен при прилете в страну, где требуется паспортный контроль. Время ожидания значительно сокращается. © Robert Fitt / Quora
- Когда я жду посадки, загружаю кучу статей для чтения в полете в несколько вкладок браузера на своем телефоне, прежде чем мне придется перевести его в авиарежим. © Brandon Boyle / Quora
- Положите в бумажник фото вашего ребенка или питомца. Так, в случае если он потеряется, есть вероятность, что люди охотнее вернут его вам. © Liam Delahunty / Quora
- Аэропорты не разрешают пассажирам проносить какие-либо жидкости в зону ожидания у выхода на посадку. Поэтому наполните пустую бутылку водой из бесплатных фонтанчиков после досмотра. © Kaushal Barot / Quora
- Не пользуйтесь косметикой. Вместо этого лучше нанесите на лицо обильный слой увлажняющего крема. © Amy Rose / Quora
- Перед тем как отдать свои сумки авиакомпании, непременно сделайте снимок ручки вашего чемодана: поднятой и опущенной. Это фото поможет, в случае если ваш багаж повредят при перевозке. Ведь у вас будут доказательства того, что он был целым до того, как вы отдали его авиакомпании. © Colin Povey / Quora
- Если вы любите астрономию, то во время ночных авиаперелетов вас может ждать незабываемое зрелище. Накиньте на голову кофту и посмотрите в иллюминатор. При ясной погоде вы можете увидеть яркие звезды. © Dhruv Pathak / Quora
- Советую как бортпроводник, если вам предстоит длительная остановка в аэропорту между рейсами, подойдите к стюардессам или стюардам и спросите их, где лучше всего поесть. Скорее всего, они знают отличные места. © Scott Colquett / Quora
- Чтобы быстро пройти контроль безопасности, выбирайте самый крайний слева контрольно-пропускной пункт. Поскольку большинство людей правши, они подсознательно выбирают пункты справа от себя, что делает очереди с этой стороны длиннее. © Rushali Ramteke / Quora
- Для упаковки чистых трусов, носков, грязного белья и всего прочего используйте пакеты с зип-молнией. Они почти ничего не весят, и вы можете убрать из них лишний воздух и тем самым сделать более плоскими. © Jon Green / Quora
- Не садитесь в самолет вместе со своей посадочной группой. Идите к трапу не спеша. Потому что если у вас нет ручной клади, которую нужно положить в верхний багажник, вы все равно будете сидеть на том же месте и прибудете в тот же пункт назначения, что и все остальные, независимо от порядка посадки. Лучше не напрягаться. © Joel Onyshuk / Quora
Во время долгожданного отпуска любая мелочь может изрядно испортить настроение до конца отдыха. Но есть несколько лайфхаков, которые помогут минимизировать возможные неприятности и сохранить спокойствие.
Фото на превью Special Olympics Österreich / Flickr
AdMe/Путешествия/20 лайфхаков для идеального перелета, которые оценят даже те, кто ездит только поездом
Поделиться этой статьёй