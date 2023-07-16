20 лайфхаков для идеального перелета, которые оценят даже те, кто ездит только поездом

Не всегда путешествие на самолете может быть приятным. Долгие ожидания в аэропорту, теснота в салоне и дорогие дополнительные услуги — все это влияет на удобство и бюджет. А ведь в предвкушении отпуска хочется, чтобы все было легко и комфортно. К счастью, опытные путешественники знают волшебные лайфхаки, помогающие сэкономить время и силы и сделать свою поездку более приятной.